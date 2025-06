Papa Johns wprowadza pierwszą pizzę typu croissant, zapewniając miłośnikom pizzy puszystość ciasta na wzór francuskich rogalików

DUBAJ, Zjednoczone Emiraty Arabskie--(BUSINESS WIRE)--Papa Johns podkręca doświadczenia związane z rozkoszowaniem się pizzą, wprowadzając na globalny rynek swoją najnowszą innowację: nowatorską pizzę typu croissant. Pizza typu croissant subtelnie łączy delikatną, puszystą teksturę maślanego croissanta z wyrazistymi smakami pizzy Papa Johns, a tym samym realizuje obietnicę marki Better Ingredients. Better Pizza.® (Lepsze składniki, lepsza pizza) w drodze mistrzowskiego wykonania, z zapewnieniem wysokiej jakości i innowacyjności.

Tak kunsztownie sporządzona pizza zasługuje na dostawę w nowatorskim, artystycznym stylu. Właśnie dlatego marka Papa Johns podjęła współpracę z KidSuper w celu opracowania limitowanej edycji toreb termicznych, Papa Johns x Kid Super Hot Bag, inspirowanych rękodzielniczymi akcentami pizzy typu croissant.

Pizza zadebiutuje na dziewięciu rynkach, z których pierwszym będzie rynek ZEA. Oddając hołd klasycznym francuskim rogalikom, pizzę typu croissant charakteryzuje kruchość, lekkość i wielowarstwowość osiągane dzięki zastosowaniu maślanego, plecionego, idealnie puszystego ciasta. Klienci mogą spersonalizować swoją pizzę, dobierając do niej ulubione dodatki, aby cieszyć się przysmakiem, któremu trudno się oprzeć.

– Jako marka, u której podstaw leżą innowacyjność, inność i jakość, zawsze poszukujemy inspiracji w kulturze gastronomicznej różnych zakątków świata, aby następnie wykorzystać ją do opracowania znakomitych nowych doświadczeń, które wyróżnią nas na tle innych. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania w celu zrozumienia oczekiwań klientów wobec naszej kolejnej globalnej innowacji. Na wszystkich rynkach ogromnym zainteresowaniem cieszył się pomysł pizzy typu croissant – powiedział Chris Lyn-Sue, starszy wiceprezes i dyrektor zarządzający pionu międzynarodowego Papa Johns.

– Przyjrzeliśmy się również coraz większej popularności wyrobów nawiązujących do ciasta croissanta w kulturze gastronomicznej, od wypieków typu „cronut” po ciastka „crookie”; tak właśnie narodził się pomysł stworzenia podobnie innowacyjnej pizzy. Po roku prac nad produktem jesteśmy dumni, że udało nam się połączyć dwa kultowe przysmaki w jednym przepysznym produkcie, który wnosi ekscytujący powiew świeżości do kategorii restauracji szybkiej obsługi.

Marka KidSuper, która słynie z koncepcyjnych projektów i charakterystycznej szaty graficznej inspirowanej opowiadaniem historii, wniosła wkład w postaci figlarnego, a zarazem finezyjnego podejścia do specjalnie zaprojektowanej torby termicznej Papa Johns, która powstała specjalnie dla pizzy typu croissant. Torba stanowi wyraz kreatywności i rękodzielniczego kunsztu, odzwierciedlając rzemieślnicze akcenty pizzy typu croissant, a także zobowiązanie Papa Johns do oferowania wysokiej jakości produktów. Pleciony pas torby nawiązuje do ręcznie wyrabianego ciasta pizzy o ciasnym splocie, zamek ma subtelny kształt półksiężyca, a delikatne brzegi stanowią odzwierciedlenie puszystych listków kultowego ciasta. Oficjalny debiut torby termicznej Papa Johns x Kid Super Hot Bag nastąpi jeszcze w tym miesiącu, podczas pokazu męskiej kolekcji KidSuper na sezon wiosna/lato 2026 (SS26) w ramach paryskiego Tygodnia Mody.

Wraz z ogólnoświatowym debiutem pizzy typu croissant torba Papa Johns x KidSuper Hot Bag trafi na modowe wybiegi, plaże i wystawy w wybranych rynkach. Wybrani klienci z tych rynków, którzy zamówią pizzę typu croissant, mogą okazać się szczęśliwymi zdobywcami unikatowej Papa Johns x KidSuper Hot Bag – jeśli otrzymają ją ze swoim zamówieniem, mogą ją zatrzymać.

