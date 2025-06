Papa Johns lanceert de allereerste Croissant Pizza van de geschiedenis, om pizzaliefhebbers hun meest ongewone hap ooit aan te bieden

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Papa Johns brengt de pizza-ervaring naar een hoger niveau met de wereldwijde lancering van haar nieuwste innovatie: de gloednieuwe Croissant Pizza. De Croissant Pizza is een gemoedelijke combinatie van de delicate, flinterige textuur van een botercroissant met de uitgesproken smaken van Papa Johns pizza – waarmee de belofte van het merk: Better Ingredients. Better Pizza.® dankzij vakmanschap, kwaliteit en innovatie tot leven wordt gebracht.

Een pizza zoals deze, met vakmanschap van experts gemaakt, verdient om in een opzienbarende, kunstzinnige stijl te worden geleverd. Zo besloot Papa Johns om KidSuper onder de arm te nemen om een hot bag in limited edition te laten ontwerpen, de Papa Johns x Kid Super Hot Bag, geïnspireerd op het vakmanschap van de Croissant Pizza.

Dit product wordt in negen markten gelanceerd, met een eerste verschijning in de Verenigde Arabische Emiraten. In een eerbetoon aan het klassieke gebak, zorgt de Croissant Pizza voor een knapperige, lichte en gelaagde hap dankzij een glorieus originele korst van bladerdeeg op basis van boter in een vlechtmotief. Klanten kunnen hun pizza personaliseren dankzij een keuze aan toppings voor een hap boordevol smaak.

Chris Lyn-Sue, SVP Managing Director of International van Papa Johns, verklaart: "Als merk dat tot stand is gebracht op basis van innovatie, onderscheiding en kwaliteit, zijn we voortdurend op zoek naar wereldwijde eetcultuur om inspiratie op te doen – en om die opgedane inspiratie dan om te zetten in verrassend nieuwe ervaringen die het gewone overtreffen. We hebben uitgebreid onderzoek verricht om te begrijpen wat consumenten van onze volgende wereldwijde innovatie verwachtten. Croissant Pizza scoorde in alle markten hoog.

"We verkenden ook de opkomst van croissant mashups in de eetcultuur – van de ‘cronut’ tot de ‘crookie’ – en zagen een mogelijkheid om die zelfde innovatie ook bij pizza aan te kaarten. Na een jaar in ontwikkeling, zijn we trots om twee geliefde iconen samen te brengen in één enkel overheerlijk product om van te watertanden, een product dat iets fris en aantrekkelijks in de QSR-categorie brengt.”

KidSuper, die bekend staat voor ontwerpen gebaseerd op concepten en een opvallende visuele taal die in het verhalen vertellen is geworteld, zorgt voor een speelse maar toch hoogwaardige benadering van de specifiek ontworpen Papa Johns hot bag, exclusief gemaakt voor de Croissant Pizza. De bag is een uiting van creativiteit en vakmanschap, die zowel de ambachtelijke geest van de Croissant Pizza als de toewijding van Papa Johns voor kwaliteit weerspiegelt. De geweven strap van de bag verwijst naar de handgemaakte, strak gevlochten korst van de pizza, de rits buigt lichtjes in een oplopende vorm, en de zachte randen bootsen de luchtige vouwen van het emblematische gebak na. De Papa Johns x KidSuper Hot Bag zal later deze maand officieel zijn debuut maken tijdens de Paris Fashion Week Men's Spring/Summer 2026 (SS26), als onderdeel van de KidSuper show.

Nu de Croissant Pizza over de hele wereld wordt gelanceerd, zal de Papa Johns x KidSuper Hot Bag in selecte markten te zien zijn op startbanen, stranden en expo's. Selecte klanten in deze bestemmingen die een Croissant Pizza bestellen, kunnen hun levering in de exclusieve Papa Johns x KidSuper Hot Bag ontvangen – en als het bij hen aan de deur aankomt, dan mogen ze het ook houden.

