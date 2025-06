Accenture s’associe à NVIDIA pour faire progresser la stratégie d’intelligence artificielle en Europe avec AI Refinery, une plateforme d’IA souveraine et agentique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--GTC EMEA 2025-- Accenture (NYSE : ACN) a étendu sa plateforme AI Refinery™ pour l’Europe, en y intégrant de nouvelles capacités souveraines et agentiques, afin d’aider les organisations européennes à garder le contrôle de leurs données critiques tout en bénéficiant de solutions d’IA innovantes.

« L'IA représente pour l'Europe une opportunité unique de réinventer son économie, de stimuler la productivité, la résilience et la compétitivité, et de soutenir sa croissance future», a déclaré Koen Deryckere, Président d’Accenture France et Benelux « L’extension de notre plateforme AI Refinery permet aux organisations européennes d'accélérer le déploiement d'agents d’IA, tout en respectant les besoins de souveraineté – un enjeu crucial pour le secteur public et les industries d’infrastructures critiques, telles que l'énergie, les télécommunications et la défense. »

« L’IA souveraine ouvre des perspectives extraordinaires tout en préservant les données nationales, les infrastructures et l’identité culturelle à travers l’Europe », a déclaré Justin Boitano, vice-président des produits logiciels d’entreprise chez NVIDIA. « Ensemble, NVIDIA et Accenture travaillent avec les leaders du secteur public, de l’énergie, des télécommunications et du secteur industriel du continent — de la fabrication au commerce de détail — pour bâtir un avenir résilient et innovant, accéléré par l’IA. »

Nouvelles capacités d’architecture pour une IA souveraine

« Alors que l'adoption de l'IA s’accélère dans l'industrie et la société, le besoin de gestion et de déploiement de l’ensemble de l’IA — de l’infrastructure aux modèles et applications, en passant par la gestion des données — ne cesse de croître » a déclaré Noura Benmeziane, Directrice exécutive responsable d’Accenture Technology en France. « Pour y répondre, nous proposons une approche basée sur la plateforme AI Refinery for sovereignty, permettant aux organisations de développer et de déployer des capacités d’IA — en s’appuyant sur leur propre infrastructure cloud et en respectant les normes de localisation et de sécurité des données. Grâce à des solutions intégrées de gestion et d’observabilité, cette approche leur offre les moyens de générer de la valeur et de la croissance, tout en gardant le contrôle dans un marché en constante évolution. »

Accenture estime que l’Europe représentera jusqu’à 30 % du marché mondial de l’IA souveraine d’ici 2030. Pour répondre à cette demande, la nouvelle architecture d’IA souveraine développée par Accenture s’appuie sur le succès de sa collaboration avec NVIDIA dans le déploiement de l’une des premières IA intégrées au monde pour Indosat.

Intégrée à Accenture AI Refinery, et reposant sur NVIDIA AI Enterprise, l’architecture d’IA souveraine propose des solutions de services, adaptées aux besoins et aux priorités de chaque marché. Cela inclut des modèles d’IA configurables, adaptés aux langues et contextes nationaux ; une plateforme de développement et de déploiement hébergée localement, opérant dans le respect de la juridiction nationale ; ainsi que des solutions sécurisées, facilement personnalisables, conçues pour répondre aux besoins spécifiques du secteur public et des industries d’infrastructures critiques.

La souveraineté numérique impose souvent aux organisations la mise en place des contrôles et des dispositions adaptés aux besoins spécifiques de leur secteur. Accenture travaille par exemple avec une entreprise de services publics en Europe pour déployer des services de processeurs graphiques souverains (GPU) et garantir que les ressources de calcul IA dédiées restent sécurisées à l’intérieur des frontières nationales.

L’IA physique renforce la résilience opérationnelle dans l’industrie manufacturière

Les industriels européens cherchent à optimiser leurs processus de production, de logistique et leur chaîne d’approvisionnement. Ce secteur revêt une importance stratégique majeure pour l'Europe, puisqu'il représente environ un quart de son PIB. Grâce à l’AI Refinery, Accenture accompagne ses clients dans le déploiement de solutions d’IA appliquées à la robotique, à la simulation et aux jumeaux numériques, tout en repensant les modes de collaboration entre humains et machines pour transformer efficacement les entrepôts, la logistique et la production, dans l’objectif d’améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.

Aujourd’hui, Accenture a également présenté un kit de développement logiciel (SDK) pour l’IA physique, capable de tenir compte de la segmentation de vidéos et d’images à partir de paramètres prédéfinis ou de requêtes en langage naturel, en s’appuyant sur NVIDIA Metropolis et le NVIDIA AI Blueprint for Video Search and Summarization (VSS). KION AG s’est associé à Accenture et NVIDIA pour bénéficier de ces capacités afin d’améliorer la sécurité, la productivité et le contrôle qualité dans l’automatisation industrielle et logistique.

L’IA, moteur de compétitivité et de croissance

Accenture et NVIDIA continuent de démontrer comment l’IA peut permettre aux organisations européennes de se doter d’un avantage concurrentiel en posant les bases d’une réinvention continue et d’une croissance future.

Noli (No One Like I), la première marketplace multi-marques alimentée par l’IA, fondée et lancée avec le groupe L’Oréal, s’est associée à Accenture et NVIDIA pour réinventer l’expérience d’achat de produits de beauté. L’objectif : lever le principal frein pour les consommateurs — la profusion de produits et le manque de conseils fiables et souvent contradictoires. Grâce à AI Refinery, Noli agit comme un conseiller beauté, en éliminant les informations inutiles grâce à des outils d’analyse et de diagnostic puissants, basés sur plus d’un million d’unités de données sur la peau et l’analyse de milliers de formules de produits. Noli identifie ainsi le profil beauté de chaque utilisateur et propose des recommandations personnalisées, livrées à domicile.

Nestlé lance un nouveau service interne alimenté par l’IA pour produire à grande échelle des contenus de haute qualité destinés à l’e-commerce et aux canaux de communication numériques. Développé en partenariat avec Accenture, ce service s’appuie sur les jumeaux numériques et la plateforme NVIDIA Omniverse, permettant de créer des représentations virtuelles 3D fidèles des produits physiques. Les emballages peuvent être modifiés ou localisés numériquement, facilitant leur intégration dans divers contextes, comme les campagnes saisonnières ou les formats spécifiques à certains canaux. Cela permet de générer de nouveaux contenus créatifs sans avoir à refaire systématiquement des prises de vue.

La dynamique d’AI Refinery

Accenture a annoncé le lancement de sa plateforme AI Refinery en octobre 2024. Depuis, 55 demandes de brevets ont été déposées dans 10 pays et les avancées techniques de la plateforme ont été référencées dans 12 livres blancs. Pour accélérer la transition des organisations vers une IA agentique, Accenture a pour objectif de proposer 100 solutions sectorielles basées sur des agents d’IA d’ici la fin de l’année. En mars 2025, Accenture a lancé Agent Builder, un outil permettant de créer facilement des agents personnalisés dans un environnement sans code. Le mois suivant, l’entreprise a annoncé le Trusted Agent Huddle, une solution inédite permettant la collaboration entre agents d’IA multi-systèmes, destinée aux organisations ayant besoin de solutions interconnectées à l’échelle de l’entreprise.

Accenture AI Refinery est disponible sur toutes les plateformes cloud publiques et privées et s’intègre aux autres Business Groups d’Accenture pour accélérer le déploiement de l’IA dans l’écosystème SaaS et Cloud AI.

À propos d'Accenture

Déclarations prospectives

