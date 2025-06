Enlaps lanceert Tikee mini+

GRENOBLE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Enlaps, de leider in oplossingen voor langetermijnprojectmonitoring, introduceert vandaag de Tikee mini+ met gloednieuwe functies die een krachtigere timelapsecamera met uitgebreide mogelijkheden vormen.

« Na de massale acceptatie van de Tikee mini hebben we besloten de opname-ervaring met de Tikee mini+ drastisch te verbeteren door 6 belangrijke nieuwe functies aan te bieden die een grote doorbraak in projectmonitoring betekenen » aldus Antoine Auberton-Hervé, medeoprichter en CEO van Enlaps.

Nieuwe functies omvatten:

True View: biedt de mogelijkheid om te kiezen tussen de originele weergave met 120° superbrede fisheye, een 110° groothoekweergave zonder vervorming en een 90° weergave met hoger frame om de aandacht te richten op wat het belangrijkst is.

Live Preview: pas de kadrering direct aan via de mobiele Tikee Remote-app voor optimale opnameomstandigheden.

Low Light-modus: verbetert automatisch de beeldkwaliteit bij zonsopgang of in donkere omgevingen en levert scherpe, heldere beelden op.

Witbalansvergrendeling: zorgt voor kleurconsistentie in alle opnames, ideaal voor binnenopnamen, wetenschappelijk onderzoek en fenologie.

Adaptief interval: stelt automatisch de optimale opnamefrequentie in om de batterijduur te verlengen en langdurige opnames te vereenvoudigen.

Rotatie-instellingen: schakel eenvoudig tussen portret- en landschapsmodus, zonder beperkingen qua montage, ideaal voor verticale projecten en socialemediaformaten.

De Tikee mini+ behoudt hetzelfde ultracompacte ontwerp, is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en ondersteunt 4G/LTE- en wifi-connectiviteit.

Als onderdeel van het Enlaps-ecosysteem is de Tikee mini+ compatibel met het myTikee-cloudplatform en biedt het meeslepende contentcreatie en geavanceerde data-analyse.

Prijzen en beschikbaarheid

De Tikee mini+ is vanaf vandaag verkrijgbaar voor een ongewijzigde prijs van € 799 / $ 999 exclusief btw.

Over Enlaps

Enlaps ontwerpt geïntegreerde oplossingen voor kleinschalige tot grootschalige locatiemonitoring op basis van de zelfrijdende timelapsecamera Tikee (voor Timekeeper). Deze is verbonden met een SaaS-platform genaamd myTikee om hoogwaardige en informatieve content te leveren aan bedrijven en professionele fotografen in de bouw-, evenementen-, slimme steden-, landbouw-, onderzoeks- en toerismesector.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.