Hansen Technologies respalda una importante transformación de Telefónica Germany

MELBOURNE, Australia--( BUSINESS WIRE )--Hansen Technologies Ltd (ASX:HSN), proveedor mundial líder de software y servicios para los sectores de la energía, el agua y las comunicaciones, se complace en anunciar que el operador noruego de servicios de distribución (DSO) Area Nett AS ha optado por su sistema de información al cliente, Hansen CIS. Area Nett AS es el propietario de la red eléctrica del norte de Noruega y garantiza el suministro a Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger...