FiberStar選擇Incognito軟體系統來最佳化光纖網路並提升Wi-Fi服務品質

不列顛哥倫比亞省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- PT. Mega Akses Persada (簡稱FiberStar)，印尼領先的光纖營運商，宣布與全球領先的寬頻服務編排、設備管理和網路智慧OSS解決方案供應商Incognito Software Systems合作，部署其數位體驗(DX)解決方案，以簡化多供應商設備管理並優化Wi-Fi服務品質。透過Incognito的解決方案，FiberStar可以利用市場領先的TR-069和Wi-Fi管理功能，提升關鍵客戶體驗，例如服務啟動、效能管理和問題解決。

FiberStar專注於設計、建置和營運高品質的開放式光纖基礎設施，使企業客戶和通訊服務供應商能夠在印尼200個城市提供三網合一服務。因此，FiberStar需要一套強大的設備管理解決方案，能夠支援其網路中光網路終端(ONT)的端對端配置和監控，同時保持對家庭Wi-Fi效能的可視性。由於採用Incognito解決方案靈活的架構和基於標準的方法，部署在短短幾週內迅速完成，使FiberStar能夠快速提升其服務交付能力。

Incognito的DX解決方案使FiberStar能夠即時洞察家庭Wi-Fi效能，實現遠端診斷、主動故障排除以及跨多供應商裝置的無縫配置更新。這確保了優化的連線性、減少服務中斷並更快地解決Wi-Fi問題，從而提升了客戶滿意度和信任度。

此解決方案的主要特性包括：

基於標準的TR-069裝置管理與佈建，不影響網路存取，也不影響廠商；

集中管理裝置組態，包括韌體更新、重新開機和參數變更，以簡化作業流程；

進階服務品質管理，以驗證連線品質、執行全網自動監控，以及進行個別裝置診斷；

即時警報和報告，提供對網路效能和長期趨勢的更深入洞察。

FiberStar總裁Sugiharto Darmakusuma表示：「FiberStar致力於為印尼各地的客戶提供一流的光纖服務。透過選擇Incognito久經考驗的營運商級解決方案，我們可以提高營運效率，同時繼續滿足印尼IT市場日益增長的需求，並超越客戶的期望。」

為支援該項目，Incognito與PT Multipolar Technology Tbk合作，確保FiberStar的DX解決方案無縫部署。Multipolar Technology在理解網路需求、促進利害關係人協作以及確保順利實施以增強FiberStar的服務產品方面發揮了關鍵作用。

Multipolar Technology電信和公共部門客戶管理總監Yugi Edison表示：「透過與Incognito的合作，Multipolar Technology為FiberStar提供了一流的、符合電信標準的設備管理解決方案(FTTH多廠商ONT管理)，使其能夠提供卓越的連接體驗。我們很高興能與FiberStar繼續合作，共同促進整個地區的創新。」

Incognito執行長Gary Knee表示：「Incognito很榮幸能夠成為FiberStar網路成長目標的關鍵推動者。我們的DX解決方案的快速部署提供了對FiberStar光纖網路設備的網路範圍可視性和控制，有助於降低成本、減少對營運團隊的需求並提高所有用戶的體驗品質。」

關於Incognito Software Systems Inc.

Incognito Software Systems Inc.提供服務編排軟體和服務，協助數位服務供應商管理下一代寬頻體驗。Incognito成立於30年前，在全球擁有超過200家客戶，包括America Movil、Cox、Digicel、Globe和Orange，他們利用其解決方案快速推出基於光纖和5G固定無線接入技術的創新寬頻服務，同時提供卓越的客戶體驗。Incognito Software Systems是Lumine Group (TSXV: LMN)旗下公司。請造訪www.incognito.com或在LinkedIn和X (Twitter)上關注我們。

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