Xsolla werkt met Defold samen om probleemloze in-game aankopen mogelijk te maken voor webontwikkelaars

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames, maakt een nieuw strategisch partnerschap bekend met Defold, de cross-platform game engine waar professionals en onafhankelijke ontwikkelaars van over de hele wereld op vertrouwen. Deze samenwerking introduceert een naadloze integratie tussen Xsolla en door Defold gebouwde webgames op CrazyGames, zodat ontwikkelaars makkelijk hun titels te gelde kunnen maken, net op tijd voor de CrazyGames x Defold Game Jam die van 13 tot 15 juni loopt.

Om de complexiteit van in-game monetisatie aan te pakken, hebben Xsolla en Defold een nieuwe SDK ontwikkeld waarmee Defold-ontwikkelaars in-game koopfunctionaliteit kunnen integreren zonder dat de complexe handmatige API-configuratie vereist is. Met de sponsering en steun van Xsolla neemt deze integratie de wrijving weg van het monetisatietraject, zodat ontwikkelaars hun aandacht volledig kunnen richten op het samenstellen van interessante games in plaats van op verkoopinfrastructuur.

Deze SDK connecteert drie belangrijke spelers in de uitdeinende ruimte van browsergames: Xsolla, Defold en CrazyGames, om een effen pad aan te bieden dat van gameplay naar aankopen leidt. De lancering valt samen met de Game Jam, op die manier kunnen deelnemers in-game aankopen makkelijk integreren, hun bereik uitbreiden en monetisatie op schaal brengen, voorbij de traditionele appstores.

Ontwikkelaars die de flexibele, op Lua gebaseerde engine van Defold gebruiken, kunnen nu end-to-end monetisatieflows rechtstreeks in hun browsergames integreren dankzij de krachtige toolset die Xsolla verschaft. Dit partnerschap markeert een opmerkelijke stap vooruit voor ontwikkelingen waar de browser op de eerste plaats komt, en versterkt Xsolla’s rol als innovator in cross-platform gamehandel.

“Xsolla's aandacht gaat steevast uit naar het vereenvoudigen van de weg naar monetisatie, in het bijzonder voor ontwikkelaars die spelers op verschillende platformen willen bereiken,” verklaart Chris Hewish, Chief Strategy & Communications Officer van Xsolla. “Ons partnerschap met Defold opent nieuwe deuren voor ontwikkelaars van browsergames, vooral nu de CrazyGames-gemeenschap verder blijft uitbreiden. We zijn enthousiast om een snelle, intuïtieve en goed ontworpen oplossing aan te bieden, met ontwikkelaars in het achterhoofd.”

“Ontwikkelaars helpen om met minder meer te doen, staat centraal in de missie van Defold,” aldus Björn Ritzl, Product Owner van Defold. “Door met Xsolla te werken, geven we onze gemeenschap middelen om games makkelijker te gelde te brengen, vooral in de snel groeiende ruimte van webgaming. Dit is een grote opsteker voor onze ontwikkelaars die naar de Game Jam oprukken.”

Dit initiatief sluit perfect aan bij Xsolla’s ruimere visie van ecosysteemsamenwerking, alternatieve distributiekanalen en duurzame inkomstenmodellen voor ontwikkelaars van om het even welke omvang. Met meer dan 500 succesvol gelanceerde webshops en een groeiend aanbod aan oplossingen voor monetisatie, blijft Xsolla mogelijkheden samenbrengen voor de wereldwijde gemeenschap van ontwikkelaars.

Over Xsolla

Xsolla is een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor de handel in videogames met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal voor de branche zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden game-ontwikkelaars en -uitgevers van elke omvang geholpen bij het financieren, op de markt brengen, lanceren en genereren van inkomsten met hun games wereldwijd en op meerdere platforms. Als innovatieve leider op het gebied van game-commerce is het de missie van Xsolla om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en het genereren van inkomsten op te lossen, zodat onze partners meer geografische gebieden kunnen bereiken, meer inkomsten kunnen genereren en relaties kunnen opbouwen met gamers over de hele wereld. Xsolla heeft zijn hoofdkantoor en vestiging in Los Angeles, Californië, en kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en steden over de hele wereld.

Over Defold

Defold is een gratis te gebruiken cross-platform game engine dat bij de bron beschikbaar is met een ontwikkelaarsvriendelijke licentie. Defold wordt over de hele wereld door professionals en onafhankelijke ontwikkelaars gebruikt om commerciële games te creëren. Defold wordt ook vaak in games gebruikt voor game jams en als een tool om gameontwikkeling aan te leren. Defold werd ontwikkeld door de Defold Foundation, een Zweedse softwarestichting die in mei 2020 werd opgericht. De Defold Foundation werkt met partners uit de sector samen om gameonwikkelaars van over de hele wereld gratis en open software en services aan te bieden.

Over CrazyGames

CrazyGames is een toonaangevend platform voor browsergames dat instant spelen aanbiedt aan meer dan 40 miljoen maandelijkse gebruikers van over de hele wereld. Met duizenden kwaliteitsvolle games in elk genre, helpt CrazyGames ontwikkelaars om een massaal, geïnteresseerd publiek te bereiken zonder de wrijving van appstores. Het platform ondersteunt directe webpublicatie, snelle feedbackloops en moderne monetisatietools, zodat gamemakers kunnen gedijen in het tijdperk waar de browser op de eerste plaats komt.

