Visa signe le phénomène du foot Lamine Yamal en tant qu'Ambassadeur mondial de la FIFA World Cup 26™

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--À exactement un an du coup d'envoi de la FIFA World Cup 26™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis, Visa (NYSE : V), le chef de file mondial des paiements numériques et un supporter de longue date du football mondial, annonce aujourd’hui que Lamine Yamal, l’une des étoiles montantes les plus brillantes du foot, jouera le rôle d’Ambassadeur mondial du tournoi.

Pour célébrer cette étape importante et créer un élan vers la plus grande FIFA World Cup™ de l'histoire, Visa proposera des expériences exclusives pour les détenteurs de cartes, y compris des rencontres avec Lamine Yamal à Barcelone et des produits signés en amont de la FIFA World Cup 26™.

« Dans la perspective de la FIFA World Cup 26™, nous nous alignons sur des athlètes et des marques partageant les mêmes valeurs qui partagent notre vision de l’utilisation du football pour élever et unir », déclare Andrea Fairchild, SVP, Global Sponsorship Strategy, Visa. « Dans le cas de Lamine, il s’agit d’honorer l’héritage du sport et de redonner aux fans. »

Yamal captive le monde du football avec des performances record, et ses compétences, sa vitesse et sa vision sur le terrain ont fait de lui une star mondiale de premier plan, et un symbole de la direction que prend le jeu. En tant qu'Ambassadeur mondial, Lamine Yamal déclare : « Le football est plus qu’un sport, c’est une joie et un moyen de nouer des liens avec des personnes du monde entier. Je suis fier de m’associer à Visa pour partager cette passion et inspirer les gens par le sport. »

En tant que partenaire officiel de technologie de paiement de la FIFA, Visa a tiré parti du pouvoir du football pour favoriser l’inclusion et l’accès dans le monde entier, des programmes de terrain aux scènes mondiales. Grâce à des expériences de fans innovantes, à des partenariats avec des athlètes et à des avantages exclusifs pour les détenteurs de cartes, Visa continue de redéfinir ce qui est possible pour les fans, les joueurs et l’avenir du jeu.

Dans le cadre de son engagement à soutenir les communautés grâce au pouvoir du sport, Visa a approfondi son partenariat avec Street Soccer USA (SSUSA) pour créer six « soccer parks » communautaires à San Francisco, Denver, Kansas City, New York City, Nashville et Atlanta. Plus que de simples terrains, ces installations sont conçues pour élever et construire des communautés plus fortes et plus connectées, où les individus peuvent se connecter, grandir et prospérer. Pour en savoir plus sur la façon dont Visa et SSUSA travaillent ensemble pour offrir un environnement sûr et favorable aux communautés pour pratiquer une activité physique tout en favorisant un sentiment d'unité et d'appartenance dans les parcs Visa Street Soccer, cliquez ici.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les institutions financières et les entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, le plus pratique, le plus fiable et le plus sûr, afin de permettre aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons que les économies qui incluent tout le monde partout, élèvent tout le monde partout et considèrent l'accès comme fondamental pour l'avenir du mouvement monétaire. Pour plus de détails, rendez-vous sur : Visa.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.