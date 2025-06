Lexon et Jeff Koons collaborent pour révolutionner l’art avec la technologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lexon est fier d’annoncer une collaboration historique avec Jeff Koons, dévoilant le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp : deux objets sculpturaux réinventés qui fusionnent art et technologie. Ces éditions officielles, imaginées avec le musée The Broad à Los Angeles, apportent l’esprit ludique de l’œuvre emblématique de Koons dans les foyers du monde entier. Les précommandes de cette collection seront ouvertes à partir du 17 juin 2025, exclusivement sur lexon-design.com, en quantité limitée.

Une fusion transparente entre art et fonctionnalité

Le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp font évoluer l’incontournable Balloon Dog de Jeff Koons en de nouveaux objets du quotidien, grâce à un matériau translucide de haute qualité qui reprend ses courbes caractéristiques et sa présence captivante.

Conçu dans les années 1990, Balloon Dog de Koons est l’un des symboles les plus reconnus de l’art contemporain. Aujourd’hui, en partenariat avec Lexon, ce chef-d’œuvre a été « gonflé » de technologies, donnant naissance à deux éditions fonctionnelles et accessibles. La transformation du Balloon Dog de Koons en objet innovant est un véritable exploit d’ingénierie, avec plus de 50 000 heures consacrées au perfectionnement de chaque détail.

Pensé comme un véritable objet d’art acoustique, équipé de la technologie Bluetooth 5.0, le Balloon Dog Speaker est une enceinte qui diffuse un son haute fidélité à 360°, d’une richesse et d’une profondeur exceptionnelles. Sa précision sonore enveloppante naît de l’alliance harmonieuse de 6 haut-parleurs actifs ultra-précis et de 4 transducteurs passifs sculptés pour sublimer les basses. Chaque note remplit l’espace avec une intensité sensorielle rare, transformant chaque instant en une expérience profondément immersive. Doté de microphones intégrés, il prend en charge les appels mains libres via un smartphone connecté, offrant une manière à la fois ludique et pratique de profiter du Balloon Dog Speaker. Grâce à la technologie True Wireless Stereo (TWS), deux Balloon Dog Speakers peuvent être jumelés pour doubler la puissance sonore.

Le Balloon Dog Lamp dispose d’un éclairage multicolore avancé avec près de 400 LED intégrées, fournissant jusqu’à 200 lumens de luminosité. Il propose un large choix de couleurs, dont le blanc chaud et le blanc froid, ainsi que bleu, magenta, vert, orange, et plus encore, permettant aux utilisateurs d’adapter la lumière à tout environnement. Plus qu’un simple éclairage, il offre un jeu lumineux dynamique, donnant aux utilisateurs le pouvoir de modeler l’ambiance et l’atmosphère avec précision et élégance. Grâce à la technologie propriétaire 'Easy Sync' de Lexon, le Balloon Dog Lamp offre une expérience lumineuse unique, permettant de connecter un nombre infini de Balloon Dog Lamps entre elles, créant une ambiance parfaitement coordonnée.

Les deux objets partagent les mêmes dimensions sculpturales de 28 cm de hauteur pour 900 grammes de technologie, et sont conçus pour une utilisation quotidienne qui s’inscrit dans le temps. Cette collaboration marie patrimoine artistique et innovation technologique, transformant une œuvre iconique en un design fonctionnel à la fois expressif et utile.

« Je suis enthousiasmé par cette nouvelle collaboration avec Lexon, qui transforme Balloon Dog. Le Balloon Dog Lamp propose une large palette de couleurs vibrantes, tandis que le Balloon Dog Speaker nous enveloppe d’un son immersif. Ces deux objets représentent une manière excitante pour Balloon Dog d’entrer dans notre quotidien, là où l’art, le design et la technologie se rencontrent. » déclare Jeff Koons

« Notre alliance créative avec Jeff Koons marque un moment historique pour Lexon. C’est à la fois un honneur et une étape majeure de réunir notre passion pour le design et la technologie à travers une réinterprétation audacieuse du Balloon Dog, l’une des œuvres les plus emblématiques de notre époque. Cette collaboration nous a poussés au-delà de la forme et de la fonction, à créer des pièces non seulement innovantes, mais aussi émotionnellement puissantes ; conçues pour être vécues, utilisées au quotidien, et chéries comme de véritables œuvres d’art. À travers ces deux nouvelles Éditions, nous réaffirmons fièrement la mission de Lexon en tant que Maison de Design Française : proposer un design intemporel et de haute qualité accessible à tous, offrant des objets du quotidien qui élèvent la vie par la beauté et le sens. » indique Boris Brault, PDG de Lexon

Exclusivité et authenticité garantie

Chaque pièce est gravée de la signature de Jeff Koons sous ses pattes avant et accompagnée d’un certificat d’authenticité. Pour renforcer son exclusivité, le certificat ainsi que l’emballage comportent un hologramme, garantissant l’authentification et rehaussant sa valeur de collection. Le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp sont produits en quantité limitée, avec des précommandes disponibles exclusivement sur lexon-design.com à partir du 17 juin 2025. Les expéditions débuteront en octobre 2025.

