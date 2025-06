Xsolla und Second Dinner starten neuen MARVEL SNAP Web Shop zur Verbesserung des Spielererlebnisses und der Belohnungen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt die Markteinführung des neu gestalteten und offiziell gebrandeten Webshops für MARVEL SNAP bekannt, der von Second Dinner entwickelt wurde. Die von Xsollas Web Shop for Mobile Games angetriebene Direct-to-Player-Plattform der nächsten Generation bietet ein optimiertes, belohnungsreiches Erlebnis, das darauf ausgelegt ist, Spieler stärker einzubinden und gleichzeitig die langfristige LiveOps-Strategie des Studios zu unterstützen.

Anlässlich der Markteinführung können Spieler weltweit ab sofort den voll funktionsfähigen globalen Promo-Code WEBLAUNCH nutzen, um spezielle Angebote und exklusive Belohnungen im neuen Webshop zu erhalten. Dank der erfolgreichen Implementierung eines sicheren Workarounds ist für eine nahtlose Aktivierung und Einlösung gesorgt.

Der neu gestaltete Webshop stellt ein wichtiges nächstes Kapitel für MARVEL SNAP dar, da das Studio zum Self-Publishing übergeht und tiefere, direktere Beziehungen zu seiner globalen Spielerbasis aufbaut. Der Shop wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von Xsolla entwickelt und konzentriert sich auf Spielerauswahl, Komfort und exklusive Belohnungen, die alle auf die visuelle Identität und den Gameplay-Rhythmus abgestimmt sind, den Fans von MARVEL SNAP erwarten.

Die aktualisierte Version bietet mehrere neue Funktionen und spezielle Launch-Angebote:

Vollständig gebrandete Benutzeroberfläche, abgestimmt auf das In-Game-Erlebnis von MARVEL SNAP

Einlösung von personalisierten Promo-Codes, Willkommenspakete und exklusive Webangebote

Integrierte LiveOps-Tools für segmentiertes Targeting, zeitgesteuerte Belohnungen und Event-Synchronisierung

Belohnungssysteme und abgestimmte Saisonpässe zur Steigerung der Nutzerbindung

Verbesserte Analysen und A/B-Tests zur Leistungsoptimierung in Echtzeit

Anlässlich der Markteinführung können Spieler auf eine Reihe von zeitlich begrenzten Angeboten zugreifen, darunter:

Ein saisonaler Web Shop Milestone Track, bei dem Spieler mit jedem Einkauf Web-Punkte sammeln können, um Bonusbelohnungen freizuschalten, wie zum Beispiel exklusive Varianten

Erhöhte tägliche Gratis-Belohnung von 200 Credits pro Tag während des gesamten Launch-Monats

Demnächst folgen weitere exklusive Web-Promos, die wiederkehrende Angebote und einzigartige Pakete zur Belohnung treuer Spieler liefern

„Als wir das Publishing ins eigene Haus geholt haben, war eine unserer obersten Prioritäten, den direkteren Kontakt mit unseren Spielern zu suchen und ihnen auch außerhalb der App-Stores Mehrwert zu bieten“, erklärte Matt Wyble, Chief Operating Officer bei Second Dinner. „Xsolla hat uns dabei unterstützt, einen Webshop zu entwickeln, der sich in das SNAP-Erlebnis einfügt und uns gleichzeitig die Möglichkeit gibt, bessere Belohnungen, intelligentere Promos und eine tiefere Spielerbindung anzubieten.“

„Die Entscheidung von Second Dinner, einen gebrandeten, globalen Webshop zu entwickeln, verdeutlicht, was immer mehr Entwickler entdecken: der direkte Handel mit den Spielern ist nicht nur machbar, er ist wertvoll“, sagte Chris Hewish, Chief Strategy Officer bei Xsolla. „Von nahtlosen Zahlungen bis hin zu Echtzeit-Optimierungstools zeigt diese Zusammenarbeit, was passiert, wenn leistungsstarke Technologie auf leidenschaftliche Spieleentwickler trifft.“

Zu den wichtigsten Launch-Vorzügen gehören die Unterstützung von über 1.000 lokalisierten Zahlungsmethoden durch Xsolla Pay Station, LiveOps-Tools, kontinuierliche Inhaltsaktualisierungen, die mit den In-Game-Events synchronisiert sind, und ein engagiertes Optimierungsteam, das die langfristige Leistung sicherstellt.

Um den MARVEL SNAP Web Shop zu erkunden und ab dem 11. Juni Ihren WEBLAUNCH-Code einzulösen, besuchen Sie bitte: marvelsnap.com

Hier finden Sie weitere Informationen zur Entwicklung eines gebrandeten Webshops: xsolla.pro/marvel-snap-ws

Über Xsolla

Xsolla ist ein führendes globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Set an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -verlegern jeder Größe dabei geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu veröffentlichen und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich Spielehandel hat sich Xsolla zum Ziel gesetzt, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Umsatz zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Der Hauptsitz und die eingetragene Niederlassung befinden sich in Los Angeles, Kalifornien, mit Büros in London, Berlin, Seoul, Beijing, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal und Städten auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

Über Second Dinner

Second Dinner ist ein preisgekröntes unabhängiges Spieleentwicklungsstudio, das 2018 von erfahrenen Spieleentwicklern und Pionieren des Sammelkarten-Genres gegründet wurde. Sein erster Titel, MARVEL SNAP, wurde mit 18 Auszeichnungen gekürt, darunter Mobile Game of the Year von sowohl The Game Awards als auch DICE, Best Strategy Game von IGN und den prestigeträchtigen Apple Design Award for Innovation. www.seconddinner.com

Über Marvel

MARVEL ist eine der weltweit bekanntesten Entertainment-Marken. Das Unternehmen verfügt über eine einzigartige Bibliothek ikonischer Charaktere und Geschichten, die seit 85 Jahren die Popkultur prägen. Die Marke MARVEL erstreckt sich über zahlreiche Entertainment-Bereiche, darunter Film, Fernsehen, Verlagswesen, Lizenzprodukte, Games, Live-Events, digitale Medien und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://marvel.com/. © 2025 MARVEL