Colm Dillane, projektant i założyciel KidSuper, podkreśla, że współpraca wykracza poza samą sferę mody, wskazując: „KidSuper to przełomowa marka stworzona na bazie kreatywności, gotowości do podejmowania ryzyka i autentyczności we wszystkim, co robimy. Papa Johns wyznaje podobne wartości. Ten debiut to więcej niż tylko kolejna propozycja pizzy; marka przekracza kolejne granice kreatywności i rzemiosła. Zarówno podczas wypiekania ciasta, jak i opracowywania nowego wykroju, towarzyszący temu proces naprawdę ma znaczenie”.

Pizza typu croissant jest dostępna w ZEA od 10 czerwca i przez ograniczony czas będzie dostępna na uczestniczących rynkach, od Korei i Chin po Chile i Peru. Więcej informacji lub adres najbliższego lokalu Papa Johns można znaleźć na stronie www.papajohns.com lub w aplikacji Papa Johns.

Informacje o Papa Johns

Papa John’s International, Inc. (Nasdaq: PZZA) otworzyła pierwszą restaurację w 1984 r., kierując się jednym mottem: BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® (Lepsze składniki, lepsza pizza). Papa Johns uważa, że wykorzystywanie wysokiej jakości składników to klucz do sporządzania najwyższej jakości pizzy. Jej oryginalne ciasto powstaje z zaledwie sześciu składników i jest świeże, nigdy nie jest zamrażane. Pizze Papa Johns dopełnia prawdziwy ser mozzarella, sos sporządzony ze świeżych, dojrzałych pomidorów, które trafiają do puszek od razu po zbiorach, a także mięso bez wypełniaczy. Sieć jako pierwsza w kraju ogłosiła wyeliminowanie sztucznych aromatów i syntetycznych barwników z całego menu. Siedziby Papa Johns mieszczą się w Atlancie (Georgia) i Louisville (Kentucky); jest to trzecia co do wielkości firma dostarczająca pizzę na świecie, posiadająca ponad 6000 restauracji w ok. 50 krajach i regionach. Więcej informacji na temat pizzy, w tym możliwość złożenia zamówienia online, na stronie www.PapaJohns.com lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Papa Johns na urządzenia z systemem iOS lub Android.

Informacje o KidSuper Studios

Markę KidSuper stworzył Colm Dillane. Choć KidSuper znana jest przede wszystkim jako marka odzieżowa artysty i projektanta Colma Dillane'a, sam projektant stosuje ją do identyfikacji wszystkich swoich kreatywnych przedsięwzięć. KidSuper to kreatywny kolektyw, który projektuje i produkuje artykuły odzieżowe, maluje i przygotowuje wystawy dzieł sztuki, nagrywa muzykę i kręci filmy oraz teledyski muzyczne, a wszystko to w przestrzeni KidSuper, która mieści się na nowojorskim Brooklynie.

KidSuper to platforma, za pośrednictwem której Colm może nadawać kształt swoim kreatywnym koncepcjom, a dzięki jej sukcesowi artysta i projektant stał się nieoczekiwanym twórcą referencyjnym w amerykańskim świecie mody. Dillane jest przekonany, że entuzjazm jest zaraźliwy i jeśli tylko robimy coś z bezgranicznym entuzjazmem, trafi to do serc odbiorców. „Jako dzieci wierzymy, że możemy dokonać wszystkiego i nie ma rzeczy niemożliwych – jesteśmy młodzi i wolni. Podobna filozofia przyświeca KidSuper.”

Colm Dillane/KidSuper w 2021 roku otrzymał specjalną nagrodę im. Karla Lagerfelda w prestiżowym plebiscycie LVMH, a w 2022 roku był laureatem CDFA /Vogue Fashion Fund. W 2022 r. był nominowany do nagrody CFDA dla nowego amerykańskiego projektanta roku, a w roku kolejnym (2023) był nominowany do nagrody CFDA dla projektanta roku w kategorii mody męskiej. W 2023 r. został zaproszony do opracowania kolekcji Louis Vuitton Homme na sezon jesień/zima 2023 jako projektant gościnny, znalazł się również na liście BoF500.

