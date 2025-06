Immobilière Dassault SA : Signature d’une promesse de vente en vue de l’acquisition d’un immeuble de prestige situé au 88 rue de Rivoli à Paris

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Suite aux négociations exclusives engagées depuis la fin de l’année dernière pour l’acquisition d’un actif situé dans le 4ème arrondissement de Paris, Immobilière Dassault SA (Paris:IMDA) annonce ce jour la signature d’une promesse de vente en vue d’acquérir auprès de PIMCO, un immeuble prestigieux à usage de commerce et de bureaux, sis au 88 rue de Rivoli.

L’immeuble qui développe environ 6.000 m2 constitue un îlot entier face à la Tour Saint Jacques dans le quartier historique et touristique du 4ème arrondissement de Paris. Cet actif exceptionnel comprend l’un des derniers flagships emblématiques Zara, des commerces et des bureaux.

La transaction devrait être finalisée avant la fin de l’année 2025. Elle s’inscrit dans la stratégie d’acquisition très sélective d’actifs de bureaux et de commerces « prime » et de forte création de valeur à long terme d’Immobilière Dassault.

IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux, de commerce, d’hôtels et de musée de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2024, le patrimoine était composé de 14 actifs d’une valeur totale s’élevant à 877,1 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d’accès au marché immobilier de bureaux et de commerces de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment B d’Euronext Paris

ISIN : FR0000033243

Reuters : IMDA.PA - Bloomberg : IMDA FP