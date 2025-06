Papa Johns lance sa toute première Croissant Pizza, offrant aux amateurs de pizzas la bouchée la plus croustillante de leur vie

DUBAÏ, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Papa Johns rehausse l’expérience de la pizza avec le lancement mondial de sa dernière innovation : la toute nouvelle Croissant Pizza. La Croissant Pizza marie délicatement la texture délicate et feuilletée d’un croissant au beurre aux saveurs audacieuses de la pizza Papa Johns – concrétisant ainsi la promesse de la marque « Better Ingredients. Better Pizza.® » (De meilleurs ingrédients. De meilleures pizzas.), grâce à l’accent mis sur l’artisanat, la qualité et l’innovation.

Une pizza préparée avec autant d’art mérite une livraison dans un style artistique et avant-gardiste. C’est pourquoi Papa Johns s’est associé à KidSuper pour concevoir un sac en édition limitée, le sac isotherme Papa Johns x KidSuper, dont le design s’inspire de la Croissant Pizza.

Lancée sur neuf marchés, la Croissant Pizza fera sa première apparition aux Émirats arabes unis. Rendant hommage à la pâtisserie classique, la pizza offre une mise en bouche croustillante, légère et à plusieurs niveaux grâce à une croûte tressée au beurre et à une pâte glorieusement feuilletée. Les clients peuvent personnaliser leur pizza avec un choix de garnitures pour des bouchées pleines de saveurs.

Chris Lyn-Sue, vice-président senior et directeur général des affaires internationales chez Papa Johns, a déclaré : « En tant que marque fondée sur l’innovation, la distinction et la qualité, nous nous inspirons sans cesse de la culture alimentaire mondiale pour la transformer en de nouvelles expériences passionnantes. Nous avons mené des études approfondies pour comprendre ce que les consommateurs attendaient de notre prochaine innovation mondiale. La Croissant Pizza a obtenu un score élevé sur tous les marchés.

« Nous avons également étudié l’essor des croissants fusion dans la culture alimentaire – du “cronut” au “crookie” – et nous avons vu l’opportunité d’apporter le même type d’innovation au monde de la pizza. Après un an de développement, nous sommes fiers de réunir deux icônes bien-aimées en un seul produit délicieux et appétissant qui apporte quelque chose de frais et d’excitant à la catégorie de la restauration rapide. »

Réputé pour ses designs conceptuels et son langage unique distinct ancré dans la narration, KidSuper apporte une approche à la fois ludique et élégante au sac isotherme Papa Johns, conçu sur mesure exclusivement pour la Croissant Pizza. Célébrant la créativité et l’artisanat, le sac fait écho à la fois à l’esprit artisanal de la Croissant Pizza et à l’engagement de Papa Johns en matière de qualité. La sangle tissée du sac rappelle la croûte tressée de la pizza, sa fermeture Éclair se recourbe délicatement en forme de croissant et les bords souples imitent les plis moelleux de la pâtisserie emblématique. Le sac isotherme Papa Johns x KidSuper Hot Bag fera ses débuts officiels à la fin du mois, à l’occasion de la Paris Fashion Week Mode masculine Printemps/Été 2026 (SS26), dans le cadre du show de KidSuper.

Au fur et à mesure que la Croissant Pizza sera lancée dans le monde entier, le sac isotherme Papa Johns x KidSuper Hot Bag fera son apparition sur les podiums, les plages et les salons de certains marchés. Les clients sélectionnés de ces destinations qui commanderont une Croissant Pizza auront une chance de recevoir leur livraison dans le sac isotherme exclusif Papa Johns x KidSuper Hot – et s’il arrive à leur porte, ils pourront le garder.

Pour Colm Dillane, styliste et fondateur de KidSuper, cette collaboration va au-delà de la mode. « KidSuper est une marque challenger, fondée sur la créativité, le risque et la fidélité à l’essence même de notre travail », a-t-il déclaré. « Papa Johns travaille dans le même esprit. Pour eux, ce n’est pas un lancement de pizza comme les autres – ils repoussent les limites de la créativité et de l’artisanat. Qu’il s’agisse de la manière de cuire une croûte ou de dessiner les portions, le processus est important. »

La Croissant Pizza est disponible dès maintenant aux Émirats arabes unis à partir du 10 juin et sera proposée pour une durée limitée dans les marchés participants – Corée, Chine, Chili et Pérou. Pour plus d’informations ou pour trouver le restaurant Papa Johns le plus proche, rendez-vous sur le site www.papajohns.com ou téléchargez l’application Papa Johns.

À propos de Papa Johns

Papa John’s International, Inc. (Nasdaq : PZZA) a ouvert ses portes en 1984 avec un objectif en tête : BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® (De meilleurs ingrédients. De meilleures pizzas.) Selon Papa Johns, l’utilisation d’ingrédients de qualité supérieure mène également à des pizzas de qualité supérieure. Leur pâte originale est composée de seulement six ingrédients et est fraîche, jamais congelée. Papa Johns garnit ses pizzas de vrai fromage fabriqué à partir de mozzarella, de sauce pizza fabriquée à partir de tomates mûries sur pied qui passent de la vigne à la boîte de conserve en un seul jour et de viande exempte de substances de remplissage. Papa Johns a été la première chaîne nationale de livraison de pizzas à annoncer le retrait des arômes artificiels et des colorants synthétiques de l’ensemble de son menu. Ayant son siège social à Atlanta (Géorgie) et à Louisville (Kentucky), Papa Johns est la troisième chaîne de livraison de pizzas au monde, avec plus de 6 000 restaurants dans une cinquantaine de pays et territoires. Pour plus d’informations sur l’entreprise ou pour commander des pizzas en ligne, visitez le site www.PapaJohns.com ou téléchargez l’application mobile de Papa Johns pour iOS ou Android.

À propos de KidSuper Studios

KidSuper est une création de Colm Dillane. Bien que KidSuper soit surtout connu comme la marque de vêtements de l’artiste et styliste Colm Dillane, ce dernier préfère regrouper toutes ses activités créatives sous ce nom. KidSuper est un collectif créatif qui conçoit et fabrique des vêtements, peint, organise des expositions d’art, enregistre de la musique et réalise des films et des vidéos musicales, le tout à partir des locaux de KidSuper à Brooklyn.

KidSuper sert de plateforme à la créativité débordante de Colm Dillane, et son succès a fait de l’artiste et styliste une référence inattendue dans la mode américaine. Pour Colm, l’enthousiasme est contagieux. C’est pourquoi il est convaincu que, quoi que vous fassiez, si vous faites preuve du plus grand enthousiasme, vous gagnerez le cœur des gens. « Quand on est enfant, on croit qu’on peut tout faire et que tout est possible – on est jeune et libre. KidSuper vit selon cette philosophie. »

Colm Dillane/KidSuper a remporté le prix spécial Karl Lagerfeld 2021 dans le cadre du prestigieux prix LVMH et a été finaliste du CDFA/Vogue Fashion Fund en 2022. Il a en outre été nommé pour le CFDA American Emerging Designer of the Year Award 2022, puis l’année suivante pour le CFDA Menswear Designer of the Year Award 2023. Il a été invité à concevoir la collection Homme Automne/Hiver 2023 de Louis Vuitton et est entré dans la liste BoF500 en 2023.

