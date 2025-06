SEKO Logistics fait appel à Kinaxis pour moderniser sa chaîne logistique de bout en bout

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX : KXS), leader mondial de l’orchestration de la chaîne logistique de bout en bout, a annoncé aujourd’hui que SEKO Logistics (SEKO) avait rejoint sa liste croissante de clients internationaux. La société a choisi Kinaxis pour soutenir sa prochaine phase de croissance stratégique, en tirant parti de la plateforme Kinaxis Maestro™ pour harmoniser ses opérations, améliorer la réactivité de sa chaîne d’approvisionnement et offrir encore plus de valeur à ses clients à travers son vaste réseau mondial.

SEKO est un leader mondial de la logistique de bout en bout, présent dans plus de 60 pays et fournissant des solutions technologiques durables à l’échelle mondiale. L’automatisation est essentielle à la poursuite de son succès afin de tirer parti de la demande des clients dans le secteur en pleine croissance du commerce électronique transfrontalier.

SEKO a choisi la plateforme Kinaxis Maestro pour ses résultats éprouvés en matière de planification de la chaîne d’approvisionnement et de logistique. L’un des principaux arguments de vente était la capacité de la plateforme à connecter les fonctions de la chaîne d’approvisionnement de bout en bout au sein d’un environnement unique et unifié. De plus, la configurabilité et l’extensibilité sur mesure de Maestro permettront à SEKO d’adapter la solution à ses besoins commerciaux uniques et de mettre en œuvre efficacement des améliorations dans toutes ses unités commerciales et régions.

« SEKO a choisi de s’associer à Kinaxis pour son leadership dans l’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, car nous nous concentrons sur la création d’un réseau logistique mondial plus intelligent et plus connecté », déclare Jamie Andrade, vice-président principal chargé de la gestion des produits chez SEKO Logistics. « Tout au long de notre processus de recherche, l’équipe Kinaxis a prouvé qu’elle comprenait notre activité et qu’elle pouvait soutenir nos plans de croissance. Nous sommes ravis de nous associer à Kinaxis alors que nous continuons à nous concentrer sur la prochaine ère de la logistique intelligente basée sur les données. »

« Nous sommes heureux d’accueillir SEKO au sein de la communauté des clients Kinaxis », déclare Mark Morgan, président des opérations commerciales chez Kinaxis. « L’exécution est le nouveau facteur de différenciation dans les chaînes d’approvisionnement modernes. L’accent mis par SEKO sur la logistique intégrée montre que l’entreprise ne se contente pas de suivre le rythme, mais qu’elle investit dans les capacités nécessaires pour être à la pointe. Avec Kinaxis, elle sera en mesure d’orchestrer les décisions à travers son réseau, d’accélérer les temps de réponse et d’exécuter avec la rapidité et la précision exigées par le marché actuel. »

La mise en œuvre de Maestro chez SEKO est déjà en cours dans l’ensemble de ses opérations mondiales afin de garantir sa préparation pour la haute saison. SEKO se joindra également à Kinaxis lors d’un webinaire sur la chaîne d’approvisionnement à venir en juillet, qui mettra l’accent sur l’exécution de la chaîne d’approvisionnement et la logistique. Plus d’informations seront communiquées dans les semaines à venir.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de SEKO Logistics

Fort de près de 50 ans d’expertise en logistique, SEKO Logistics est un partenaire logistique mondial fiable et complet, de l’expéditeur au consommateur. SEKO offre un service axé sur le client, une fiabilité experte et des solutions d’expédition basées sur la technologie qui transforment les chaînes d’approvisionnement en un facteur de différenciation concurrentiel. Avec plus de 150 bureaux dans plus de 60 pays, SEKO vous aide à évoluer au rythme du commerce mondial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sekologistics.com.

