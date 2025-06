Westlake Epoxy annuncia una collaborazione strategica con Alpha Recyclage Composites per dare impulso al riciclaggio di materiali compositi

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) ha annunciato oggi che Westlake Epoxy collaborerà con Alpha Recyclage Composites per sostenere l'azienda nell'ampliamento della sua capacità di riciclaggio di materiali compositi in fibra di carbonio. Questa collaborazione offrirà supporto ai clienti di materiali compositi di Westlake impegnati nello sviluppo di opzioni circolari migliorate sia per la produzione (materiali compositi di scarto o fuori standard che verrebbero altrimenti destinati ai rifiuti) che per gli scarti di fine vita. Il recupero delle fibre di carbonio dai materiali compositi per il riutilizzo in applicazioni nuove o emergenti ha come obiettivo la creazione di un'alternativa più sostenibile rispetto ai metodi tradizionali di smaltimento come la messa in discarica e la termodistruzione.

