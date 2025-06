Lone Star annuncia la vendita di novobanco a BPCE

LUSSEMBURGO, DALLAS, NEW YORK, LONDRA e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Nani Holdings S.à. r.l., un'affiliata di Lone Star Funds (“Lone Star”), oggi ha annunciato la firma di un memorandum d'intesa per la vendita di Novo Banco, S.A. (di seguito “novobanco” o “la banca”), la quarta banca portoghese, a BPCE, uno dei maggiori istituti bancari in Europa, per un corrispettivo in contanti da versarsi al momento della chiusura, che valuta il 100% del capitale azionario a circa 6,4 miliardi di euro alla fine del 2025.

Questa transazione segna l'apice di una trasformazione pluriennale di novobanco da quando Lone Star ha acquisito il 75% della banca nel 2017. Sotto la guida di Lone Star, in collaborazione con altri azionisti, novobanco ha subito una trasformazione totale, confermandosi come una delle banche più redditizie d'Europa, con un obiettivo di rendimento del patrimonio netto tangibile (RoTE) superiore al 20%.

La banca ha ridotto in modo significativo il rischio del proprio bilancio, riducendo ai livelli minimi i prestiti non performanti, effettuando sostanziali investimenti nella trasformazione digitale e nell'esperienza del cliente. In tutto questo periodo, novobanco ha rafforzato il suo ruolo di partner fidato per le famiglie portoghesi, posizionandosi come banca preferita per le PMI di tutto il Portogallo.

L'impegno a lungo termine nei confronti del Portogallo e di novobanco

L'acquisizione di novobanco da parte di BPCE sottolinea la piena fiducia nel sistema bancario portoghese e la resilienza della sua economia. Con un capitale di 73 miliardi di euro, un CET1 ratio del 16,2% e oltre 35 milioni di clienti in tutto il mondo, BPCE porta in novobanco la forza e la stabilità di uno dei maggiori gruppi bancari cooperativi europei.

Questa acquisizione riflette l'impegno di BPCE nel promuovere la crescita a lungo termine e migliorare la sua presenza in Portogallo attraverso diversi principi fondamentali:

Impegno nell'economia portoghese : con un impegno a lungo termine nei confronti del Portogallo, BPCE mira a utilizzare la sua base per supportare ulteriormente la crescita di novobanco.

: con un impegno a lungo termine nei confronti del Portogallo, BPCE mira a utilizzare la sua base per supportare ulteriormente la crescita di novobanco. Forti aspetti complementari: BPCE cerca di promuovere l'espansione di novobanco sfruttando l'ampia base di clienti di novobanco e le competenze diversificate di BPCE per offrire un'ampia gamma di servizi a valore aggiunto.

La prospettiva di crescita sostenibile

BPCE supporterà l'espansione di novobanco in un istituto finanziario leader in Portogallo, al servizio dei cittadini, delle PMI e di grandi aziende in tutto il Paese.

Sotto la guida di Lone Star, novobanco si è trasformata in una delle banche più importanti del Portogallo, ottenendo prestazioni finanziarie costanti e ampliando la propria base clienti grazie all'innovazione nel banking personale e commerciale.

Donald Quintin, Direttore generale di Lone Star ha commentato:

“Siamo orgogliosi di aver supportato la trasformazione di novobanco in uno degli istituti finanziari più importanti e redditizi d'Europa. La banca ha subito una totale trasformazione negli ultimi otto anni, diventando un partner fidato per le famiglie e le imprese portoghesi in tutto il Paese. BPCE condivide la nostra ambizione per novobanco ed è ben posizionata per far crescere la banca, che continua a servire i clienti, le PMI e l'economia portoghese nell'insieme”.

Nicolas Namias, Direttore generale di BPCE, ha dichiarato:

“Novobanco si basa su ottimi principi, ha un forte potenziale di crescita e un livello di redditività già elevato. Da parte sua, BPCE è un importante attore nel settore bancario in Francia soprattutto grazie alle reti bancarie di Banque Populaire e Caisse d’Epargne.

Con l'acquisizione di novobanco, BPCE diventerebbe un operatore di retail banking in Europa e parteciperebbe attivamente al finanziamento dell'economia portoghese. La transazione prevista segna una fase fondamentale nell'esecuzione del suo piano strategico “Vision 2030”, annunciato quasi un anno fa.

I dirigenti e i dipendenti di BPCE sono tutti particolarmente entusiasti della prospettiva di accogliere novobanco, la sua gestione e i suoi 4.200 dipendenti, per scrivere insieme un nuovo capitolo di crescita, innovazione e prestazioni in Europa".

Kambiz Nourbakhsh, AD senior di Lone Star Funds, ha aggiunto:

“Questo accordo segna un momento decisivo nella trasformazione di novobanco e testimonia lo straordinario impegno dei suoi vertici e dei dipendenti negli ultimi otto anni. In BPCE, abbiamo trovato un nuovo proprietario per novobanco che ha l'esperienza e la visione per costruire sulle sue solide basi e supportare la banca nella sua strategia di crescita a lungo termine”.

I dettagli della transazione

Lone Star ha accettato di vendere a BPCE i suoi titoli in novobanco per un corrispettivo in contanti da versarsi al momento della chiusura che valuta il 100% del capitale azionario a circa 6,4 miliardi di euro alla fine del 2025.

La proposta di acquisizione è soggetta alle necessarie consulenze con gli enti di rappresentanza dei dipendenti per firmare l'accordo di acquisizione. Il progetto dovrebbe concludersi nella prima metà del 2026.

Informazioni su Lone Star Funds

Lone Star è un'azienda leader nel settore del private equity che offre consulenza a fondi che investono in azioni aziendali, credito, immobili e altre attività finanziarie a livello globale. Dalla costituzione del suo primo fondo nel 1995, Lone Star ha organizzato 25 fondi di private equity con impegni di capitale aggregati per un totale di circa 95 miliardi di dollari. L'azienda organizza i suoi fondi in tre serie: la serie Opportunity Fund; la serie Commercial Real Estate Fund e la serie U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investe per conto dei suoi soci accomandatari, che includono investitori istituzionali come fondi pensione e fondi sovrani, nonché fondazioni e dotazioni che sostengono la ricerca medica, l'istruzione superiore e altre cause filantropiche. Per maggiori informazioni su Lone Star Funds, visitare www.lonestarfunds.com.

Informazioni su BPCE

Groupe BPCE è il secondo gruppo bancario in Francia e il quarto nell'eurozona in termini di capitale. Attraverso un organico di 100.000 dipendenti, il gruppo serve 35 milioni di clienti – individui, professionisti, aziende, investitori ed enti statali locali – in tutto il mondo. Opera nei settori del retail banking e delle assicurazioni in Francia attraverso le sue due reti principali, Banque Populaire e Caisse d’Epargne, assieme a Banque Palatine e Oney. Svolge inoltre le sue attività in tutto il mondo con servizi di asset & wealth management forniti da Natixis Investment Managers e le competenze di wholesale banking di Natixis Corporate & Investment Banking. La forza finanziaria del Gruppo è riconosciuta da quattro agenzie di rating con i seguenti rating senior preferred LT: Moody's (A1, prospettiva stabile), Standard & Poor's (A+, prospettiva stabile), Fitch (A+, prospettiva stabile) e R&I (A+, prospettiva stabile).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.