Un voyage immersif grâce à la réalité augmentée

Pour enrichir cette expérience artistique et technologique, Lexon a dévoilé une fonctionnalité en réalité augmentée (AR) permettant de prévisualiser le Balloon Dog Lamp et le Balloon Dog Speaker directement dans son propre espace. Cet outil immersif permet aux utilisateurs de visualiser les pièces à l’échelle réelle et dans leur environnement, faisant entrer l’essence de cette collaboration au cœur de leur quotidien. En alliant innovation digitale et design iconique, l’expérience en réalité augmentée rend l’interaction avec l’art résolument personnelle, accessible et ludique.

Une collaboration historique avec The Broad et The Shop at The Broad

Dans le cadre de cette collaboration, le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp seront présentés pour la première fois au Shop at The Broad le 20 septembre 2025, à l’occasion du 10e anniversaire du musée. The Broad, qui accueille la sculpture originale du Balloon Dog, poursuit sa mission de démocratiser l’art en le rendant accessible et significatif au-delà des murs du musée. Ce partenariat avec Lexon crée une passerelle entre technologie et art iconique, offrant à chacun la possibilité de faire entrer l’univers de Koons dans son quotidien.

Du 20 septembre au 20 octobre 2025, le Balloon Dog Speaker et le Balloon Dog Lamp seront disponibles à la vente pour une durée d’un mois au Shop at The Broad, en boutique et en ligne, offrant aux visiteurs une opportunité unique de découvrir et d’acquérir ces pièces en édition limitée.

Détails des précommandes

- Lancement des précommandes : à partir du 17 juin 2025, exclusivement sur lexon-design.com

- Prix : 750 $/€ par unité (Speaker ou Lamp)

- Début des expéditions : octobre 2025

- Limite de précommande : 2 unités par produit, par client

- Disponibilité mondiale : précommandes disponibles à l’international

À propos de Lexon

Depuis sa création en 1991, Lexon n’a cessé de repousser les frontières et de faire la différence dans l’univers du design, tout en restant fidèle à son engagement de créer des petits objets utiles, beaux, innovants et accessibles. Qu’il s’agisse d’accessoires pour la maison, le bureau, les loisirs ou le voyage, Lexon a su établir une relation unique avec la créativité et collaborer avec les meilleurs designers du monde entier pour créer des collections intemporelles de produits lifestyle, vendues à des millions d’exemplaires chaque année.

Aujourd’hui, avec plus de 30 ans d’existence, plus de 250 prix, des collaborations avec des designers de renom, une présence commerciale dans 90 pays et un réseau de plus de 9 000 points de vente à travers le monde, Lexon s’est véritablement imposée comme une marque emblématique du design français.

À propos de Jeff Koons

Jeff Koons est un artiste contemporain majeur, reconnu pour transformer des objets du quotidien en sculptures audacieuses et réfléchissantes, qui dialoguent avec l’histoire de l’art et la culture moderne. Né en 1955 à York, en Pennsylvanie, il a étudié au Maryland Institute College of Art et à la School of the Art Institute of Chicago. Depuis sa première exposition personnelle en 1980, ses œuvres ont été présentées dans les plus grandes institutions du monde comme le MoMA, le Guggenheim, la Tate et bien sûr The Broad. Les pièces iconiques de Koons, dont le Balloon Dog, le Rabbit et le Puppy, explorent des thèmes liés à l’acceptation de soi et à la transcendance. Ses sculptures monumentales florales et ses œuvres en acier inoxydable à finition miroir défient les perceptions de matérialité et de savoir-faire. Récompensé à l’international, Koons a reçu la Légion d’Honneur de la France et la Médaille des Arts du Département d’État américain. Il contribue également à la diplomatie culturelle et à la protection de l’enfance à travers le Koons Family International Law and Policy Institute.

À propos du Broad

La mission de The Broad est de rendre l’art contemporain accessible au plus grand nombre. Fondé en 2015 sur Grand Avenue, au centre-ville de Los Angeles, par les philanthropes Eli et Edythe Broad, le musée propose un accès gratuit aux collections permanentes et un programme dynamique d’expositions spéciales et d’événements vivants, le tout dans un bâtiment emblématique conçu par Diller Scofidio + Renfro. The Broad abrite la Broad Collection, l’une des plus grandes collections mondiales d’art contemporain et d’après-guerre, qui continue de s’enrichir régulièrement. Le musée est également le siège de la Broad Art Foundation, dont la bibliothèque de prêts diffuse les œuvres de la collection dans les musées du monde entier depuis 1984. Une extension du musée ouvrira ses portes avant les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, pour offrir un accès encore plus large au public.