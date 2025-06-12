Andersen Consulting与DEX Ventures达成合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与长于增长战略和数字创新的数字营销机构DEX Ventures合作，进一步提升其数字转型能力。

DEX Ventures提供涵盖策略、效果营销、设计及数字解决方案的全方位服务。其服务内容包括助力品牌战略的增长咨询、利用媒体与分析的效果及获客计划、视觉与用户体验设计服务，以及内容与社群开发。该公司主要服务于科技、石油与天然气、零售等行业的跨国企业和《财富》500强企业。

DEX Ventures董事总经理Alex Ooi表示：“我们很高兴能与Andersen Consulting合作，利用该组织的全球平台和专业知识，助力全球各行业客户。我们现在将拥有更广泛的能力来更好地服务客户，并期待与Andersen Consulting的成员公司和合作公司建立可靠的业务关系。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“DEX Ventures独特的数字化优势与我们的咨询平台形成完美互补，使我们能够在日益数字化优先的商业环境中为客户提供真正具有变革性的解决方案。我们正在打造一个全球性平台，旨在为客户提供可量化的成果、促进创新并加速其转型进程。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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