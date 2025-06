Lexon und Jeff Koons revolutionieren gemeinsam die Kunst mit Technologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Lexon ist stolz darauf, eine historische Zusammenarbeit mit Jeff Koons bekannt zu geben und den Balloon Dog Lautsprecher und die Balloon Dog Lampe vorzustellen: zwei neu interpretierte, skulpturale Objekte, die Kunst und Technologie auf beispiellose Weise miteinander verbinden. Diese offiziellen Editionen, die in Zusammenarbeit mit The Broad in Los Angeles entstanden sind, bringen den verspielten Geist von Koons' ikonischer Kunst in die Wohnzimmer weltweit. Die Vorbestellungen für diese Kollektion sind ab dem 17. Juni 2025 exklusiv auf lexon-design.com in limitierter Auflage möglich.

Eine transparente Verschmelzung von Kunst und Funktion

Der Balloon Dog Lautsprecher und die Balloon Dog Lampe erweitern Jeff Koons' ikonischen Balloon Dog zu neuen Alltagsgegenständen, wobei ein hochwertiges, transluzentes Material verwendet wird, das seine charakteristischen Kurven und seine faszinierende Präsenz widerspiegelt.

Koons' „Balloon Dog“ wurde ursprünglich in den 1990er Jahren entworfen und ist eines der bekanntesten Symbole der zeitgenössischen Kunst. In Zusammenarbeit mit Lexon wurde dieses Meisterwerk nun mit Technologie „aufgeblasen“ und zu funktionalen und erschwinglichen Objekten weiterentwickelt. Die Verwandlung von Koons' Balloon Dog in ein technisches Objekt ist eine bemerkenswerte technische Leistung, für die über 50.000 Stunden aufgewendet wurden, um jedes Detail zu perfektionieren.

Der Balloon Dog Lautsprecher wurde als echtes akustisches Kunstwerk mit Bluetooth 5.0-Technologie konzipiert und liefert einen 360°-High-Fidelity-Sound mit außergewöhnlicher Fülle und Tiefe. Sein raumfüllender Klang entsteht durch das harmonische Zusammenspiel von sechs ultrapräzisen Aktivtreibern und vier fein abgestimmten Passivradiatoren, die sorgfältig auf die Wiedergabe tiefer Frequenzen abgestimmt sind. Jeder Ton erfüllt den Raum mit einer seltenen sensorischen Intensität und verwandelt jeden Moment in ein tiefes Hörerlebnis. Ausgestattet mit integrierten Mikrofonen unterstützt er Freisprechanrufe über Ihr verbundenes Gerät und bietet so eine unterhaltsame und praktische Möglichkeit, Ihren Balloon Dog Lautsprecher zu genießen. Dank der True Wireless Stereo (TWS)-Technologie können zwei Balloon Dog Lautsprecher gekoppelt werden, um eine weitläufige Stereo-Klangbühne mit größerer Tiefe und einer kraftvolleren Audio-Präsenz zu schaffen.

Die Balloon Dog Lampe nutzt fortschrittliche Mehrfarbenbeleuchtung durch fast 400 integrierte LEDs und liefert bis zu 200 Lumen Helligkeit. Sie bietet eine große Auswahl an Farbtönen, darunter warmes und kaltes Weiß, Blau, Magenta, Grün, Orange und mehr, sodass Benutzer die Beleuchtung an jede Umgebung anpassen können. Sie ist mehr als nur eine Beleuchtung, sie bietet ein dynamisches Lichtspiel, mit dem Benutzer die Atmosphäre und Stimmung jedes Raumes präzise und elegant gestalten können. Mit der von Lexon entwickelten „Easy-Sync”-Technologie bietet die Balloon Dog Lampe ein Beleuchtungserlebnis der nächsten Generation, bei dem Sie eine unbegrenzte Anzahl von Balloon Dog Lampen mühelos miteinander verbinden und in Farbe und Helligkeit synchronisieren können. Ob in verschiedenen Ecken eines Raumes oder nebeneinander für einen auffälligen visuellen Effekt – die Balloon Dog Lampen synchronisieren sich sofort miteinander und schaffen so ein perfekt abgestimmtes Ambiente.

