Lone Star kondigt de verkoop aan van novobanco aan BPCE

LUXEMBURG & DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Nani Holdings S.à. r.l., een filiaal van Lone Star Funds (“Lone Star”), maakte vandaag bekend dat het een Memorandum of Understanding heeft ondertekend voor de verkoop van Novo Banco, S.A. (“novobanco” of “de bank”), de vierde grootste bank van Portugal, aan BPCE, een vooraanstaande Europese bankinstelling, voor een vergoeding in contanten te betalen bij de afsluiting, ter waarde van 100% van het aandelenkapitaal voor een geschat bedrag op het einde van 2025 van €6,4 miljard.

Deze transactie markeert de culminatie van een meerjaarse transformatie van novobanco sinds Lone Star in 2017 75% van de bank in handen kreeg. Onder leiding van Lone Star, in samenwerking met andere aandeelhouders, onderging novobanco een volledige ommezwaai en wist het zich te profileren als een van de meest wistgevende banken in Europa, met een target RoTE (return on tangible equity) die meer dan 20% bedraagt.

De bank heeft de risico's op haar balans aanzienlijk teruggedrongen door niet-presterende leningen tot de-minimis niveaus te verminderen, en heeft aanzienlijke investeringen gedaan in digitale transformatie en klantenervaring. Tijdens deze hele periode heeft novobanco haar rol als vertrouwde partner voor Portugese gezinnen verstevigd en zich met succes gepositioneerd als een voorkeurbank voor kmo's in Portugal.

Engagement op lange termijn voor Portugal en novobanco

BPCE’s overname van novobanco getuigt van haar volle vertrouwen in het Portugese banksysteem en in de veerkracht van de economie van het land. Met €73 miljard aan aandelen, een CET1-ratio van 16,2% en meer dan 35 miljoen klanten over de hele wereld, verrijkt BPCE novobanco met de kracht en de stabiliteit van een grote Europese groep coöperatieve banken.

Deze overname weerspiegelt BPCE’s engagement om groei op lange termijn te bevorderen en haar aanwezigheid in Portugal te verbeteren aan de hand van verschillende kernprincipes:

Engagement ten overstaan van de Portugese economie : met een engagement ten overstaan van Portugal sinds vele jaren, beoogt BPCE om op deze grondslag verder te bouwen om de groei van novobanco verder te steunen.

: met een engagement ten overstaan van Portugal sinds vele jaren, beoogt BPCE om op deze grondslag verder te bouwen om de groei van novobanco verder te steunen. Sterke complementariteit: BPCE wil de uitbreiding van novobanco aanmoedigen door het uitgebreide klantenbestand van novobanco en de uiteenlopende expertise van BPCE te benutten om een ruime waaier services met toegevoegde waarde aan te bieden.

Visie voor duurzame groei

BPCE zal de groei van novobanco steunen, zodat deze bank een toonaangevende financiële instelling in Portugal kan worden, ten dienste van particulieren, kmo's en grote ondernemingen in het hele land.

Onder leiding van Lone Star werd novobanco getransformeerd in een van de vooraanstaande banken van Portugal, die consistente financiële prestaties verwezenlijkt en haar klantenbestand laat toenemen via innovatie in zowel retail- als commercieel bankieren.

Donald Quintin, CEO van Lone Star, gaf volgend commentaar:

“We zijn trots dat we de transformatie van novobanco hebben gesteund om van deze bank een van de toonaangevende en meest winstgevende financiële instellingen van Europa te maken. De voorbije acht jaar heeft de bank een grondige transformatie ondergaan en werd een vertrouwde partner voor Portugese gezinnen en bedrijven in het hele land. BPCE deelt onze ambitie voor novobanco en is goed gepositioneerd om de bank verder vooruit te leiden nu het goed blijft presteren voor klanten, kmo's en de Portugese economie in zijn geheel.”

