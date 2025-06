FPT renforce son partenariat stratégique mondial avec Airbus

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT, groupe informatique mondial, a renforcé son partenariat de longue date avec Airbus en signant un nouveau contrat-cadre d'approvisionnement (MSA) de plusieurs années. Ce nouvel accord officialise FPT comme partenaire informatique stratégique mondial du leader de l'aéronautique. La cérémonie de signature s’est tenue à Paris lors du Forum d’affaires Vietnam–France, en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, dans le cadre de sa visite officielle en France.

Cet accord marque une étape importante dans la coopération entre les deux entreprises, plaçant FPT parmi les principaux prestataires informatiques mondiaux d'Airbus. Cet accord permet à FPT de contribuer à des projets informatiques globaux d'Airbus dans des domaines clés tels que le service client, le big data ou encore l'ingénierie logicielle cloud.

Ce partenariat approdondi s'appuie sur plus de dix ans de coopération fructueuse . En 2017, FPT fut l’un des premiers partenaires informatiques à accompagner Airbus dans le lancement de son écosystème Skywise dans la région Asie-Pacifique. Skywise est une plateforme ouverte de données dédiée à l’aviation, intégrant les données des compagnies aériennes et des programmes de formation personnalisés pour les utilisateurs. En 2023, Airbus a rationalisé sa liste de partenaires informatiques stratégiques, parmi lesquels figure.

« Depuis ses débuts, FPT s’emploie à promouvoir la collaboration entre le Vietnam et les grandes entreprises européennes, notamment dans le secteur des technologies de l’information. Ce partenariat avec Airbus en est une illustration concrète. Forts de relations solides avec plus de 100 acteurs de l’aéronautique et d’une main-d’œuvre mondiale hautement qualifiée, nous entendons poursuivre notre collaboration avec Airbus et contribuer à la transformation numérique du secteur », a déclaré Mme Chu Thi Thanh Ha, présidente de FPT Software chez FPT Corporation.

« Ce nouvel accord illustre le potentiel croissant de notre partenariat avec FPT », a déclaré Wouter Van Wersch, vice-président exécutif international d'Airbus. « Il témoigne également de la reconnaissance de l’expertise technique et de la maturité de FPT, ainsi que de la confiance continue que nous lui accordons en tant que partenaire fiable et compétent. »

FPT a consolidé sa position de partenaire technologique de référence dans l'industrie aéronautique mondiale, en construisant un vaste réseau de plus de 100 partenaires comptant des compagnies aériennes, aéroports, opérateurs de fret et avionneurs à travers l’Europe, les États-Unis et la région Asie-Pacifique. Parallèlement à sa collaboration avec Airbus, FPT a récemment noué un partenariat avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) pour explorer les technologies aéronautiques de demain.

FPT développe activement ses activités en France. En 2023, l’entreprise a acquis une participation majoritaire dans la société française de conseil en informatique AOSIS, renforçant ainsi ses capacités locales. Pour encourager les échanges culturels et professionnels, FPT a également lancé l’Association Francophone FPT, destinée à constituer un vivier de talents francophones. Dernièrement, FPT a été la seule entreprise vietnamienne à participer au Sommet Choose France à Paris et a pris part au Forum des dirigeants Vietnam–France à Hanoï, affirmant son rôle dans le renforcement des relations économiques bilatérales.

À propos de FPT

FPT Corporation (FPT) est un leader mondial des services technologiques et informatiques. Son siège social est situé au Vietnam et ses activités s'étendent sur trois secteurs clés : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Depuis plus de trente ans, FPT fournit des solutions performantes à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations à travers le monde. Soucieuse de renforcer la position du Vietnam sur la scène technologique mondiale et de fournir des solutions de pointe aux entreprises internationales, la société se concentre sur cinq domaines stratégiques : l'intelligence artificielle, l'automobile, les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transformation écologique. En 2024, FPT a réalisé un chiffre d'affaires total de 2,47 milliards de dollars américains et comptait plus de 54 000 employés répartis dans ses principaux secteurs d'activité. Pour plus d'informations sur les services informatiques mondiaux de FPT, rendez-vous sur https://fptsoftware.com/.