Papa Johns盛大首推可頌披薩，為披薩愛好者獻上層次分明的迷人酥皮體驗

阿拉伯聯合大公國，杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為了將披薩體驗推上更高境界， Papa Johns宣布於全球各地隆重推出精心力作：全新可頌披薩。可頌披薩用層次細緻、令人垂涎欲滴的奶油可頌酥皮搭配Papa Johns披薩大膽的招牌上佳配料，用手藝、品質和創新實踐「Better Ingredients. Better Pizza®」（更好的食材，更棒的披薩）的品牌堅持，為美好生活晉級。

以專家級手藝製作的披薩，理當要有前衛藝術風格來烘托。因此，Papa Johns與KidSuper聯手設計了一款限量發行的保溫袋。這款「Papa Johns x Kid Super保溫袋」的設計靈感汲自可頌披薩的精湛手藝。

可頌披薩將在九座市場推出，並以阿拉伯聯合大公國為首發地點。為了向經典可頌酥皮致敬，可頌披薩用編辮方式層疊奶油酥皮，製造兼具酥脆與鬆軟的口感。並提供顧客大量配料選擇，創作他們最喜愛的個人化披薩。

Papa Johns國際業務資深副總裁兼董事總經理Chris Lyn-Sue表示：「創新、獨特與品質是Papa Johns的招牌，我們不斷從全球飲食文化中汲取靈感，然後將之轉化成與眾不同的驚喜新體驗。我們進行大量研究，了解顧客對我們的下一個全球創新有什麼樣的期待。可頌披薩在全球市場調查中都得到了極高的評價。

「我們也追溯可頌如何從混搭飲食文化中崛起，像是『可頌甜甜圈』(cronut) 和『可頌餅乾』(crookie)，並從中尋找將相同創意應用於披薩的可能性。經過長達一年的研發，我們將兩種深受喜愛的經典美食合而為這款令人食指大動的美味產品，讓快速服務餐廳 (QSR) 的菜單多了一款新鮮有趣的選項。」

KidSuper從說故事的角度出發，以概念式設計和鮮明的視覺語言打出知名度。他用高雅中帶有一抹俏皮的取徑為Papa Johns量身打造可頌披薩專用的保溫袋。這個保溫袋標榜創意與工藝，與可頌披薩的職人精神和Papa Johns對品質的堅持相輝映。編織提把呼應手工緊編的披薩餅皮，拉鍊也以細膩的曲度呈現宛似可頌的造型，軟質袋邊則擬似可頌的招牌層次。Papa Johns x KidSuper保溫袋將於本月稍後在法國時尚週 (Paris Fashion Week) 2026年男性秋夏時尚 (SS26) 中以KidSuper展品的身分隆重面世。

可頌披薩在全球推出之際，Papa Johns x KidSuper保溫袋也將搶攻指定市場的伸展台、海灘與展覽。這些市場部分訂購可頌披薩的顧客可收到用獨家Papa Johns x KidSuper保溫袋承裝的外送披薩，而且保溫袋將成為隨披薩附送的贈品。

對KidSuper設計師暨創辦人Colm Dillane來說，這場合作的意義遠不止於時尚。「KidSuper是一個屬於挑戰者的品牌，建立在創意與冒險之上，忠於我們工作的真粹本質。」他說，「Papa Johns也一樣。這不僅是推出另一種披薩，更將創意與手藝的極限推到更遠處。無論是烘烤餅皮還是繪製紙樣，過程都是關鍵。」

從6月10日起，阿聯全境都可以訂購到可頌披薩，並將在從韓國、中國到智利、祕魯的參與市場限時發售。如需進一步詳情，或是搜尋離您最近的Papa Johns門店，請造訪：www.papajohns.com，或是下載Papa Johns應用程式。

關於Papa Johns

Papa John’s International, Inc.（納斯達克代號：PZZA）懷抱著「Better Ingredients. Better Pizza®」的初衷創立於1984年。Papa Johns相信，唯有高品質的食材才能做出品質過人的披薩。該品牌的原創餅皮僅用六種食材製成，而且確保新鮮現做，絕不冷凍。Papa Johns上鋪如假包換的莫札瑞拉起司，披薩醬則選用採摘當日立即製罐的藤熟番茄製作，肉品絕不含填充劑。它是全國第一家宣布將人工香料及合成色素全面撤下菜單的披薩外送連鎖店。Papa Johns的總部分設於喬治亞州亞特蘭大市和肯塔基州路易斯維爾市兩地，是全球第三大披薩外送公司，在全球50個國家和地區開設有6000多家餐廳。如需有關該公司的進一步資訊，或是在網上訂購披薩，請造訪：www.PapaJohns.com，或是下載Papa Johns的iOS或Android版行動應用程式。

關於KidSuper Studios

KidSuper由Colm Dillane創立。雖然大多數人對KidSuper的印象是藝術家兼設計師Colm Dillane的服裝品牌，Colm Dillane本人卻傾向用這個品牌囊括他的所有創意事業。KidSuper是個創意組合，不但設計製作服裝，還作畫並舉辦藝展、錄製音樂、製作電影和音樂影片，全部都在KidSuper的布魯克林據點進行。

KidSuper是Colm揮灑無窮創意的舞台，它的成功為美國時尚界增添了一個意想不到的座標點。Dillane堅信熱情具有感染力；無論你做什麼，只要傾注全副熱情，就能夠擄獲人心。「當你還小的時候，你相信自己可以做任何事，而且任何事都是有可能的────因為你還年輕而自由。KidSuper奉行這個信念。」

Colm Dillane/KidSuper於2021年在知名的LVMH大獎中拿下Karl Lagerfeld特別獎，又獲2022年CDFA/Vogue時尚基金會提名入圍2022年CFDA年度美國設計新秀獎，翌年再獲提名入圍2023年CFDA年度男裝設計師獎。他獲邀客座設計Louis Vuitton Homme 2023年秋冬系列，並在2023年名列BoF500榜單。

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