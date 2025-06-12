Andersen Consulting與DEX Ventures達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與長於成長策略和數位創新的數位行銷機構DEX Ventures合作，進一步提升其數位轉型能力。

DEX Ventures提供涵蓋策略、成效行銷、設計及數位解決方案的全方位服務。其服務內容包括助力品牌策略的成長諮詢、利用媒體與分析的成效及獲客計畫、視覺與使用者體驗設計服務，以及內容與社群開發。該公司主要服務於科技、石油與天然氣、零售等行業的跨國企業和《財星》500強企業。

DEX Ventures董事總經理Alex Ooi表示：「我們很高興能與Andersen Consulting合作，利用該組織的全球平台和專業知識，助力全球各行業客戶。我們現在將擁有更廣泛的能力來更好地服務客戶，並期待與Andersen Consulting的成員公司和合作公司建立可靠的業務關係。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「DEX Ventures獨特的數位化優勢與我們的諮詢平台形成完美互補，使我們能夠在日益數位化優先的商業環境中為客戶提供真正具有變革性的解決方案。我們正在打造一個全球性平台，旨在為客戶提供可量化的成果、促進創新並加速其進程。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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