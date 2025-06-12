Options宣布與Couchdrop合作，變革安全資料管理。

倫敦&紐約&香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 資本市場基礎設施的開拓者Options Technology今天宣布與安全雲端檔案傳輸平台Couchdrop建立戰略合作關係。

這場合作計畫重新定義金融企業管理安全檔案傳輸的方式，讓整個作業流程更快、更具擴展性、更加易於管理。與Couchdrop整合後，Options已改變了該公司管理檔案傳輸的方式。這項合作為金融產業客戶實現與雲端儲存環境的無縫安全SFTP連結，大幅降低設定時間並簡化上線流程。

Options服務各類全球一流金融機構，包括銀行、對沖基金、貿易公司和經紀商，必須將安全、可靠與效率置於首位。有鑑於這個產業開放接受如SharePoint等雲端平台的趨勢，Options發現了一個機會，透過可擴展的解決方案開發其基礎設施，滿足客戶日益成長的需求並支援持續創新。

Options Technology雲端解決方案副總裁Jason Davidson表示：「Couchdrop變革了我們在客戶環境中管理安全檔案傳輸的方式。將它直接整合到AtlasWorkplace之後，我們已化繁為簡、縮短上線流程，並提高營運效率。它是一個有力的範例，證明我們如何繼續發展企業技術堆疊以符合真實世界的金融服務業客戶需求。」

Couchdrop執行長暨共同創辦人Michael Lawson評論道：「我們很高興能與Options Technology合作，支援他們的全球客戶群。他們追求卓越的態度在金融產業有目共睹，完美契合我們大規模簡化安全檔案傳輸的使命。這次合作反映出我們對創新、安全和營運效率的共同承諾，我們期待協助他們的繼續成長。」

Options將繼續擴展其全球平台，Couchdrop的可擴展檔案傳輸能力將在其間發揮關鍵作用，跨地區支援安全檔案交換並簡化交付服務。

Options近日積極推動一連串戰略性開發行動，在整合Couchdrop之前，該公司完成的行動包括加強與Netskope的合作、贏得Equinix頒發的新興合作夥伴獎、在香港擴大該公司在亞太地區的業務，並在不久前推出專為資本市場客戶設計的企業技術套組 AtlasWorkplace。

Options Technology：

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