Hansen Technologies supporta un'importante trasformazione per Telefónica Germany

MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), un fornitore globale di software e servizi per i settori delle comunicazioni, dei media, dell'energia e dei servizi pubblici, è lieta di annunciare oggi che la sua collaborazione di trasformazione con Telefónica Germany, azienda leader nella fornitura di servizi di comunicazione (CSP) in Germania, sta procedendo con successo. Grazie all'intensa collaborazione di oltre 3.700 membri del team, è già avvenuta la migrazione a un nuovo stack tecnologico per milioni di abbonati, sostenuta da prodotti della Hansen Suite for Communications, Technology & Media, cui faranno seguito molti altri. Essenziale per questa trasformazione, attualmente in corso, è stata la realizzazione di uno stack tecnologico totalmente nuovo con circa 80 applicazioni nel cloud.

