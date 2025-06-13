Visa 簽約足球新星 Lamine Yamal 擔任 FIFA World Cup 26™ 全球大使

三藩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 距離 FIFA World Cup 26™ 在加拿大、墨西哥和美國開幕還有整整一年，全球數碼支付領導者、世界足球長期支持者 Visa（紐交所代碼：V）今日宣佈，足球界最閃耀的新星之一 Lamine Yamal 將擔任本屆賽事的全球大使。

為慶祝這個重要里程碑，並為有史以來規模最大的 FIFA World Cup™ 造勢，Visa 將為持卡人推出一系列專屬球迷體驗活動——包括在巴塞隆拿與 Lamine Yamal 見面互動的機會，以及獲得 FIFA World Cup 26™ 簽名紀念品。

「展望 FIFA World Cup 26™，我們正與志同道合的運動員和品牌攜手，共同實踐透過足球運動凝聚人心的願景，」Visa 全球贊助策略高級副總裁 Andrea Fairchild 表示，「選擇 Lamine 作為代言人，既是對足球精神的傳承致敬，更是對支持這項運動的球迷的回饋。」

Yamal 以破紀錄的表現征服球壇，他出眾的技術、速度與場上視野使他成為全球矚目的新星——亦象徵足球發展的未來方向。作為全球大使，Lamine Yamal 表示：「足球不僅是一項運動，它帶來快樂，更讓人們跨越地域、文化建立聯繫。我很榮幸能與 Visa 合作，分享這份熱忱，並透過體育激勵他人。」

作為 FIFA 官方支付技術合作夥伴，Visa 一直透過足球的力量推動全球範圍的包容與機會——從基層項目到國際大賽。透過創新的球迷體驗、運動員合作與持卡人專屬禮遇，Visa 持續拓展球迷、球員與足球運動的無限可能。

作為其體育賦能社區承諾的一部分，Visa 還與 Street Soccer USA (SSUSA) 深度合作，在三藩市、丹佛、堪薩斯城、紐約市、納什維爾和亞特蘭大建立六個以社區為核心的街頭足球公園。這些不僅是運動場地，更是促進人與人聯繫、成長和發展的社區空間。如需了解更多 Visa 與 SSUSA 如何合作，透過 Visa Street Soccer 公園為社區提供安全支援的環境，鼓勵人們參與體育活動，並提升歸屬感與團結精神，請按此處。

關於Visa

Visa (NYSE: V)是數位支付領域的全球領導者，便利200多個國家和地區的消費者、商家、金融機構和政府實體之間的支付交易。我們的使命是透過最具創新性、便捷性、可靠性和安全性的支付網絡來串連世界，從而促進個人、企業和經濟體的繁榮發展。我們深信經濟與每個人、每一地息息相關，能夠改善每個人、每一地的生活，並認為可及性是未來財富流動的基礎。欲瞭解更多資訊，請造訪 Visa.com.

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