Twilio en Orange brengen veilige en interactieve RCS-berichten naar bedrijven in Frankrijk

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Twilio op Transform London aan dat het gaat samenwerken met Orange, een van 's werelds grootste telecombedrijven, om het gebruik van RCS Business Messaging in heel Frankrijk uit te breiden. Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van mobiele berichtgeving in het land en biedt Franse en internationale bedrijven een rijke, interactieve en veilige communicatie-ervaring direct in hun messaging-app.

RCS dekt op 1 juni 2025 al meer dan 70% van het mobiele netwerk in Frankrijk - dit zijn 45 miljoen smartphones - en zal naar verwachting tegen het einde van het jaar 85% bereiken. In dit scenario heeft Orange gekozen voor de wereldwijd erkende expertise van Twilio om de implementatie van deze volgende generatie berichtenoplossing te ondersteunen.

Klanten leggen nu de focus op vertrouwen en transparantie. RCS speelt hierop in door de geloofwaardigheid en impact van merkcommunicatie te verbeteren. Volgens het rapport 2025 State of Customer Engagement van Twilio, zijn drie van de vier bedrijven van plan om dit jaar te investeren in RCS-berichten, en 81% van de consumenten geeft de voorkeur aan RCS boven de traditionele sms'jes.

“We kijken ernaar uit om samen te werken met Twilio, een wereldwijde technologieleider die bijdraagt aan de transformatie van digitale communicatie wereldwijd. Deze samenwerking zal de implementatie van RCS Business Messaging in Frankrijk versnellen. Volgens onze laatste cijfers kan 70% van de smartphones nu RCS-berichten verzenden en ontvangen. Dit zal dan ook de nieuwe standaard worden voor mobiele berichten. De verbeterde beveiliging die RCS Business Messaging biedt, versterkt het vertrouwen van klanten en maakt het merk geloofwaardiger. Dit leidt op zijn beurt tot hogere responspercentages en een betere klantbetrokkenheid," aldus Amelia Newsom Davis, directeur Betalingen, Berichtgeving en Identiteit bij Orange France.

Als natuurlijk vervolg op sms is het RCS-protocol nu beschikbaar op zowel Android- als iOS-apparaten. Het ondersteunt verrijkte uitwisselingen en een interactieve ervaring met functies zoals afbeeldingen, carrousels, actiegerichte knoppen en gedetailleerde prestatiegegevens. Door de samenwerking met Twilio kunnen bedrijven in Frankrijk hun klantbetrokkenheid versterken en het bereik van hun berichten maximaliseren. En voor het resterende deel van het mobiele netwerk dat nog niet door RCS wordt gedekt, zorgt Twilio voor een naadloze terugval naar sms, waarmee een continue servicegarantie voor alle gebruikers wordt geboden.

“Klanten in Frankrijk verwachten meer dan alleen berichten, ze willen veilige, boeiende interacties die ze kunnen vertrouwen. RCS biedt bedrijven een krachtige manier om rijke, merkconversaties rechtstreeks in de eigen berichtenapp te leveren, met geverifieerde afzenderidentiteit. We delen een gemeenschappelijke visie met Orange: communicatie menselijker, dynamischer, relevanter en verbazingwekkender maken. Dankzij dit partnerschap kunnen bedrijven hun betrokkenheid, efficiëntie en vertrouwen vergroten. Ze zullen dan een dynamischere ervaring leveren waarvan klanten echt onder de indruk raken. En in een landschap vol concurrerende digitale ruis, vertegenwoordigt RCS een kans om zich te onderscheiden van de massa," zegt Tony Cheema, vicepresident, EMEA, Communicatie bij Twilio.

Meer informatie over de RCS-diensten van Twilio en hoe deze uw merk kunnen helpen bij het leveren van betrouwbare, gepersonaliseerde communicatie op grote schaal, kunt u bekijken op twilio.com.

Over Twilio

Toonaangevende bedrijven vertrouwen op Twilio's Customer Engagement Platform (CEP) om directe, gepersonaliseerde relaties op te bouwen met hun klanten overal ter wereld. Twilio stelt bedrijven in staat om communicatie en data te gebruiken, zodat ze op een flexibele, programmatische manier intelligentie en veiligheid kunnen toevoegen aan elke stap van het klanttraject: van verkoop tot marketing, groei, klantenservice en nog veel meer toepassingen. Miljoenen ontwikkelaars en honderdduizenden bedrijven in 180 landen gebruiken Twilio om magische ervaringen voor hun klanten te creëren. Ga voor meer informatie over Twilio (NYSE: TWLO) naar www.twilio.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.