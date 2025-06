Xsolla e Second Dinner lanciano il nuovo MARVEL SNAP Web Shop per potenziare l'esperienza e i premi dei giocatori

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, società globale leader nel commercio di videogiochi, annuncia il lancio del Web Shop for MARVEL SNAP, il negozio ricostruito e con marchio ufficiale sviluppato da Second Dinner. Potenziata dal Web Shop for Mobile Games di Xsolla, questa piattaforma direct-to-player di nuova generazione offre un'esperienza semplificata, ricca di premi, progettata per coinvolgere maggiormente i giocatori supportando al contempo LiveOps, la strategia a lungo termine dello studio.

Per celebrare il lancio, i giocatori di tutto il mondo possono utilizzare il codice globale della promozione WEBLAUNCH, ora attivo e pienamente funzionale, per sbloccare offerte speciali e premi esclusivi nel nuovo Web Shop. Una soluzione sicura è stata implementata con successo per assicurare l'attivazione e il riscatto in modo semplice e diretto.

Il Web Shop riprogettato rappresenta un nuovo capitolo importante per MARVEL SNAP, mentre lo studio passa all'autopubblicazione e crea rapporti più profondi e diretti con la sua base globale di giocatori. Realizzato in stretta collaborazione con l'Expert Team di Xsolla, il negozio è incentrato sulla scelta del giocatore e su premi esclusivi, tutti in linea con l'identità visiva e la cadenza di gioco che gli appassionati si aspettano da MARVEL SNAP.

Questa esperienza aggiornata presenta varie nuove caratteristiche e offerte specifiche di lancio:

Interfaccia utente interamente personalizzata, coerente con l'aspetto e l'atmosfera di gioco di MARVEL SNAP

Riscatto personalizzato del codice promozionale, bundle di benvenuto e offerte esclusive per il web

Strumenti integrati LiveOps per il targeting segmentato, premi a tempo e sincronizzazione degli eventi

Sistemi di premi e allineamento al pass stagionale per promuovere il coinvolgimento

Analisi potenziata e testing A/B per l'ottimizzazione delle prestazioni in tempo reale

Al lancio, i giocatori possono accedere a una serie di offerte a tempo limitato, tra cui:

Web Shop Milestone Track stagionale, dove i giocatori possono guadagnare Web Points con ogni acquisto per sbloccare premi bonus, come varianti esclusive

Daily Free Claim migliorato, che offre 200 crediti al giorno nell'intero mese di lancio

Più promozioni esclusive al web prossimamente, progettate per fornire offerte ricorrenti e bundle unici per premiare i giocatori fidelizzati

“Con il trasferimento della pubblicazione all'interno dell'azienda, una delle nostre priorità più importanti è stata la creazione di rapporti più diretti con i nostri giocatori e offrire valore al di fuori degli app store”, ha dichiarato Matt Wyble, Direttore delle operazioni presso Second Dinner. “Xsolla ci ha aiutati a costruire un Web Shop che sembra nativo all'esperienza SNAP, dandoci al contempo gli strumenti per offrire premi migliori, promozioni più intelligenti e coinvolgimento più significativo”.

“La decisione di Second Dinner di costruire un Web Shop globale e personalizzato riflette ciò che sempre più sviluppatori stanno scoprendo: il commercio direct-to-player non solo è fattibile, ma è anche utile”, ha dichiarato Chris Hewish, Direttore delle strategie presso Xsolla. “Dai pagamenti diretti agli strumenti di ottimizzazione in tempo reale, questa collaborazione illustra cosa succede quando una potente tecnologia incontra sviluppatori di giochi appassionati”.

I vantaggi chiave al lancio comprendono il supporto per oltre 1.000 metodi di pagamento localizzati attraverso Xsolla Pay Station, strumenti LiveOps, aggiornamenti dei contenuti continui sincronizzati con eventi nel gioco e un team di ottimizzazione dedicato per garantire prestazioni a lungo termine.

Per esplorare il MARVEL SNAP Web Shop e riscattare il proprio codice WEBLAUNCH a partire dall'11 giugno, visitare: marvelsnap.com

Per saperne di più sulla costruzione di un Web Shop personalizzato, visitare: xsolla.pro/marvel-snap-ws

Informazioni su Xsolla

Xsolla è una delle principali aziende internazionali nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di innovativi strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in tale settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. Da leader innovativo nel commercio dei videogiochi, la mission di Xsolla consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Second Dinner

Second Dinner è un premiato studio indipendente di sviluppo di videogiochi fondato nel 2018 da sviluppatori e pionieri veterani nel settore dei giochi con figurine da collezione. Il suo primo titolo, MARVEL SNAP, ha vinto 18 premi importanti, compreso Mobile Game of the Year da The Game Awards e DICE, Best Strategy Game da IGN, e il prestigioso Apple Design Award for Innovation. www.seconddinner.com

Informazioni su Marvel

MARVEL è uno dei marchi di intrattenimento più importanti al mondo, costruito su una biblioteca ineguagliata di personaggi iconici e di storie che da 85 anni definiscono la pop culture. Il marchio MARVEL comprende intrattenimento, tra cui film, televisione, editoria, concessione di licenze, giochi, eventi live, media digitali e altro.

Per maggiori informazioni, visitare http://marvel.com/. © 2025 MARVEL

