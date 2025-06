Xsolla en Second Dinner lanceren de nieuwe MARVEL SNAP-webwinkel om de spelerservaring en beloningen te verbeteren

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijde leider in de handel in videogames, kondigt de lancering aan van de vernieuwde en officiële merkwebwinkel voor MARVEL SNAP, ontwikkeld door Second Dinner. Dit platform van de volgende generatie dat rechtstreeks op de speler is gericht, wordt aangestuurd door Xsolla's Web Shop for Mobile Games. Het biedt een gestroomlijnde, beloningsrijke ervaring speciaal gemaakt om spelers meer te betrekken en tegelijkertijd de LiveOps-strategie van de studio op de lange termijn te ondersteunen.

Om de lancering te vieren, kunnen spelers wereldwijd de promotiecode WEBLAUNCH gebruiken, die nu live en volledig functioneel is. De nieuwe webwinkel biedt speciale aanbiedingen en exclusieve beloningen om vrij te spelen. Er is met succes een veilige workaround geïmplementeerd om naadloze activering en verzilvering te garanderen.

De vernieuwde webwinkel luidt een belangrijk hoofdstuk in voor MARVEL SNAP, nu de studio de stap naar zelfpublicatie zet en een diepere, directere relatie aangaat met haar wereldwijde spelersbestand. De winkel is gebouwd in nauwe samenwerking met het expertteam van Xsolla en richt zich op keuze, gemak en exclusieve beloningen voor spelers, die allemaal inspelen op de visuele identiteit en de spelcadans van de MARVEL SNAP-enthousiastelingen.

Deze verbeterde ervaring introduceert verschillende nieuwe functies en lanceringsspecifieke aanbiedingen:

UI met volledige merknaam in overeenstemming met de look & feel van MARVEL SNAP in de game

Gepersonaliseerde promotiecodes, welkomstbundels en web-exclusieve aanbiedingen

Geïntegreerde LiveOps-tools voor gesegmenteerde doelgroepen, getimede beloningen en synchronisatie van evenementen

Afstemming van beloningssystemen en seizoenspasjes om betrokkenheid te stimuleren

Verbeterde analyses en A/B-tests voor prestatieoptimalisatie in real time

Bij de lancering hebben spelers toegang tot een reeks aanbiedingen voor beperkte tijd, waaronder:

Een seizoensgebonden webshop Mijlpaal-track, waar spelers bij elke aankoop webpunten kunnen verdienen om bonusbeloningen vrij te spelen, zoals exclusieve varianten

Verhoogde dagelijkse gratis claim, met 200 credits per dag gedurende de hele introductiemaand

Binnenkort komen er meer web-exclusieve promoties, met terugkerende aanbiedingen en unieke bundels om loyale spelers te belonen

“Toen we het uitgeven in eigen hand namen, was een van onze topprioriteiten het creëren van directere manieren om in contact te komen met onze spelers en waarde te leveren buiten de app-winkels om,” aldus Matt Wyble, Chief Operating Officer bij Second Dinner. “Xsolla heeft ons geholpen een webwinkel te bouwen die past bij de SNAP-ervaring, terwijl het ons de middelen biedt om betere beloningen, slimmere promoties en meer betekenisvolle betrokkenheid te bieden.”

“Het besluit van Second Dinner om een wereldwijde webshop met een eigen merknaam te bouwen, geeft weer wat steeds meer ontwikkelaars ontdekken: direct op de speler gerichte handel is niet alleen levensvatbaar, maar heeft ook waarde," aldus Chris Hewish, Chief Strategy Officer bij Xsolla. “Van naadloze betalingen tot realtime optimalisatietools: deze samenwerking laat zien wat er gebeurt als krachtige technologie en gepassioneerde gamemakers onder dezelfde vleugels gaan.”

De lancering heeft als belangrijkste voordelen het ondersteunen van meer dan 1.000 gelokaliseerde betaalmethoden via Xsolla Pay Station, LiveOps-tools en doorlopende contentupdates gesynchroniseerd met gebeurtenissen in de game. Daarnaast is een speciaal optimalisatieteam om de prestaties op de lange termijn te garanderen.

Je kunt de MARVEL SNAP webshop verkennen en vanaf 11 juni je WEBLAUNCH-code inwisselen, door te gaan naar: marvelsnap.com

Ga voor meer informatie over het opzetten van een merkwebwinkel naar: xsolla.pro/marvel-snap-ws

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd opererend bedrijf in de videogamehandel met een robuuste en krachtige set tools en services die speciaal voor de sector zijn ontworpen. Sinds de oprichting in 2005 heeft Xsolla duizenden gameontwikkelaars en uitgevers, groot en klein, geholpen met het financieren, op de markt brengen, lanceren en te gelde maken van hun games, wereldwijd en op verschillende platforms. Als innovatieve leider in de gamehandel streeft Xsolla ernaar om de inherente complexiteit van wereldwijde distributie, marketing en verkoop weg te nemen om onze partners te helpen een groter geografisch gebied te bereiken, meer inkomsten te genereren en relaties op te bouwen met gamers van over de hele wereld. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Los Angeles, Californië en beschikt over kantoren in Londen, Berlijn, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal en andere steden verspreid over de hele wereld.

Meer informatie: xsolla.com

Over Second Dinner

Second Dinner is een bekroonde onafhankelijke gameontwikkelingsstudio die in 2018 is opgericht door ervaren gameontwikkelaars en pioniers in het verzamelkaartspelgenre. Haar debuuttitel, MARVEL SNAP heeft 18 belangrijke prijzen gewonnen, waaronder Mobile Game of the Year van zowel The Game Awards als DICE, Best Strategy Game van IGN en de prestigieuze Apple Design Award voor innovatie. www.seconddinner.com

Over Marvel

MARVEL is een van 's werelds meest prominente entertainmentmerken, gebouwd op een ongeëvenaarde bibliotheek van iconische personages en verhalen die al 85 jaar de popcultuur bepalen. Het merk MARVEL omvat entertainment, waaronder film, televisie, uitgeverijen, licenties, games, live-evenementen, digitale media en nog veel meer.

Ga voor meer informatie naar http://marvel.com/. © 2025 MARVEL