Voor Colm Dillane, ontwerper en oprichter van KidSuper, gaat de samenwerking veel verder dan mode. “KidSuper is een merk voor challengers – gebouwd op creativiteit, risico en trouw blijven aan de ziel van wat we doen,” legt hij uit. “Papa Johns is uit hetzelfde hout gesneden. Dit is niet zomaar de lancering van nog een pizza – zij verleggen grenzen met creativiteit en vakmanschap. Of je nu een korst afbakt ofwel een pizzapunt voorsnijdt, het is het proces dat telt.”

Vanaf 10 juni is de Croissant Pizza in de Verenigde Arabische Emiraten verkrijgbaar en zal gedurende een beperkte tijd in deelnemende markten verkrijgbaar zijn – van Korea en China tot Chili en Peru. Voor meer informatie of om uw dichtstbijzijnde Papa Johns te vinden, gaat u naar www.papajohns.com of download de Papa Johns-app.

Over Papa Johns

Papa John’s International, Inc. (Nasdaq: PZZA) opende haar deuren in 1984 met één doel voor ogen: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® Volgens Papa Johns is het gebruik van kwaliteitsvolle ingrediënten de grondslag voor pizza's van topkwaliteit. Het originele deeg is gemaakt op basis van slechts zes ingrediënten en is vers, nooit diepgevroren. Papa Johns belegt deze pizza's met echte kaas op basis van mozzarella, pizzasaus gemaakt met op het veld gerijpte tomaten die op dezelfde dag van de rank worden geplukt en in blik worden gedaan, en vlees zonder vulstoffen. Het was de eerste nationale pizzaleveringsketen die de verwijdering van kunstmatige smaakstoffen en synthetische kleurstoffen uit haar volledige voedingsmenu aankondigde. De hoofdzetel van Papa Johns bevindt zich in Atlanta, Ga. en Louisville, Ky. Het is het derde grootste pizzaleveringsbedrijf ter wereld, met meer dan 6.000 restaurants in ongeveer 50 landen en grondgebieden. Voor meer informatie over het bedrijf of om online pizza te bestellen, gaat u naar www.PapaJohns.com of download de mobiele app van Papa Johns voor iOS of Android.

Over KidSuper Studios

KidSuper werd door Colm Dillane opgericht. Hoewel KidSuper beter bekend is als het kledinglabel van Colm Dillane, verkiest hij als kunstenaar en ontwerper om al zijn creatieve scheppingen onder deze naam uit te brengen. KidSuper is een creatief collectief dat kleren ontwerpt en maakt, kunstshows schildert en uitvoert, muziek opneemt en films en muziekvideo's maakt, allemaal vanuit de Brooklyn-ruimte van KidSuper.

KidSuper is een platform voor de onstuitbare creativiteit van Colm, en dankzij het succes werd deze kunstenaar en ontwerper een onverwachte referentie in de Amerikaanse mode. Dillane is er sterk van overtuigd dat enthousiasme aanstekelijk is, en dat wat je ook doet het hart van de mensen zal veroveren als je daar grenzeloos enthousiasme in legt. “Wanneer je klein bent, geloof je dat je om het even wat kan doen en dat alles mogelijk is – je bent jong en je bent vrij. KidSuper leeft volgens die filosofie.”

Colm Dillane/KidSuper won de speciale Karl Lagerfeld Prize van 2021 tijdens de prestigieuze LVMH Prize en de 2022 CDFA /Vogue Fashion Fund, hij was genomineerd voor de 2022 CFDA American Emerging Designer of the Year Award, en daarna het volgende jaar genomineerd voor de 2023 CFDA Menswear Designer of the Year Award. Hij was uitgenodigd als gastontwerper voor de Louis Vuitton Homme Fall/Winter 2023 Collection en werd in 2023 opgenomen in de BoF500-lijst.

