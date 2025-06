Sofinnova Partners s’associe à NVIDIA pour accélérer le développement des startups européennes dans les sciences de la vie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Sofinnova Partners (“Sofinnova"), un leader du capital-risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie et basé à Paris, Londres et Milan, annonce une collaboration avec NVIDIA pour soutenir son portefeuille de startups dans les sciences de la vie. La collaboration permet aux entreprises du portefeuille de Sofinnova de bénéficier d'importants crédits de GPU (Graphics Processing Unit), leur ouvrant les portes d’une puissance de calcul jusque-là réservée aux géants de la Silicon Valley.

Dans un marché caractérisé par une demande croissante de ressources de calcul tirée par l’IA, les sociétés du portefeuille de Sofinnova pourront accéder aux GPU NVIDIA Blackwell et autres architectures NVIDIA via NVIDIA DGX Cloud Lepton, une plate-forme d'IA et une marketplace connectant les développeurs à l'infrastructure d'IA mondiale.

BioCorteX, Bioptimus, Cure 51 et Latent Labs — quatre des startups européennes phares de la médecine digitale — bénéficieront ainsi à des ressources de calcul via le DGX Cloud Lepton, leur permettant de traiter des ensembles de données biologiques et d'exécuter des modèles de calcul qui auraient pris des mois, et ce en quelques jours.

Cure51, un pionnier dans l’analyse de la biologie des survivants exceptionnels du cancer, a testé NVIDIA Parabricks, une suite d’outils de génomique accélérée par GPU. Résultat : jusqu’à 17 fois plus rapide avec les GPU H100 et plus du double d’économies réalisé avec les GPU L4 comparé à leur solution CPU de référence. Une avancée majeure qui permet à Cure 51 d’accélérer considérablement sa capacité d’analyse des données génomiques complexes et d’enrichir sa compréhension des survivants exceptionnels du cancer.

« Cette collaboration permet de décupler la puissance de calcul au service de l’innovation en sciences de la vie », déclare Antoine Papiernik, Président et Managing Partner chez Sofinnova Partners. « La convergence entre biologie, IA, puissance de calcul et données n'est pas seulement notre thèse d’investissement, c'est le principal enjeu des dix prochaines années. De notre stratégie Médecine Digitale à notre propre plateforme d'IA propriétaire Sofinnova.ai, nous sommes convaincus du potentiel transformateur de l’IA sur tout notre secteur. En sécurisant l’accès à l’infrastructure de NVIDIA, nous ne faisons pas que financer des startups : nous les équipons de la puissance de calcul indispensable pour dépasser les acteurs établis et réinventer la découverte de médicaments, la médecine personnalisée et des solutions à grande échelle en santé et développement durable. »

