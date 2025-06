Hansen Technologies ondersteunt grote transformatie voor Telefónica Duitsland

MELBOURNE, Australië--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), een wereldwijde leverancier van software en diensten aan de communicatie-, media-, energie- en nutssector, kondigt vandaag verheugd aan dat zijn transformatiepartnerschap met Telefónica Duitsland, een toonaangevende aanbieder van communicatiediensten (CSP's) in Duitsland, succesvol verloopt. In een samenwerkingsverband van meer dan 3700 teamleden zijn al miljoenen abonnees gemigreerd naar een nieuwe technologiestack, ondersteund door producten uit de Hansen Suite voor communicatie, technologie en media. Er zullen er nog veel meer volgen. De bouw van een volledig nieuwe technologiestack en ongeveer 80 cloudtoepassingen vormen de basis voor deze transformatie, die nog steeds aan de gang is.

