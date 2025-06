Lone Star annonce la vente de novobanco à BPCE

LUXEMBOURG et DALLAS et NEW YORK et LONDRES et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Nani Holdings S.à. r.l., une filiale de Lone Star Funds (« Lone Star »), annonce aujourd’hui avoir signé un protocole d’accord pour la vente de Novo Banco, S.A. (« novobanco » ou la « banque »), la quatrième banque du Portugal, à BPCE, un établissement bancaire européen de premier plan, pour une contrepartie en espèces payable à la clôture qui valorise 100% du capital social à un montant estimé à 6,4 milliards d’euros à la fin de 2025.

Cette transaction marque l'aboutissement d'une transformation pluriannuelle de novobanco depuis que Lone Star a acquis 75% de la banque en 2017. Sous la direction de Lone Star, en coopération avec d’autres actionnaires, novobanco a connu un redressement complet, s’établissant comme l’une des banques les plus rentables d’Europe, avec une rentabilité des capitaux propres cible supérieure à 20%.

La banque a considérablement réduit les risques de son bilan, en diminuant les prêts non performants à des niveaux de minimis, et a réalisé des investissements substantiels dans la transformation numérique et l'expérience client. Tout au long de cette période, novobanco a renforcé son rôle de partenaire de confiance pour les ménages portugais et s'est positionné avec succès comme une banque privilégiée pour les PME dans tout le Portugal.

Engagement à long terme envers le Portugal et novobanco

L’acquisition de novobanco par BPCE souligne sa pleine confiance dans le système bancaire portugais et la résilience de son économie. Avec 73 milliards d'euros d'actions, un ratio CET1 de 16,2% et plus de 35 millions de clients dans le monde, BPCE apporte à novobanco la force et la stabilité d'un grand groupe bancaire coopératif européen.

Cette acquisition reflète l’engagement de BPCE à promouvoir la croissance à long terme et à renforcer sa présence au Portugal grâce à plusieurs principes clés :

Un engagement en faveur de l'économie portugaise : avec un engagement de longue date au Portugal, BPCE vise à s'appuyer sur ses fondations pour soutenir la croissance de novobanco.

: avec un engagement de longue date au Portugal, BPCE vise à s'appuyer sur ses fondations pour soutenir la croissance de novobanco. De fortes complémentarités : BPCE cherche à stimuler l'expansion de novobanco en tirant parti de la vaste base de clients de novobanco et de l'expertise diversifiée de BPCE pour offrir une gamme plus large de services à valeur ajoutée.

Vision pour une croissance durable

BPCE soutiendra la croissance de novobanco en tant qu’institution financière de premier plan au Portugal, au service des particuliers, des PME et des grandes entreprises dans tout le pays.

Sous la direction de Lone Star, novobanco est devenue l’une des principales banques du Portugal, obtenant des performances financières constantes et développant sa clientèle grâce à l’innovation dans les services bancaires de détail et commerciaux.

Donald Quintin, CEO de Lone Star, déclare :

« Nous sommes fiers d’avoir soutenu la transformation de novobanco pour devenir l’un des établissements financiers les plus importants et les plus rentables d’Europe. La banque a réalisé une transformation complète au cours des huit dernières années, devenant un partenaire de confiance pour les ménages et les entreprises portugaises à travers le pays. BPCE partage notre ambition pour novobanco et est bien placée pour faire progresser la banque, car elle continue de fournir des services aux clients, aux PME et à l’économie portugaise dans son ensemble ».

Nicolas Namias, CEO de BPCE, déclare :

« Novobanco possède d’excellents fondamentaux, un fort potentiel de croissance et un niveau de rentabilité déjà élevé. De son côté, BPCE est un acteur bancaire majeur en France notamment grâce aux réseaux bancaires Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Avec l'acquisition de novobanco, BPCE deviendrait un acteur de la banque de détail en Europe et participerait activement au financement de l'économie portugaise. La transaction projetée marque une étape clé dans l’exécution de son plan stratégique, « Vision 2030 », annoncé il y a près d’un an.

Les dirigeants et les employés de BPCE sont tous particulièrement enthousiastes à l’idée d’accueillir novobanco, sa direction et ses 4 200 employés, afin d’écrire ensemble un nouveau chapitre de croissance, d’innovation et de performance en Europe ».

Kambiz Nourbakhsh, directeur général principal, Lone Star Funds, ajoute :

« Cet accord marque un moment décisif dans la transformation de novobanco et témoigne des efforts extraordinaires déployés par ses dirigeants et ses employés au cours des huit dernières années. Chez BPCE, nous avons trouvé un nouveau propriétaire pour novobanco qui a l’expérience et la vision nécessaires pour s’appuyer sur ses solides fondations et soutenir la banque dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme ».

Informations relatives à la transaction

Lone Star a accepté de vendre ses actions novobanco à BPCE pour une contrepartie en espèces payable à la clôture qui valorise 100% du capital social à un montant estimé à 6,4 milliards d'euros à la fin de 2025.

Le projet d'acquisition est soumis aux consultations nécessaires avec les instances représentatives du personnel afin de signer le contrat d'acquisition. Le projet devrait être achevé au cours du premier semestre de 2026.

À propos de Lone Star Funds

Lone Star est une société de capital-investissement de premier plan qui conseille des fonds qui investissent à l'échelle mondiale dans le capital-investissement, le crédit, l'immobilier et d'autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a organisé 25 fonds de capital-investissement avec des engagements d'environ 95 milliards de dollars. La société organise ses fonds en trois séries : la série Opportunity Fund ; la série Commercial Real Estate Fund ; et la série U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investit pour le compte de ses commanditaires, qui comprennent des investisseurs institutionnels tels que des fonds de pension et des fonds souverains, ainsi que des fondations et des dotations qui soutiennent la recherche médicale, l'enseignement supérieur et d'autres causes philanthropiques. Pour plus d'informations sur les fonds Lone Star, rendez-vous sur www.lonestarfunds.com.

À propos de BPCE

Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire français et le quatrième de la zone euro en termes de capital. Grâce à ses 100 000 collaborateurs, le groupe sert 35 millions de clients (particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales) dans le monde entier. Le groupe intervient dans les domaines de la banque de détail et de l’assurance en France via ses deux grands réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que Banque Palatine et Oney. BPCE poursuit également ses activités dans le monde entier avec les services de gestion d'actifs et de patrimoine fournis par Natixis Investment Managers et l'expertise en services bancaires en gros de Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation de crédit avec les cotes LT privilégiées de premier rang suivantes : Moody's (A1, perspectives stables), Standard & Poor's (A+, perspectives stables), Fitch (A+, perspectives stables) et R&I (A+, perspectives stables).

