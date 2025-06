Twilio et Orange s'associent pour proposer une messagerie RCS sécurisée et interactive à destination des entreprises françaises

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui lors de Transform London, Twilio annonce s’associer à Orange, l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, pour développer l’usage du RCS Business Messaging en France. Ce partenariat marque une étape majeure dans l’évolution de la messagerie mobile dans le pays, offrant aux entreprises françaises et internationales une expérience de communication riche, interactive et sécurisée directement dans leur application de messagerie.

Le RCS couvre déjà plus de 70 % du parc mobile en France au 1er juin 2025, soit plus de 45 millions de smartphones, et devrait atteindre 85 % d'ici la fin de l'année.. Dans ce contexte, Orange a choisi l'expertise mondialement reconnue de Twilio pour soutenir le déploiement de cette solution de messagerie de nouvelle génération. La confiance et la transparence sont devenues des éléments centraux des attentes des clients. Le RCS répond pleinement à ces priorités en renforçant la crédibilité et l'impact des communications des marques.

Selon l’édition 2025 du rapport sur L'État de l’engagement client de Twilio, trois entreprises sur quatre prévoient d'investir dans la messagerie RCS cette année et 81 % des consommateurs préfèrent le RCS aux SMS traditionnels.

« Nous sommes ravis de travailler avec Twilio, un leader technologique mondial qui contribue à transformer les communications digitales à l'échelle mondiale. Ce partenariat permettra d'accélérer le déploiement de la messagerie RCS Business en France. Selon nos derniers chiffres, 70 % des smartphones sont désormais capables d'envoyer et de recevoir des messages RCS, qui sont en passe de devenir la nouvelle norme en matière de messagerie mobile. La messagerie RCS Business offre une sécurité renforcée aux marques, ce qui leur permet de créer une relation de confiance avec leurs clients tout en renforçant leur crédibilité. Cela se traduira par une augmentation des taux de réponse et un meilleur engagement des clients », déclare Amelia Newsom Davis, Director Payment, Messaging and Identity chez Orange France

Évolution naturelle du SMS, le protocole RCS est désormais disponible sur les appareils Android et iOS. Il prend en charge des échanges enrichis et une expérience interactive incluant images, carrousels, boutons d’action, et une mesure détaillée des KPIs. En s'associant à Twilio, Orange permettra aux entreprises françaises de renforcer l'engagement de leurs clients tout en maximisant la portée de leurs messages. Et pour la partie non couverte par le protocole RCS, Twilio permettra de continuer à acheminer les messages de manière fluide via SMS, assurant ainsi une continuité totale de service pour les clients.

« Les clients français attendent plus que de simples messages, ils veulent des interactions sécurisées et engageantes auxquelles ils peuvent se fier. Le RCS offre aux entreprises un moyen puissant de proposer des conversations riches et personnalisées directement dans l'application de messagerie native, avec une identité de l'expéditeur vérifiée. Nous partageons une vision commune avec Orange : rendre la communication plus humaine, plus dynamique, plus pertinente et plus étonnante. Ce partenariat permettra aux entreprises de renforcer l'engagement, l'efficacité et la confiance, tout en offrant une expérience plus dynamique qui laissera une impression durable aux clients. Dans un environnement numérique saturé, où l’attention des utilisateurs est constamment sollicitée, le RCS représente une opportunité de se démarquer » déclare Tony Cheema, Vice President, EMEA, Communications chez Twilio.

Pour plus d'informations sur les services RCS de Twilio et sur la manière dont ils peuvent permettre à votre marque de fournir des communications fiables et personnalisées à grande échelle, veuillez visiter le site internet de Twilio.

À propos de Twilio

Les entreprises leaders d'aujourd'hui font confiance à la plateforme d'engagement client (CEP) de Twilio pour établir des relations directes et personnalisées avec leurs clients partout dans le monde. Twilio permet aux entreprises de tirer parti des communications et des données pour apporter de l'intelligence et de la sécurité à chaque étape du parcours client, de la vente au marketing en passant par la croissance, le service client et de nombreux autres cas d’utilisation d’engagement flexible et programmable, Dans 180 pays, des millions de développeurs et des centaines de milliers d'entreprises utilisent Twilio pour créer des expériences magiques pour leurs clients. Pour plus d'informations sur Twilio, visitez :http://www.twilio.com.