Beide Objekte haben die gleichen skulpturalen Abmessungen von 28 cm Höhe und 900 g Gewicht und sind für Langlebigkeit und den täglichen Gebrauch gefertigt. Diese Zusammenarbeit verbindet künstlerisches Erbe mit technologischer Innovation und verwandelt ein ikonisches Kunstwerk in ein funktionales Design mit Zweck, Präsenz und Alltagstauglichkeit.

„Ich freue mich sehr über diese neue Zusammenarbeit mit Lexon, die Balloon Dog verwandelt hat. Die Balloon Dog Lampe ist in vielen leuchtenden Farben erhältlich, während der Balloon Dog Lautsprecher uns mit beeindruckendem Klang umgibt. Die beiden Objekte sind eine spannende Möglichkeit für Balloon Dog, in unseren Alltag einzutreten, wo Kunst, Design und Technologie zusammenkommen“, sagt Jeff Koons.

„Unsere kreative Allianz mit Jeff Koons ist ein historischer Moment für Lexon. Es ist sowohl eine Ehre als auch ein Meilenstein, unsere Leidenschaft für Design und Technologie durch eine kühne Neuinterpretation von Balloon Dog, einem der ikonischsten Kunstwerke unserer Zeit, zusammenzubringen. Diese Zusammenarbeit hat uns herausgefordert, über Form und Funktion hinauszugehen und Stücke zu schaffen, die nicht nur innovativ sind, sondern uns auch emotional ansprechen; die dafür gemacht sind, mit ihnen zu leben, sie täglich zu benutzen und sie als echte Kunstwerke zu schätzen. Mit diesen beiden neuen Editionen bekräftigen wir stolz die Mission von Lexon als Maison de Design Française: zeitloses, hochwertiges Design für alle zugänglich zu machen und Alltagsgegenstände anzubieten, die durch ihre Schönheit und Zweckmäßigkeit das Leben bereichern“, sagt Boris Brault, CEO von Lexon.

Exklusive, zertifizierte Echtheit

Jedes Stück ist unter den Vorderpfoten mit der Signatur von Jeff Koons graviert und wird mit einem Echtheitszertifikat geliefert. Um die Exklusivität noch zu unterstreichen, sind sowohl das Zertifikat als auch die Verpackung mit einem Hologramm versehen, das die Echtheit bestätigt und den Sammlerwert erhöht. Der Balloon Dog Lautsprecher und die Balloon Dog Lampe werden in limitierter Auflage hergestellt. Vorbestellungen sind ab dem 17. Juni 2025 exklusiv auf lexon-design.com möglich. Der Versand der Vorbestellungen beginnt im Oktober 2025.

Eine immersive Reise durch die erweiterte Realität

Um dieses künstlerische und technologische Erlebnis noch zu steigern, hat Lexon eine Augmented-Reality-Funktion (AR = erweiterte Realität) vorgestellt , mit der jeder die Balloon Dog Lampe und den Balloon Dog Lautsprecher direkt in seinem eigenen Raum vorab betrachten kann. Dieses immersive Tool ermöglicht es den Nutzern, die Stücke in realer Größe und im Kontext zu visualisieren und so die Essenz der Zusammenarbeit in ihr Zuhause und ihren Alltag zu bringen. Durch die Verschmelzung von digitaler Innovation und ikonischem Design macht das AR-Erlebnis die Interaktion mit Kunst persönlicher, zugänglicher und spielerischer.

Eine historische Zusammenarbeit mit The Broad und The Shop at The Broad

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden der Balloon Dog Lautsprecher und die Balloon Dog Lampe am 20. September 2025 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des Museums erstmals im The Shop at The Broad präsentiert. The Broad, Heimat der Originalskulptur Balloon Dog, setzt seine Mission fort, Kunst zu demokratisieren und sie über die Grenzen von Galerien hinaus zugänglich und bedeutungsvoll zu machen. Die Partnerschaft mit Lexon ermöglicht die Verschmelzung von modernster Technologie und ikonischer Kunst und bietet der Öffentlichkeit eine greifbare, alltägliche Verbindung zu Koons' Kreationen.

