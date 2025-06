HCLTech renforce son partenariat avec The Standard pour accélérer la transformation optimisée par l'IA et fournir des services axés sur le numérique à grande échelle

NEW YORK et NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCLTech, un chef de file technologique mondial, annonce une expansion de son partenariat avec Standard Insurance Company (The Standard), un fournisseur de premier plan de produits et de services de protection financière pour les employeurs et les particuliers.

Ce partenariat élargi avec The Standard fournira des services d'infrastructure et d'application axés sur l'IA pour accroître l'efficacité, soutenir une croissance rapide et optimiser l'expérience client. Cette collaboration accélérera également le passage de The Standard à un modèle opérationnel basé sur les produits et services informatiques, en vue d'une agilité accrue, d'une plus grande valeur client et de l'avancement vers les objectifs de transformation numérique à long terme de l’entreprise.

La plateforme de transformation des services dirigée par l'IA générative de HCLTech, AI Force, l'ingénierie numérique et les services en nuage soutiendront l’accent mis par The Standard sur un service à la clientèle exceptionnel dans la fourniture d’avantages sur le lieu de travail. Cette transformation sera encore stimulée par la création récente d’un conseil conjoint de l’innovation et d’un bureau de l’expérience numérique, qui renforceront l’engagement de The Standard en faveur de l’innovation et offriront des expériences évolutives et centrées sur l’utilisateur.

« La trajectoire de croissance de The Standard s’est accélérée ces dernières années grâce à la transformation et aux acquisitions numériques, et HCLTech s’est avéré être le meilleur partenaire pour nous aider à évoluer efficacement et de manière fluide avec son approche axée sur le numérique et sur le client », déclare Laxman Prakash, directeur de la sécurité de l’information et chef de l’infrastructure informatique et de l’organisation de la gestion de la sécurité chez The Standard. « Nous attendons avec intérêt l’impact positif que ce partenariat apportera à nos clients. »

« Nous sommes ravis de ce partenariat élargi avec The Standard, qui témoigne de notre profond engagement dans le secteur de l’assurance », souligne Anubhav Mehrotra, vice-président principal, responsable des activités d’assurance, Amérique du Nord, chez HCLTech. « Cette collaboration met en relief l’investissement de HCLTech dans les capacités optimisées par l’IA et les talents innovants, qui ont été essentiels pour guider The Standard tout au long de sa transformation numérique. »

