Westlake Epoxy annonce une collaboration stratégique avec Alpha Recyclage Composites, pour faire évoluer le recyclage des composites

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Westlake Corporation (NYSE : WLK) a annoncé aujourd'hui la collaboration entre Westlake Epoxy et Alpha Recyclage Composites qui permettra à cette dernière de développer sa capacité de recyclage des matériaux composites en fibre de carbone. Cette collaboration aidera les clients de Westlake à développer des options circulaires plus performantes pour la production (déchets ou matériaux composites non conformes qui seraient normalement mis au rebut) et les déchets en fin de vie. La récupération des fibres de carbone contenues à dans les matériaux composites pour les réutiliser dans de nouvelles applications ou des applications émergentesa pour objectif de proposer une alternative plus durable aux méthodes de traitement traditionnelles (comme la mise en décharge et l'incinération).

Alpha Recyclage Composites, société familiale basée à Toulouse et à Castelsarrasin (France), est spécialisée dans le recyclage des composites renforcés de fibres de carbone par un procédé breveté de pyrolyse à la vapeur. Cette technologie innovante permet de préserver les qualités techniques des fibres de carbone utilisées dans les matériaux composites récupérés à partir d'applications diverses, notamment les composants aérospatiaux, les pièces automobiles et les pales d'éoliennes. Grâce au soutien de Westlake et pour répondre à la demande croissante, Alpha Recyclage Composites agrandit son unité de production actuelle pour passer à un fonctionnement semi-continu, avec un objectif de capacité de recyclage de 1 000 tonnes de déchets de composites en fibres de carbone par an d'ici 2027.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Alpha Recyclage », se félicite Brian Powers, Vice-président de Westlake Epoxy. « Cette initiative s'inscrit dans les objectifs globaux de Westlake en matière de développement durable et fait écho aux efforts du secteur et aux objectifs de nos clients, qui visent à réduire les déchets et à promouvoir la réutilisation des matériaux précieux grâce à des solutions circulaires ».

En encourageant les relations entre les clients de Westlake spécialisés dans les composites et Alpha Recyclage Composites, Westlake Epoxy ambitionne de faire bénéficier ses clients de la capacité de production accrue d'Alpha Recyclage et, par conséquent, de les aider à développer de nouvelles applications qui intègrent des fibres de carbone recyclées sous différentes formes. La mise au point de nouvelles applications utilisant des fibres de carbone récupérées pourrait aller de pair avec la gamme EpoVIVE™ de Westlake Epoxy, qui comprend des résines aux caractéristiques durables variées (utilisant des matières premières renouvelables à bilan massique équilibré, par exemple). Westlake Epoxy prévoit aussi de s'appuyer sur sa collaboration avec Alpha Recyclage pour explorer et développer des solutions de récupération de composants organiques à partir de matériaux composites et pour déterminer comment ces composants organiques récupérés pourront être utilisés afin d'améliorer davantage les options de circularité de la chaîne de valeur des composites.

Laura Pech, PDG d'Alpha Recyclage Composites, a précisé : « Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le recyclage des pneus, notamment dans une usine de pyrolyse à vapeur de grande envergure, notre société est fière d'adapter ce procédé aux matériaux composites. Nous considérons Westlake comme un partenaire stratégique qui nous aidera à faire de cette initiative une activité plus durable et plus rentable ».

À propos de Westlake

Westlake Corporation (NYSE : WLK) est un fabricant et fournisseur mondial de matériaux et de produits innovants destinés à améliorer la vie quotidienne. Son siége social est situé à Houston et ses activités couvrent l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La société fournit des composants essentiels pour des solutions vitales, dans des domaines tels que le logement et la construction, l'emballage et les soins de santé, l'automobile et les produits de consommation. Pour plus d'informations, consultez le site web de la société à l'adresse suivante : www.westlake.com.