Vom 20. September bis zum 20. Oktober 2025 werden der Balloon Dog Lautsprecher und die Balloon Dog Lampe exklusiv für einen Monat im Shop at The Broad erhältlich sein, sowohl im Laden als auch online, und bieten Besuchern eine weitere einzigartige Gelegenheit, diese limitierten Stücke zu sehen und zu erwerben.

Erste Details zur Vorbestellung

Vorbestellungsstart: 17. Juni 2025, exklusiv auf lexon-design.com

Preis: 750 $/€ pro Stück (Lautsprecher oder Lampe)

Versandbeginn: Oktober 2025

Vorbestellungslimit: 2 Stück pro Produkt und Kunde

Weltweite Verfügbarkeit: Vorbestellungen sind international möglich

Über Lexon

Seit seiner Gründung 1991 hat Lexon unermüdlich Grenzen verschoben und die Welt des Designs verändert, dabei stets seinem Anspruch treu geblieben, kleine Objekte nützlich, schön, innovativ und erschwinglich zu gestalten. Ob Accessoires für Zuhause, Büro, Freizeit oder Reisen – Lexon hat eine einzigartige Beziehung zur Kreativität aufgebaut und arbeitet mit den besten Designern weltweit zusammen, um zeitlose Kollektionen von Lifestyle-Produkten zu kreieren, die jedes Jahr millionenfach verkauft werden. Heute, nach mehr als 30 Jahren, über 250 Auszeichnungen, Kooperationen mit einigen der renommiertesten Designern und einer Präsenz in 90 Ländern weltweit, hat sich Lexon als ikonische französische Designmarke etabliert.

Über Jeff Koons

Jeff Koons ist ein führender zeitgenössischer Künstler, der dafür bekannt ist, Alltagsgegenstände in kühne, reflektierende Skulpturen zu verwandeln, die sich mit Kunstgeschichte und moderner Kultur auseinandersetzen. Er wurde 1955 in York, Pennsylvania, geboren und studierte am Maryland Institute College of Art und an der School of the Art Institute of Chicago. Seit seiner ersten Einzelausstellung 1980 wurden seine Werke weltweit in bedeutenden Institutionen wie dem MoMA, dem Guggenheim, der Tate und natürlich im The Broad gezeigt. Koons' ikonische Werke, darunter Balloon Dog, Rabbit und Puppy, beschäftigen sich mit Themen wie Selbstakzeptanz und Transzendenz. Seine monumentalen Blumenskulpturen und spiegelglatten Edelstahlwerke hinterfragen die Wahrnehmung von Materialität und Handwerkskunst. Koons wurde international ausgezeichnet, unter anderem mit der französischen Ehrenlegion und der Medal of Arts des US-Außenministeriums. Über das Koons Family International Law and Policy Institute engagiert er sich außerdem für Kulturdiplomatie und Kinderschutz.

Über The Broad

Die Mission von The Broad ist es, zeitgenössische Kunst einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Das Museum wurde 2015 von den Philanthropen Eli und Edythe Broad an der Grand Avenue in der Innenstadt von Los Angeles gegründet und bietet freien Eintritt sowie ein aktives Programm mit Sonderausstellungen und innovativen Live-Events, alles in einem von Diller Scofidio + Renfro entworfenen, denkmalgeschützten Gebäude. The Broad beherbergt die Broad-Sammlung, eine der weltweit führenden Sammlungen für Nachkriegs- und zeitgenössische Kunst, die durch neue Künstler und Kunstwerke ständig erweitert wird. Das Museum ist Sitz der weltweiten Leihbibliothek der Broad Art Foundation, die seit 1984 Werke aus ihrer Sammlung an Museen auf der ganzen Welt verleiht. Vor den Olympischen Sommerspielen 2028 in Los Angeles wird eine Erweiterung des Museums eröffnet, die der Öffentlichkeit einen noch besseren Zugang ermöglicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.