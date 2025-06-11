SEKO Logistics選擇Kinaxis以實現其端對端供應鏈的現代化升級

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 端對端供應鏈協調領域的全球領導者Kinaxis® (TSX:KXS)今日宣布，SEKO Logistics (SEKO)已加入其不斷增加的全球企業客戶行列。該公司選擇Kinaxis支援其下一階段的策略成長，將借助Kinaxis Maestro™平台進一步精簡營運、強化供應鏈回應能力，並為其龐大全球網路中的客戶創造更大價值。

SEKO是全球端對端物流領域的領軍企業，業務涵蓋60多個國家，致力於在全球提供永續的技術解決方案。自動化是其持續成功的關鍵，有助於在不斷成長的跨境電子商務業務中滿足客戶需求。

SEKO選擇Kinaxis Maestro平台，是因為其在供應鏈規劃和物流領域擁有經證實的良好記錄。該平台的一大賣點是能夠在單一的統一環境中連接端對端供應鏈功能。此外，Maestro的訂製型可設定性和可擴充性將使SEKO能夠根據其獨特的業務需求客製化解決方案，並在各業務部門和地區高效實施增強功能。

SEKO Logistics產品管理資深副總裁Jamie Andrade表示：「隨著我們專注于建構更智慧、更互聯的全球物流網路，SEKO選擇與Kinaxis合作，是看中其在供應鏈協調方面的領導地位。在整個物色過程中，Kinaxis團隊證明了他們瞭解我們的業務，並能夠支援我們的成長計畫。我們很高興與Kinaxis合作，繼續專注于智慧資料驅動物流的新時代。」

Kinaxis商業營運總裁Mark Morgan表示：「我們欣然歡迎SEKO加入Kinaxis客戶社群。在現代供應鏈中，執行已成為新的差異化因素。SEKO對整合式物流的關注顯示，該公司不僅在跟上步伐，還在投資引領市場所需的能力。借助Kinaxis，他們將能夠在其整個網路中協調決策，加快回應速度，並以當今市場所需的速度和精確度予以執行。」

目前，SEKO已在其全球業務中啟動Maestro平台的實施工作，以確保為旺季做好準備。SEKO還將與Kinaxis共同參加一個即將於7月舉行的供應鏈網路研討會，該會議將重點討論供應鏈執行和物流問題。更多資訊將在未來幾周內公布。.

如欲瞭解有關Kinaxis及其供應鏈管理解決方案的更多資訊，請造訪Kinaxis.com。

關於Kinaxis

Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年策略規劃到最後一英里交付。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供因應當今動盪和混亂環境所需的靈活性和可預測性。如欲查閱更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

關於SEKO Logistics

SEKO Logistics擁有近50年的物流專長，是不折不扣的從託運人到消費者的全球端對端物流合作夥伴。SEKO提供客戶至上的服務、專業的可靠性和科技驅動的運輸解決方案，將供應鏈轉變為差異化競爭優勢。SEKO在60多個國家設有150多個辦事處，可協助客戶跟上全球商業的步伐。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.sekologistics.com 。

來源：Kinaxis Inc.

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