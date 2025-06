Ardian en ROYC kondigen een partnerschap aan

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, de toonaangevende internationale leverancier van Platform-as-a-Service voor alternatieve beleggingen, en Ardian, een van de grootste particuliere beleggingsmaatschappijen van Europa die $180 miljard aan AuM beheert en advies verleent, kondigen vandaag tevreden een partnerschap aan. ROYC zal optreden als een belangrijke partner voor Ardian in het snel groeiende segment van privévermogen in Europa.

“We zijn trots om met Ardian samen te werken, gezien wij de overtuiging delen dat technologie en een aanpak aangestuurd door gegevens van fundamenteel belang zijn om meer LP's in staat te stellen om op een kostenefficiënte wijze in de fondsen van Ardian te beleggen”, verklaart Mathias Leijon, oprichter en voorzitter van ROYC.

Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions van Ardian, voegt hieraan toe: “ROYC maakte op ons diepe indruk met haar technologische platform en haar professionaliteit. Zij zullen een belangrijke partner zijn om onze activiteiten in privévermogen uit te breiden, in het bijzonder voor de fondsenwerving van onze Ardian Secondary Infrastructure Fund IX”.

Over ROYC

ROYC is een vooraanstaand Europees bedrijf gespecialiseerd in B2B financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor privémarkten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogenbeheerders en multi-family offices probleemloos toegang hebben tot privébeleggingen, deze kunnen verdelen en op schaal beheren. Nu de privémarkten uitbreiden, hebben financiële instellingen nood aan schaalbare, door technologie aangestuurde oplossingen om de complexiteit te beheren, teneinde fondsentransacties te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen aan te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie voor de privémarkten met aangepaste fondsenstructurering en beleggingsoplossingen. Haar intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, wat de manier transformeert waarop beleggingen in de privémarkt in de hele levenscyclus van fondsen worden beheerd.

Over Ardian

Ardian is een wereldleider in privébeleggingen. Het bedrijf beheert of adviseert $180 miljard aan activa voor rekening van meer dan 1.850 klanten over de hele wereld. Onze ruime expertise, die Private Equity, Real Assets en Credit omvat, stelt ons in staat om een ruime waaier beleggingsmogelijkheden aan te bieden en op flexibele wijze te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Via Ardian Customized Solutions creëren we portfolio's op maat, zodat institutionele klanten de exacte mix van activa kunnen bepalen die zij vereisen en toegang krijgen tot fondsen die worden beheerd door toonaangevende derde sponsors. Private Wealth Solutions biedt specifieke services en oplossingen voor toegang voor privébanken, family offices en institutionele privé-investeerders over de hele wereld. De belangrijkste aandeelhoudersgroep van Ardian is haar werknemers, en we leggen grote nadruk op het ontwikkelen van onze mensen en het aanmoedigen van een samenwerkingsgeest gebaseerd op collectieve intelligentie. Onze meer dan 1.050 werknemers, verspreid over 19 kantoren in Europa, Amerika, Azië en het Midden-Oosten, zetten zich sterk in voor de principes van Verantwoord Beleggen en zijn vastberaden om van financiën een kracht te maken voor het welzijn van de maatschappij. Ons doel is om uitstekende beleggingsprestaties te bieden, gecombineerd met hoge ethische standaarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bij Ardian investeren we alles van onszelf in het bouwen van bedrijven die blijven.

