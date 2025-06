Twilio e Orange offriranno servizi di messaggistica RCS sicuri e interattivi alle aziende in Francia

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--A Transform London, Twilio ha annunciato oggi la sua partnership con Orange, uno dei principali operatori di telecomunicazioni al mondo, per ampliare l'uso del protocollo RCS Business Messaging in Francia. Questa partnership rappresenta un importante traguardo nell'evoluzione della messaggistica mobile nel paese, e offrirà alle aziende francesi e internazionali un'esperienza di comunicazione ricca, interattiva e sicura direttamente nell'app di messaggistica.

Al 1º giugno 2025, RCS copre oltre il 70% della base di dispositivi mobili in Francia, ovvero più di 45 milioni di smartphone, e si prevede che raggiungerà l'85% entro la fine dell'anno. In questo contesto, Orange ha scelto le competenze apprezzate a livello globale di Twilio per supportare la distribuzione di questa soluzione di messaggistica di prossima generazione.

Fiducia e trasparenza sono diventati aspetti fondamentali per le aspettative dei clienti e RCS risponde completamente a tali priorità potenziando la credibilità e l'impatto delle comunicazioni dei brand. Dallo State of Customer Engagement Report 2025 di Twilio emerge che 3 su 4 aziende prevedono di investire nella messaggistica RCS quest'anno e che l'81% dei consumatori preferisce il protocollo RCS rispetto ai tradizionali SMS.

"Siamo entusiasti di collaborare con Twilio, un leader tecnologico globale che sta aiutando a guidare la trasformazione delle comunicazioni digitali a livello mondiale. Questa partnership contribuirà ad accelerare la distribuzione di RCS Business Messaging in Francia. Con il 70% degli smartphone che è ora in grado di inviare e ricevere messaggi RCS in base agli ultimi dati, questo protocollo è pronto a diventare il nuovo standard per la messaggistica mobile. RCS Business Messaging offre una maggiore sicurezza per i brand, il che crea una relazione di fiducia con i clienti, migliorando la credibilità del marchio. Ciò a sua volta genererà tassi di risposta superiori e un maggiore coinvolgimento dei clienti", ha affermato Amelia Newsom Davis, Director Payment, Messaging and Identity presso Orange France.

In quanto evoluzione naturale dell'SMS, il protocollo RCS è ora disponbile per dispositivi Android e iOS. Supporta scambi arricchiti e un'esperienza interattiva con funzionalità quali immagini, sequenze, pulsanti di azione e la possibilità di tracciare le prestazioni in dettaglio. Grazie alla collaborazione con Twilio, Orange consentirà alle aziende in Francia di generare un engagement dei clienti più forte, ottimizzando la portata dei messaggi. Per la parte restante della base di dispositivi mobili non ancora coperta da RCS, Twilio offre la semplice alternativa degli SMS, garantendo un servizio ininterrotto per tutti gli utenti.

"I clienti in Francia si aspettano più di semplici messaggi, vogliono interazioni sicure e coinvolgenti di cui possono fidarsi. RCS offre alle aziende un modo potente per condurre conversazioni ricche e brandizzate direttamente nell'app di messaggistica nativa, con l'identità del mittente verificata. Condividiamo una visione comune con Orange: quella di rendere la comunicazione più umana, dinamica, pertinente ed eccezionale. Questa partnership consentirà alle aziende di dare impulso all'engagement, all'efficienza e alla fiducia, offrendo un'esperienza più dinamica che lascia davvero un segno sui clienti. E in un panorama che trabocca di rumore digitale della concorrenza, RCS costituisce un'opportunità per farsi notare", ha dichiarato Tony Cheema, Vicepresidente, EMEA, Communications presso Twilio.

Per ulteriori informazioni sui servizi RCS di Twilio e su come possono aiutare il tuo brand a offrire comunicazioni affidabili e personalizzate su larga scala, visitare il sito twilio.com.

Informazioni su Twilio

