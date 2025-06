Rallenta: perché l'Irlanda è la meta perfetta per il turista "senza fretta"

DUBLINO--(BUSINESS WIRE)--Tourism Ireland -- In un mondo che va sempre di fretta, l'Irlanda estende un invito gentile: rallenta. Con i suoi sentieri che si snodano lungo le coste, gli scenari che calmano l'anima, e le profonde tradizioni, l'Irlanda sta emergendo come una delle mete europee più naturali per il turismo slow, una tendenza del turismo globale in aumento, incentrata su esperienze più profonde e più significative piuttosto che itinerari caratterizzati da ritmi frenetici.

Dalle albe delicatamente nebbiosenel Burren ai lunghi pomeriggi lungo la Wild Atlantic Way, l'Irlanda premia chi si prende il suo tempo. Che si tratti di incontrare artigiani locali, fare foraginglungo la costa, fermarsi ad ascoltare una storiain un pub, o soggiornare in fattorie a conduzione familiare — il fascino dell'Isola si rivela non nella fretta ma nei dettagli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.