NIQ annonce une collaboration mondiale avec WeArisma pour mesurer l’impact du marketing des créateurs sur les ventes et la perception de la marque.

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--NIQ, société leader dans le domaine de l’intelligence consommateur, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique mondial avec WeArisma, plateforme leader dans la mesure et l’optimisation du marketing des créateurs pour les marques et les agences. Cette alliance révolutionnaire permettra aux annonceurs du monde entier de comprendre l’impact du marketing des créateurs, qu’il soit payant ou organique, sur l’ensemble du tunnel de conversion, y compris son impact sur les ventes. Ce cadre de travail permet aux spécialistes du marketing d’adopter une approche plus axée sur les résultats en matière de marketing d’influence, ce qui permet aux marques locales et mondiales de maximiser l’impact de leurs investissements dans l’économie des créateurs.

Cette collaboration mondiale combine les données et l’expertise uniques de NIQ en matière de mesure des résultats avec la plateforme technologique de pointe et les informations de WeArisma sur les créateurs du monde entier. « En tirant parti de nos forces collectives, nous aidons les entreprises à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs investissements dans le marketing d’influence », déclare Jason Tate, directeur général du marketing chez NIQ. « Cela renforce notre position de leader du secteur dans la quantification de l’impact d’un canal marketing de plus en plus important à travers le monde. »

La collaboration entre WeArisma et NIQ contribue à accélérer la planification, la mesure et l’optimisation du marketing des créateurs, aidant ainsi les spécialistes du marketing à suivre le rythme des changements rapides de la culture pop. « Pendant trop longtemps, les spécialistes du marketing ont été incapables d’attribuer l’impact du marketing des créateurs sur la valeur de la marque et les performances commerciales, laissant ainsi un vide important dans la mesure de l’entonnoir complet. Nous sommes ravis de nous associer à NIQ pour relever ce défi et permettre aux spécialistes du marketing d’obtenir le meilleur impact possible pour chaque dollar dépensé dans le marketing des créateurs », déclare Jenny Tsai, fondatrice et directrice générale de WeArisma.

Points clés :

Les solutions modulaires de WeArisma et NIQ aident les annonceurs à mesurer, optimiser et planifier plus efficacement leurs investissements dans l’économie du marketing des créateurs, y compris le contenu organique des créateurs, difficile à mesurer.

Les mesures des campagnes des créateurs suivies par l’intermédiaire de la plateforme d’analyse mondiale de WeArisma sont intégrées dans les modèles de mix marketing de NIQ, ce qui permet aux spécialistes du marketing d’optimiser leurs stratégies d’influence à partir de données.

Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque marque, NIQ et WeArisma prennent en charge des modèles d’engagement personnalisés, notamment une assistance sous forme de services gérés et un accès à une plateforme en libre-service.

À propos de NIQ

NIQ est une société leader dans le domaine des informations sur les consommateurs, qui offre la compréhension la plus complète du comportement d’achat des consommateurs et révèle de nouvelles voies de croissance. NIQ a fusionné avec GfK en 2023, réunissant deux leaders de l’industrie avec une portée mondiale inégalée. Notre portée mondiale s’étend sur plus de 90 pays, couvrant environ 85 % de la population mondiale et plus de 7,2 billions de dollars de dépenses de consommation. Grâce à une lecture holistique du commerce de détail et aux informations les plus complètes sur les consommateurs, fournies avec des analyses avancées par le biais de plateformes de pointe, NIQ vous offre la Full View™.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.niq.com

À propos de WeArisma

WeArisma est la plateforme d’influence marketing et d’intelligence sociale la plus complète du secteur. Combinant une technologie avancée de reconnaissance d’images, de vidéos, de textes et d’audio basée sur l’IA avec des capacités d’influence marketing et d’écoute sociale, WeArisma révèle l’impact complet d’une marque sur les réseaux sociaux, y compris la grande majorité des mentions organiques non repérées qui se produisent en dehors des partenariats payants. Reconnue par les plus grandes agences et marques du monde entier, WeArisma dispose de bureaux à Londres, New York, Paris et Singapour et propose une gamme de produits qui accompagnent les marques à chaque étape du marketing de création, de l’élaboration de la stratégie à sa mise en œuvre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wearisma.com

