Hansen Technologies soutient la transformation majeure de Telefónica Germany

Melbourne, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX : HSN), fournisseur mondial de logiciels et de services aux secteurs des communications, des médias, de l’énergie et des services publics, a le plaisir d’annoncer aujourd’hui que son partenariat de transformation avec Telefónica Germany, l’un des principaux fournisseurs de services de communication (CSP) en Allemagne, progresse avec succès. Grâce à la collaboration de plus de 3 700 membres de l’équipe, des millions d’abonnés ont déjà migré vers une nouvelle pile technologique, soutenue par les produits de la Hansen Suite for Communications, Technology & Media. Beaucoup d’autres suivront. La mise en place d’une pile technologique entièrement nouvelle comprenant environ 80 applications dans le cloud a été fondamentale pour cette transformation, qui est toujours en cours. Il s’agit d’une initiative de transformation de bout en bout de grande envergure, dont une partie essentielle de l’activité et de l’infrastructure opérationnelle est soutenue par la Hansen Suite.

Concurrente sur l’un des marchés des communications les plus dynamiques et les plus importants d’Europe, Telefónica Germany dessert plus de 45 millions de connexions mobiles actives. Le marché allemand se caractérise par une concurrence où l’innovation rapide, la rentabilité et la différenciation de l’expérience client sont essentielles pour réussir. Les forces du marché telles que la 5G, l’essor de l’Internet des objets et une base de consommateurs de plus en plus axée sur le numérique exigent que tout fournisseur de services de communication modernise son architecture informatique, sous peine de se faire distancer par des concurrents plus agiles. Telefónica Germany a donc commencé très tôt à moderniser complètement son infrastructure informatique afin de mieux gérer la complexité croissante des services et des systèmes, tout en garantissant une durabilité à long terme.

En s’associant à Hansen, Telefónica Germany a pu déployer une nouvelle architecture modulaire basée sur le cloud pour ses opérations multimarques et se positionner comme un leader omnicanal axé sur le numérique. Grâce à Hansen Catalog, Hansen CPQ, Hansen Order Management (OM) et Hansen Portfolio, la transformation a commencé à porter ses fruits, notamment en réduisant les délais de mise sur le marché des nouveaux produits, en diminuant les coûts informatiques et en améliorant l’évolutivité.

Mallik Rao, directeur de la technologie et des entreprises chez Telefónica Germany, déclare : « Pour prospérer et continuer à réussir en Allemagne, l’un des plus grands marchés de la communication en Europe, nous avons adopté une approche audacieuse et avons fondamentalement repensé et réinventé notre infrastructure technologique avec un état d’esprit novateur. Cela a impliqué de remettre en question les systèmes existants et d’accélérer l’innovation. Grâce à notre transformation numérique en cours, nous allons améliorer considérablement les délais de mise sur le marché et l’expérience client dans tous nos segments de clientèle. L’équipe Hansen est le partenaire idéal pour nous aider à relever nos défis et à tracer une nouvelle voie pour que notre entreprise réussisse dans l’ère numérique et de la 5G. »

Scott Weir, président des communications et des médias chez Hansen, déclare : « À ce jour, le travail que nous avons entrepris pour permettre la transformation au sein de Telefónica Germany, à l’échelle immense du pays, reste un projet de transformation historique pour l’équipe Hansen, au cours de nos cinquante ans d’histoire. Avec Telefónica Germany qui s’engage dans une transformation radicale et fondamentale, sans précédent en termes d’ampleur et parmi les plus importantes au monde, cette initiative nécessitait sans aucun doute la conception d’une infrastructure B/OSS capable de répondre aux besoins futurs de l’entreprise et de permettre une innovation agile. En investissant dans une pile technologique modulaire et évolutive de Hansen, Telefónica Germany garantit non seulement son efficacité opérationnelle, mais assure également la pérennité de son infrastructure technologique et reste ainsi compétitive dans un écosystème numérique en constante évolution. »

La Hansen Suite for Communications, Technology & Media permet aux fournisseurs de services de créer et de proposer de nouveaux modèles commerciaux grâce à une innovation produit accélérée.

Hansen, en collaboration avec Telefónica Germany, sera présent lors de l’événement DTW Ignite qui se tiendra cette année à Copenhague le 17 juin à 14 h sur la scène A pour discuter de cet important programme de transformation.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs de l’énergie, des services publics, des communications et des médias. Hansen sert des clients dans plus de 80 pays, les aidant à fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients, et à contrôler les processus critiques de gestion des revenus et d’assistance à la clientèle.

À propos de Telefónica Germany

Telefónica Germany est l’un des principaux fournisseurs de services de télécommunications complets pour les particuliers et les entreprises. Le portefeuille de la marque principale O2 et de diverses marques secondaires et partenaires comprend la téléphonie traditionnelle et les connexions Internet, ainsi que des services numériques innovants dans le domaine de l’Internet des objets et de l’analyse de données. Dans le domaine des communications mobiles, Telefónica Germany gère plus de 45 millions de lignes mobiles. Dans le domaine des réseaux fixes, Telefónica Germany offre à ses clients une diversité technologique et une couverture géographique de premier plan en Allemagne. Au cours de l’exercice 2024, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 8,5 milliards d’euros et employait environ 7 500 personnes. L’entreprise est détenue majoritairement par le groupe de télécommunications espagnol Telefónica S.A., l’un des plus grands groupes de télécommunications au monde.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.telefonica.de/