Nicolas Namias, CEO van BPCE, verklaart:

“Novobanco heeft uitstekende fundamenten, een sterk groeipotentieel en een winstgevendheid die nu al van hoog niveau is. Wat BPCE zelf betreft, is dit een belangrijke bankspeler in Frankrijk, in aanzienlijke mate dankzij de banknetwerken van Banque Populaire en Caisse d’Epargne.

Met de overname van novobanco wordt BPCE een speler voor retailbankieren in Europa en kan het actief deelnemen aan het financieren van de Portugese economie. De voorziene transactie markeert een belangrijke fase in de uitvoering van haar strategische plan “Vision 2030”, dat bijna een jaar geleden werd aangekondigd.

De executive managers en de werknemers van BPCE zijn allemaal bijzonder enthousiast over het vooruitzicht om novobanco, haar management en haar 4.200 medewerkers te verwelkomen, om samen een nieuw hoofdstuk van groei, innovatie en prestaties in Europa te schrijven."

Kambiz Nourbakhsh, Senior Managing Director van Lone Star Funds, voegt hieraan toe:

“Dit akkoord markeert een bepalend moment in de transformatie van novobanco en is een getuigenis van de buitengewone inspanningen van het bestuur en de werknemers de voorbije acht jaar. In BPCE hebben we een nieuwe eigenaar voor novobanco gevonden, die de ervaring en visie heeft om op deze sterke funderingen verder te bouwen en de bank te steunen nu het haar strategie voor groei op lange termijn begint waar te maken.”

Transactiegegevens

Lone Star is akkoord om haar aandelen in novobanco aan BPCE te verkopen voor een vergoeding in contanten te betalen bij de afsluiting, ter waarde van 100% van het aandelenkapitaal voor een geschat bedrag op het einde van 2025 van €6,4 miljard.

De voorgestelde overname is onderworpen aan het nodige overleg met de instanties die het personeel vertegenwoordigen teneinde het overnamecontract te ondertekenen. Het project wordt naar verwachting in de eerste jaarhelft van 2026 voltooid.

Over Lone Star Funds

Lone Star is een toonaangevende participatiemaatschappij die fondsen adviseert die wereldwijd investeren in bedrijfsaandelen, krediet, vastgoed en andere financiële activa. Sinds de oprichting van haar eerste fonds in 1995, heeft Lone Star 25 private equity fondsen georganiseerd met geaggregeerde kapitaaltoezeggingen voor een totaal van ongeveer $95 miljard. Het bedrijf organiseert haar fondsen in drie series: de Opportunity Fund-serie, de Commercial Real Estate Fund-serie en de U.S. Residential Mortgage Fund-serie. Lone Star investeert voor rekening van haar stille vennoten, waaronder institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en staatsbeleggingsfondsen, maar ook stichtingen en schenkingen die medisch onderzoek, hoger onderwijs en andere filantropische doelen steunen. Voor meer informatie over Lone Star Funds, gaat u naar www.lonestarfunds.com.

Over BPCE

Groupe BPCE is de op één na grootste bankgroep in Frankrijk en de vierde grootste groep in de eurozone qua kapitaal. Via haar 100.000 personeelsleden staat de groep ten dienste van 35 miljoen klanten – particulieren, professionals, bedrijven, beleggers en lokale overheidsinstanties – verspreid over de hele wereld. De groep is in Frankrijk actief in de domeinen van retailbankieren en verzekeringen via haar twee grote netwerken, Banque Populaire en Caisse d’Epargne, samen met Banque Palatine en Oney. Het zet haar activiteiten ook wereldwijd verder met de activa- & vermogenbeheerservices verstrekt door Natixis Investment Managers en de expertise in groothandelbankieren van Natixis Corporate & Investment Banking. De financiële kracht van de groep wordt erkend door vier kredietratingagentschappen met de volgende senior preferred LT ratings: Moody's (A1, stabiel vooruitzicht), Standard & Poor's (A+, stabiel vooruitzicht), Fitch (A+, stabiel vooruitzicht) en R&I (A+, stabiel vooruitzicht).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.