Andersen Consulting firma un accordo di collaborazione con DEX Ventures

DEX Ventures offre una gamma completa di servizi che uniscono strategia, performance marketing, progettazione e soluzioni digitali. L'offerta comprende consulenza per la crescita a supporto della strategia del marchio, programmi di performance e di acquisizione che sfruttano media e analisi, servizi di visual e progettazione UX, oltre a sviluppo di contenuti e community. L'azienda serve principalmente le società multinazionali e le aziende Fortune 500 in vari settori, tra cui tecnologia, gas e petrolio e marchi di vendita al dettaglio.

Alex Ooi, amministratore delegato di DEX Ventures, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di collaborare con Andersen Consulting, utilizzando la piattaforma e le competenze globali dell'organizzazione per supportare ulteriormente i clienti in varie industrie in tutto il mondo. Ora avremo una maggiore ampiezza di capacità per servire meglio i clienti e siamo impazienti di costruire relazioni commerciali fidate con le imprese che ne fanno parte e le società collaboratrici di Andersen Consulting”.

“DEX Ventures porta forze digitali uniche che completano la nostra piattaforma di consulenza, consentendoci di offrire soluzioni davvero innovative in un mondo commerciale sempre più incentrato sul digitale”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Stiamo creando una piattaforma globale che promuove risultati misurabili, favorisce l'innovazione e accelera la trasformazione per i nostri clienti”.

