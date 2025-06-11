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NIQ宣布与WeArisma达成全球合作，衡量创作者营销对销售及品牌认知的影响

该合作系行业首次基于WeArisma业界领先的网红营销数据衡量销售影响力。

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的消费者情报公司NIQ今日宣布与面向品牌与代理机构的领先创作者营销衡量与优化平台WeArisma建立战略性全球合作关系。此次突破性联盟将使全球广告主能够理解付费及自然创作者营销在全营销漏斗中的影响，包括对销售的影响。这一衡量框架助力营销人员采取更加以结果为导向的方式来开展网红营销，让本土与国际品牌在创作者经济中实现投资效益最大化。

此次全球合作融合了NIQ独特的数据资产与成果衡量专长，以及WeArisma领先的技术平台和全球创作者情报。NIQ营销效果业务总经理Jason Tate表示：“通过整合双方优势，我们正帮助企业对其网红营销投资做出更明智的决策。这进一步巩固了我们作为量化全球日益重要的营销渠道影响力的行业领导者地位。”

WeArisma与NIQ的合作有助于加速创作者营销的规划、衡量与优化模式，助力营销人员跟上流行文化的快速变迁。WeArisma创始人兼首席执行官Jenny Tsai表示：“长期以来，营销人员无法量化创作者营销对品牌资产及销售表现的影响，导致全漏斗衡量存在重大缺口。我们很高兴与NIQ联手解决这一挑战，让营销人员在创作者营销上的每一笔投入都能实现最大效益。”

核心亮点：

  • WeArisma与NIQ的模块化解决方案能够帮助广告主更高效地衡量、优化及规划其在创作者营销经济方面的投资，涵盖难以衡量的自然创作者内容。
  • 通过WeArisma全球分析平台追踪的创作者活动指标将被纳入NIQ的营销组合模型，助力营销人员以数据为驱动优化其网红营销策略。
  • 为满足各个品牌的独特需求，NIQ和WeArisma支持定制化合作模式，包括托管服务支持与自助平台访问。

关于NIQ

NIQ是一家领先的消费者情报公司，致力于提供对消费者购买行为最全面的洞察，并揭示新的增长途径。2023年，NIQ与GfK完成合并，两家极具全球影响力的行业领导者实现整合。我们的业务遍及全球90多个国家，涵盖约85%的世界人口，涉及全球超过7.2万亿美元的消费者支出。凭借通过尖端平台和先进分析工具提供的整体零售解读和最全面的消费者洞察，NIQ传递市场全貌(Full View™)。

有关更多信息，请访问 www.niq.com

关于WeArisma

WeArisma是业界最全面的网红营销与社交情报平台。WeArisma将AI驱动的先进图像、视频、文本及音频识别技术与网红营销与社交聆听能力相结合，全面揭示品牌在社交媒体上的影响力，包括付费合作范围外的绝大多数未被标记的自然提及内容。WeArisma在伦敦、纽约、巴黎和新加坡设有办事处，深受全球顶尖代理机构与品牌信赖，其产品套件支持品牌从策略制定到执行的创作者营销全周期。

如需了解更多信息，请访问www.wearisma.com

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媒体联系人：Patricia.Ratulangi@nielseniq.com

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