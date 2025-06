AM Best Afirma Calificaciones Crediticas de Helvetica Re Rückversicherung AG Corporation

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticias de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Helvetica Re Rückversicherung AG Corporation (Helvetica) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Helvetica reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La compañía se encuentra domiciliada en Barbados y comenzó operaciones comerciales en 2022 suscribiendo fianzas para desarrollos en energía renovable e infraestructura en España, buscando una mayor diversificación geográfica en los mercados de América Latina. Hasta 2025 la compañía se nombraba originalmente Berliner Re Reinsurance Company Inc.

Las calificaciones de Helvetica también reflejan su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), un programa de reaseguro adecuado y una conservadora estrategia de inversión destinada a proporcionar liquidez y mantener un apropiado calce de activos y pasivos. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentran el perfil de negocio de Helvetica el cual está restringido por su actual concentración en una línea de negocio y canal de distribución, así como por el panorama altamente competitivo en el sector de fianzas de sus mercados geográficos objetivo en un desafiante entorno económico.

La capitalización ajustada por riesgos de Helvetica se encuentra en el nivel más fuerte debido a su base de capital robusta y un bajo apalancamiento de suscripción aunado a un portafolio de inversión conservador. En la opinión de AM Best, el desempeño operativo de la compañía se ve presionado por su elevada estructura de costos administrativos, debido a su naturaleza startup; no obstante, se espera que la expansión de sus ingresos aunado a una siniestralidad contenida y un constante flujo de producto financiero mejoren las utilidades en el corto plazo. Helvetica revisa constantemente sus directrices de suscripción para lograr mejorar el desempeño de sus negocios. Adicionalmente, las comisiones por reaseguro derivadas de su contrato cuota parte establecido con contrapartes con buen nivel de security, contribuirán gradualmente a contrarrestar su elevada estructura de costos operativos. Helvetica registró una utilidad de USD 2.3 millones en su primer año de operación en 2022, seguido de USD 8.7 millones en 2024 con base en información financiera preliminar.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si los altos niveles de crecimiento de Helvetica aunado a un nivel alto de riesgo país deterioran la fortaleza de balance a niveles que no respalden la evaluación del más fuerte. Adicionalmente, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si los resultados técnicos de la compañía caen por debajo de las expectativas de AM Best y se deterioran a niveles que no respalden la evaluación del desempeño operativo en el nivel adecuado. Podrían ocurrir acciones positivas de calificación, aunque poco probables en el mediano plazo, si la compañía es capaz de lograr exitosamente su expansión geográfica mientras mantiene una suficiencia de prima.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.