Xsolla et Second Dinner lancent la nouvelle boutique en ligne MARVEL SNAP, qui vise à optimiser l'expérience des joueurs et les récompenses

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, l'une des principales sociétés mondiales de commerce de jeux vidéo, annonce le lancement de sa boutique en ligne remaniée et officiellement baptisée MARVEL SNAP, développée par Second Dinner. Propulsée par la boutique en ligne pour jeux sur mobile de Xsolla, cette plateforme nouvelle génération dédiée aux joueurs offre une expérience simplifiée et riche en récompenses, conçue pour fidéliser encore plus les joueurs tout en s'inscrivant dans la stratégie LiveOps à long terme du studio.

Pour célébrer ce lancement, les joueurs du monde entier peuvent utiliser le code promotionnel international WEBLAUNCH, déjà actif et pleinement fonctionnel, pour débloquer des offres spéciales et des récompenses exclusives sur la nouvelle boutique en ligne. Une solution sécurisée a été mise en place pour garantir une activation et une utilisation sans faille.

La refonte de la boutique en ligne ouvre un nouveau chapitre important pour MARVEL SNAP, à l'heure où le studio se lance dans l'auto-édition et établit des relations plus étroites et plus directes avec sa base de joueurs mondiale. Conçue en étroite collaboration avec l'équipe d'experts de Xsolla, la boutique mise sur le choix, la commodité et sur les récompenses exclusives pour les joueurs, toujours en accord avec l'identité visuelle et le rythme de jeu que les fans apprécient chez MARVEL SNAP.

Cette expérience optimisée intègre plusieurs nouvelles fonctionnalités et offres spéciales pour le lancement :

Interface utilisateur entièrement personnalisée, cohérente avec l'aspect et la convivialité du jeu MARVEL SNAP

Utilisation personnalisée des codes promotionnels, des packs de bienvenue et des offres exclusives sur le Web

Outils LiveOps intégrés permettant un ciblage segmenté, des récompenses chronométrées et une synchronisation des événements

Systèmes de récompenses et harmonisation des jeux saisonniers pour stimuler la participation

Analyses perfectionnées et tests A/B, pour une optimisation des performances en temps réel

Au lancement, les joueurs pourront accéder à une série d'offres à durée limitée, parmi lesquelles :

Un programme saisonnier « Web Shop Milestone Track », qui permettra aux joueurs de gagner des points Web à chaque achat pour débloquer des récompenses bonus, telles que des versions exclusives

Une offre quotidienne gratuite améliorée, donnant droit à 200 crédits par jour pendant le mois du lancement

D'autres promotions exclusives réservées au Web seront bientôt disponibles, avec des offres récurrentes et des packs uniques pour récompenser les joueurs fidèles

« Lorsque nous avons décidé d'internaliser la publication, l'une de nos premières priorités a été de créer des méthodes plus directes pour communiquer avec nos joueurs et offrir une valeur ajoutée en dehors des app stores », a expliqué Matt Wyble, Directeur de l'exploitation chez Second Dinner. « Xsolla nous a aidés à créer une boutique en ligne qui s'intègre parfaitement à l'expérience SNAP, tout en nous donnant les outils nécessaires pour offrir de meilleures récompenses, des promotions plus intelligentes et une participation plus active ».

« La décision de Second Dinner de créer une boutique en ligne à l'échelle mondiale et à l'image de sa marque illustre bien ce qu'un nombre croissant de développeurs découvre : le commerce direct avec les joueurs n'est pas seulement viable, il est aussi précieux », a commenté Chris Hewish, Directeur de la stratégie chez Xsolla. « Des paiements fluides jusqu'aux outils d'optimisation en temps réel, cette collaboration traduit ce qui se passe lorsqu'une technologie puissante rencontre des créateurs de jeux passionnés ».

Les principaux avantages incluent, dès le lancement, la prise en charge de plus de 1 000 méthodes de paiement localisées via Xsolla Pay Station, des outils LiveOps, des mises à jour de contenu continues synchronisées avec les événements des jeux et une équipe d'optimisation dédiée, pour garantir des performances à long terme.

Pour explorer la boutique en ligne MARVEL SNAP et utiliser votre code WEBLAUNCH à partir du 11 juin, visitez le site : marvelsnap.com

Pour en savoir plus sur la création d'une boutique en ligne personnalisée, consultez le site : xsolla.pro/marvel-snap-ws

À propos de Xsolla

Xsolla est l'une des principales sociétés mondiales de commerce de jeux vidéo. Elle propose un ensemble d'outils et de services fiables et performants spécialement conçus pour ce secteur. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à travers le monde, sur différentes plateformes. Enqualité de leader innovant dans le domaine du commerce des jeux vidéo, Xsolla met un point d'honneur à résoudre les problèmes complexes inhérents à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondialepour aider ses partenaires à conquérir de nouveaux marchés, à générer davantage de revenus et à créer des liens avec les joueurs du monde entier. Son siège social est à Los Angeles, en Californie ; la société est cotée en bourse et possède des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal, ainsi que dans d'autres villes à travers le monde.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos de Second Dinner

Second Dinner, studio de développement de jeux indépendant primé, a été créé en 2018 par des développeurs de jeux expérimentés et des pionniers dans le domaine des jeux de cartes à collectionner. Son tout premier titre, MARVEL SNAP, a remporté 18 Prix prestigieux, dont celui du jeu sur mobile de l'année, décerné par les Game Awards et DICE, ainsi que le prix du meilleur jeu de stratégie (décerné par IGN), ou encore le prestigieux Prix Apple Design Award en matière d'innovation. www.seconddinner.com

À propos de Marvel

MARVEL figure parmi les plus grandes marques de divertissement au monde, grâce à une bibliothèque inégalée de personnages et d'histoires iconiques qui ont forgé la culture pop de ces 85 dernières années. La marque MARVEL s'étend à tous les domaines du divertissement : cinéma, télévision, édition, licences, jeux, événements live, médias numériques, etc.

Pour plus d'informations, visitez le site http://marvel.com/. © 2025 MARVEL

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.