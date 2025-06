Westlake Epoxy kondigt een strategische samenwerking aan met Alpha Recyclage Composites om het recycleren van composieten te bevorderen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE: WLK) maakte vandaag bekend dat Westlake Epoxy met Alpha Recyclage Composites zal samenwerken om hen te steunen om de recyclingcapaciteit voor composietmaterialen op basis van koolstofvezels op schaal te brengen. Deze samenwerking zal steun verlenen aan composietklanten van Westlake in hun ontwikkeling van betere kringloopopties voor afvalmateriaal uit productie (schroot of composietmaterialen die niet aan de specificaties voldoen, die anders afval zouden worden) maar ook het afvalmateriaal van afgedankte producten aan het einde van hun nuttige levensduur. Met de terugwinning van koolstofvezels uit composietmaterialen voor hergebruik in nieuwe of opkomende toepassingen, beoogt men om een duurzamer alternatief tot stand te brengen voor traditionele verwijderingsmethoden, zoals het dumpen op een stortplaats of verbranding.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.