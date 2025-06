Visa 簽約足球新星 Lamine Yamal 擔任 FIFA World Cup 26™ 全球大使

在 FIFA World Cup 26™ 開幕倒數一年之際,Visa 推出專屬球迷互動體驗,攜手這位備受矚目的年輕球星,迎接賽事臨近帶來的更多精彩時刻

足球新星 Lamine Yamal 揮手致意,現場背景為 Visa 宣佈其成為 FIFA World Cup 2026™ 全球大使的發佈活動

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 距離 FIFA World Cup 26™ 在加拿大、墨西哥和美國開幕還有整整一年,全球數碼支付領導者、世界足球長期支持者 Visa(紐交所代碼:V)今日宣佈,足球界最閃耀的新星之一 Lamine Yamal 將擔任本屆賽事的全球大使。 為慶祝這個重要里程碑,並為有史以來規模最大的 FIFA World Cup™ 造勢,Visa 將為持卡人推出一系列專屬球迷體驗活動——包括在巴塞隆拿與 Lamine Yamal 見面互動的機會,以及獲得 FIFA World Cup 26™ 簽名紀念品。 「展望 FIFA World Cup 26™,我們正與志同道合的運動員和品牌攜手,共同實踐透過足球運動凝聚人心的願景,」Visa 全球贊助策略高級副總裁 Andrea Fairchild 表示,「選擇 Lamine 作為代言人,既是對足球精神的傳承致敬,更是對支持這項運動的球迷的回饋。」 Yamal 以破紀錄的表現征服球壇,他出眾的技術、速度與場上視野使他成為全球矚目的新星——亦象徵足球發展的未來方向。作為全球大使,Lamine Yamal 表示:「足球不僅是一項運動,它帶來快樂,更讓人們跨越地域、文化建立聯繫。我很榮幸能與 Visa 合作,分享這份熱忱,並透過體育激勵他人。」 作為 FIFA 官方支付技術合作夥伴,Visa 一直透過足球的力量推動全球範圍的包容與機會——從基層項目到國際大賽。透過創新的球迷體驗、運動員合作與持卡人專屬禮遇,Visa 持續拓展球迷、球員與足球運動的無限可能。 作為其體育賦能社區承諾的一部分,Visa 還與 Street Soccer USA (SSUSA) 深度合作,在三藩市、丹佛、堪薩斯城、紐約市、納什維爾和亞特蘭大建立六個以社區為核心的街頭足球公園。這些不僅是運動場地,更是促進人與人聯繫、成長和發展的社區空間。如需了解更多 Visa 與 SSUSA 如何合作,透過 Visa Street Soccer 公園為社區提供安全支援的環境,鼓勵人們參與體育活動,並提升歸屬感與團結精神,請按此處。 關於Visa Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者,便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界,從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關,能夠改善每個人、每一地的生活,並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊,請造訪 Visa.com. 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

