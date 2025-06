Visa verpflichtet Fußballtalent Lamine Yamal als globalen Botschafter für den FIFA World Cup 26™

SAN FRANCISCO--( BUSINESS WIRE )--Visa (NYSE:V) gab heute bekannt, dass das Unternehmen Andrew Torre, einen Visa-Veteranen mit 20 Jahren Erfahrung, in die Position des President of Value-Added Services (VAS) berufen hat. Herr Torre tritt an die Stelle von Antony Cahill, der kürzlich vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zum Regional President und Chief Executive Officer für das Visa-Europageschäft ernannt wurde. Herr Torre berichtet künftig an den Visa-CEO Ryan McInerney und tritt in das glo...