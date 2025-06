HistoSonics en Cambridge University onthullen het eerste Edison™ Histotripsy System van Europa, dankzij een schenking van de Li Ka Shing Foundation

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, de fabrikant van het Edison® Histotripsy System en nieuwe platformen voor histotripsietherapie, maakte vandaag bekend dat Addenbrookes Hospital of Cambridge University Hospital Foundation & Trust de eerste site in het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent wordt waar histotripsie aan zowel NHS- als privépatiënten wordt aangeboden. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij een genereuze schenking van de Li Ka Shing Foundation (LKSF) en een versnelde beperkte markttoegang die door de MHRA in april 2025 werd gegund.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.