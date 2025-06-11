FiberStar选择Incognito Software Systems优化光纤网络并提高Wi-Fi服务质量

温哥华，不列颠哥伦比亚省--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--印度尼西亚领先光纤运营商PT. Mega Akses Persada（FiberStar）宣布与全球宽带业务协调、设备管理和网络智能OSS解决方案领导者Incognito Software Systems达成合作，部署其数字体验（DX）解决方案，以实现多厂商设备统一管理并优化Wi-Fi服务质量。通过Incognito的解决方案，FiberStar将利用市场领先的TR-069和Wi-Fi管理能力，提升服务开通、性能管理和故障处理等关键客户体验。

FiberStar致力于设计、建设和运营高质量开放式光纤基础设施，助力企业客户和通信服务商在印尼200个城市提供三网融合服务。为此需要一套强大的设备管理系统，能够支持全网光网络终端（ONT）的端到端配置与监控，同时实现家庭Wi-Fi性能的可视化管理。凭借Incognito解决方案的灵活架构和标准化特性，该部署项目仅用数周即告完成，使FiberStar快速提升了服务交付能力。

Incognito的DX解决方案为FiberStar提供家庭Wi-Fi性能的实时可视化，支持跨厂商设备的远程诊断、主动排障和无缝配置更新。这将确保连接优化、减少服务中断并加速Wi-Fi问题解决，从而提升客户满意度和信任度。

该解决方案的核心功能包括：

基于标准的TR-069设备管理与配置，兼容任何网络接入方式，也不依赖供应商；

集中管理设备配置（含固件更新、重启及参数修改），简化运维流程；

先进的服务质量管理功能，可验证连接质量、执行全网自动化监控及单设备诊断；

实时告警与报告，提供网络性能及长期趋势的深度洞察。

FiberStar总裁董事Sugiharto Darmakusuma表示，“FiberStar始终致力于为印尼全国客户提供顶级光纤服务，通过采用Incognito成熟的运营商级解决方案，我们既能提升运营效率，又能持续满足印尼IT市场日益增长的需求，并超越客户期望。”

为确保项目顺利实施，Incognito与PT Multipolar Technology Tbk通力合作， 确保为FiberStar顺利部署DX解决方案。Multipolar Technology在理解网络需求、协调利益相关方协作及保障平滑实施方面发挥了关键作用，有力增强了FiberStar的服务能力。

Multipolar Technology电信与公共事业部客户管理总监Yugi Edison表示，"通过与Incognito合作，Multipolar Technology为FiberStar提供了符合电信标准的顶尖设备管理解决方案（FTTH多厂商ONT管理系统），助其打造卓越的连接体验。我们期待继续与FiberStar合作，推动本地区技术创新。"

Incognito首席执行官Gary Knee强调，“Incognito很荣幸能助力FiberStar实现网络发展目标。DX解决方案的快速部署为FiberStar光纤网络设备提供了全网可视化管控能力，有助于降低成本、减轻运维团队压力，并全面提升用户服务质量。”

关于Incognito Software Systems Inc.

Incognito Software Systems Inc.是一家提供服务协调软件及服务的科技公司，致力于帮助数字服务供应商管理新一代宽带体验。公司成立三十年来，已为America Movil、Cox、Digicel、Globe和Orange等全球200余家客户提供解决方案，利用其解决方案快速推出光纤创新宽带服务和5G固定无线接入技术，同时保障卓越的客户体验。Incognito Software Systems现为Lumine Group（TSXV: LMN）旗下企业。请访问www.incognito.com，或关注我们的LinkedIn和X（Twitter）账号。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。