“Shanghai in My Mind” approda a Milano: arte e creatività al centro del dialogo culturale tra Cina ed Europa

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Si è tenuta oggi, presso la Rotonda della Besana, la cerimonia di apertura della tappa milanese del “Shanghai in My Mind” e dell’evento di promozione urbana “Amazing Shanghai”. La mostra, che celebra il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina e il 50° anniversario di quelle tra Cina e Unione Europea, rappresenta un momento significativo nel percorso di scambio culturale tra città europee e cinesi, attraverso il linguaggio universale dell’arte.

Esposte 40 opere originali su Shanghai, create da artisti di Cina, Francia, Italia, Giappone, USA e altri paesi. Dipinti, foto, collage e installazioni digitali raccontano la città multiforme attraverso gli sguardi globali.

La mostra è promossa dall’Ufficio Informazione del Comune di Shanghai, con la guida del Consolato Generale di Cina a Milano e l’organizzazione dello Shanghai Promotion Center for City of Design. Le operazioni in Italia sono state curate da Alto Piano srl. Collaborano:il Dipartimento Relazioni Internazionali dell’Ufficio del Sindaco, Milano&Partners, Italy China Council Foundation, Fondazione Garuzzo e altre realtà italiane e cinesi.

Numerose le personalità presenti all’inaugurazione: Wen Xinna del Consolato Generale della Cina a Milano, Silvia La Ferla del Dipartimento Relazioni Internazionali dell’Ufficio del Sindaco della Città di Milano, Fiorenza Lipparini, Direttrice Generale di Milano & Partners, Mario Boselli, Presidente della Italy China Council Foundation, Rosalba Garuzzo, Presidente della Fondazione Garuzzo, l’artista Rudy Pulcinelli, accanto a oltre 60 ospiti del mondo della cultura, della creatività e dei media.

Dopo il debutto a Copenaghen nel 2023, Shanghai in My Mind raccoglie opere che dialogano su Shanghai come simbolo di trasformazione e futuro.

La tappa milanese ha trasformato la Rotonda della Besana in un vero e proprio “salotto culturale di Shanghai”: il pubblico ha potuto non solo ammirare le opere esposte, ma partecipare ad attività interattive come poster “blind box” e timbri fai-da-te legati all’identità visiva della città, nell’ambito del programma SHANGHAI LET’S MEET. Un’esperienza immersiva che ha avvicinato il pubblico italiano al calore e alla creatività della metropoli cinese.

L’arte si fa così ponte tra culture, città e persone, contribuendo a costruire un futuro comune fondato sul dialogo, la bellezza e la condivisione.