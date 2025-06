Andersen Consulting与DEX Ventures达成合作协议

旧金山--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与菲律宾数字战略咨询公司David and Golyat签署合作协议,深化其全球咨询能力。 David and Golyat高度专注于商业智能、客户洞察和数字化优先执行,与政府、发展组织和私营企业等跨行业客户合作,通过数据驱动的决策推动长期价值。 David and Golyat管理合伙人Miko David表示:“我们很高兴与Andersen Consulting合作,这是我们发展历程中的一个里程碑。通过将我们在数字战略方面的专业知识与Andersen Consulting的全球平台相结合,我们具备独特的优势,能够为在复杂市场中前行的客户提供更大价值。” Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示:“此次合作使我们能够为自身全球咨询平台增添新维度。Miko及其团队带来了卓越的区域洞察力、创造力和分析严谨性,这些特质完美契合我们为全球客户提供一流解决方案的承诺。” Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构,提供一系列全面的服务,涵盖企...