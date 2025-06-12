-

Andersen Consulting與DEX Ventures達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與長於成長策略和數位創新的數位行銷機構DEX Ventures合作，進一步提升其數位轉型能力。

DEX Ventures提供涵蓋策略、成效行銷、設計及數位解決方案的全方位服務。其服務內容包括助力品牌策略的成長諮詢、利用媒體與分析的成效及獲客計畫、視覺與使用者體驗設計服務，以及內容與社群開發。該公司主要服務於科技、石油與天然氣、零售等行業的跨國企業和《財星》500強企業。

DEX Ventures董事總經理Alex Ooi表示：「我們很高興能與Andersen Consulting合作，利用該組織的全球平台和專業知識，助力全球各行業客戶。我們現在將擁有更廣泛的能力來更好地服務客戶，並期待與Andersen Consulting的成員公司和合作公司建立可靠的業務關係。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz表示：「DEX Ventures獨特的數位化優勢與我們的諮詢平台形成完美互補，使我們能夠在日益數位化優先的商業環境中為客戶提供真正具有變革性的解決方案。我們正在打造一個全球性平台，旨在為客戶提供可量化的成果、促進創新並加速其進程。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting透過與David and Golyat合作擴大業務層面

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與菲律賓數位策略顧問公司David and Golyat簽署合作協議，深化其全球顧問能力。 David and Golyat高度專注于商業智慧、客戶洞察和數位化優先執行，與政府、發展組織和私人企業等跨產業客戶合作，透過資料驅動的決策推動長期價值。 David and Golyat管理合夥人Miko David表示：「我們很高興與Andersen Consulting合作，這是我們發展歷程中的一個里程碑。透過將我們在數位策略方面的專業知識與Andersen Consulting的全球平台相結合，我們具備獨特的優勢，能夠為在複雜市場中前行的客戶提供更大價值。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「此次合作使我們能夠為自身全球顧問平台增添新層面。Miko及其團隊帶來了卓越的區域洞察力、創造力和分析嚴謹性，這些特質完美契合我們為全球客戶提供一流解決方案的承諾。」 Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策...

Andersen Consulting宣布與Bretteville Consulting達成合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與以策略轉型和卓越營運領域的深厚專業知識著稱的管理顧問公司Bretteville Consulting簽署合作協議，透過為全球客戶提供互補解決方案，進一步強化其全球平台。 Bretteville Consulting成立於法國，業務遍及中國、新加坡、盧森堡和美國，致力於提供策略顧問服務，協助企業提升績效並加快轉型。該公司專注於企業策略執行、營運效率和變革管理。憑藉高階主管主導的顧問模式和客戶至上的方法，Bretteville在指導企業因應複雜業務挑戰和推動永續成長計畫方面樹立了良好聲譽。 Bretteville Consulting董事總經理Damien Gourio表示：「Andersen的全球布局和跨領域平台為我們提供了獨特的機會，能夠為客戶創造更深入、更廣泛的價值。這是我們公司發展的自然演進，也是透過合作實現更大成就的重要一步。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Bretteville在客戶合作中展現出深刻的營運洞察力和策略精準度。其...

Andersen Consulting新增合作公司Stratence Partners

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於英國的顧問公司Stratence Partners簽署合作協議，進一步擴大其業務平台。Stratence Partners致力於透過卓越定價、策略最佳化、商業效能和數位化轉型，協助全球企業提高市場佔有率並驅動獲利能力提升。 Stratence Partners以結果為導向，致力於推動永續變革，以獨一無二的方式融合顧問服務、臨時管理服務和培訓服務，輔以專有方法、資料管理、資料科學(AI)、工具及系統解決方案，以此為客戶賦能。 Stratence Partners董事總經理Fernando Ventureira表示：「與Andersen Consulting合作是本公司發展過程中令人振奮的一步。在與全球高階主管客戶的合作中，我們體認到他們的需求不僅限於策略定價和卓越營運。客戶重視最優質的一站式解決方案，而Andersen強大的聲譽和整合式全球平台使其成為理想的合作夥伴。我們攜手合作，具備獨特的優勢，不僅能協助企業適應變革，更能引領變革——為客戶提供清晰的策略方向、卓越的營運效能...
Back to Newsroom