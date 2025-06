Visa 签约足球新星 Lamine Yamal 担任 FIFA World Cup 26™ 全球大使

在 FIFA World Cup 26™ 开幕倒计时一年之际,Visa 推出专属球迷互动体验,携手这位备受瞩目的年轻球星,共迎赛事临近带来的更多精彩时刻

足球新星 Lamine Yamal 挥手致意,现场背景为 Visa 宣布其成为 FIFA World Cup 2026™ 全球大使的发布活动。

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 距离 FIFA World Cup 26™ 在加拿大、墨西哥和美国开幕还有整整一年时间,全球数字支付领导者、世界足球长期支持者 Visa(纽交所代码:V)今日宣布,足球界最闪耀的新星之一 Lamine Yamal 将担任本届赛事的全球大使。 为庆祝这一里程碑时刻,并为有史以来规模最大的 FIFA World Cup™ 造势,Visa 将为持卡人推出一系列专属球迷体验活动——包括在巴塞罗那与 Lamine Yamal 见面互动的机会,以及获得 FIFA World Cup 26™ 签名纪念品。 "展望 FIFA World Cup 26™,我们正与志同道合的运动员和品牌携手,共同践行通过足球运动凝聚人心的愿景," Visa全球赞助策略高级副总裁 Andrea Fairchild 表示,"选择 Lamine 作为代言人,既是对足球精神的传承致敬,更是对支持这项运动的球迷的回馈。" Yamal 以破纪录的表现征服足坛,他在场上的技巧、速度和视野使他成为全球瞩目的新星——也是未来足球发展的象征。作为全球大使,Lamine Yamal 表示:"足球不仅是一项运动,它带来快乐,也让人们跨越地域、文化建立联系。我很荣幸能与Visa合作,分享这份热情,并通过体育激励他人。” 作为 FIFA 官方支付技术合作伙伴,Visa 一直通过足球的力量推动全球范围的包容与机会——从基层项目到国际大赛。通过创新的球迷体验、运动员合作与持卡人专属福利,Visa 正在不断拓展球迷、球员与足球运动的无限可能。 作为其体育赋能社区承诺的一部分,Visa 还与 Street Soccer USA (SSUSA) 深度合作,在旧金山、丹佛、堪萨斯城、纽约、纳什维尔和亚特兰大建立六个以社区为核心的街头足球公园。这些不只是球场,更是促进人与人联系、成长和繁荣的社区空间。如需了解更多 Visa 与 SSUSA 如何合作,通过 Visa Street Soccer 公园为社区提供安全支持的环境,鼓励人们参与体育活动,同时营造团结与归属感,请点击此处。 关于Visa Visa(NYSE: V)是全球领先的数字支付公司,为全球200多个国家和地区的消费者、商户、金融机构和政府实体提供交易支持。我们以通过创新、便捷、可靠和安全的支付网络连接世界,促使个人、企业和经济活动蓬勃发展为使命。我们深信,经济与每个人、每一地息息相关,能够提升每个人、每一地的生活,并认为提供支付渠道是未来货币流动的根本。欲了解更多详情,请访问 Visa.com. 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

