Společnost Papa Johns uvádí na trh svou vůbec první croissantovou pizzu, která milovníkům pizzy nabídne nejkřupavější zážitek, jaký kdy zažili

DUBAJ, Spojené arabské emiráty--(BUSINESS WIRE)--Společnost Papa Johns posouvá zážitek z pizzy na vyšší úroveň díky celosvětovému uvedení své nejnovější inovace: zcela nové croissantové pizzy. Croissantová pizza lahodně kombinuje jemnou, křupavou texturu máslového croissantu s výraznou chutí pizzy Papa Johns – a díky ruční výrobě, kvalitě a inovacím tak naplňuje slib značky „Lepší ingredience. Lepší pizza.®”.

Pizza, která je tak mistrně připravená, si zaslouží být doručena v nejmodernějším uměleckém stylu. Proto se společnost Papa Johns spojila se značkou KidSuper a navrhla limitovanou edici tašky na pizzu Papa Johns x Kid Super Hot Bag, inspirovanou ruční výrobou croissantové pizzy.

Bude uvedena na devíti trzích a poprvé se objeví ve Spojených arabských emirátech. Croissantová pizza je poctou klasickému pečivu a nabízí křupavé, lehké a vrstvené sousto díky máslovému propletenému a nádherně křehkému těstu. Zákazníci si mohou pizzu přizpůsobit výběrem ingrediencí a vytvořit si tak sousto plné chutí.

Chris Lyn-Sue, SVP výkonný ředitel pro mezinárodní záležitosti společnosti Papa Johns, řekl: „Jako značka založená na inovacích, výjimečnosti a kvalitě neustále hledáme inspiraci v globální gastronomické kultuře a proměňujeme ji v nové vzrušující zážitky, které vynikají. Provedli jsme rozsáhlý průzkum, abychom pochopili, co spotřebitelé očekávají od naší další globální inovace. Croissantová pizza získala vysoké hodnocení na všech trzích.

„Zkoumali jsme rovněž vzestup croissantových směsí v gastronomii – od „cronutu“ po „crookie“ – a viděli jsme příležitost přenést stejnou inovaci na pizzu. Po roce vývoje jsme hrdí na to, že jsme spojili dvě oblíbené ikony do jednoho lahodného produktu, který přináší něco nového a vzrušujícího do kategorie rychlého občerstvení.“

Společnost KidSuper, známá svými konceptuálními návrhy a výrazným vizuálním jazykem zakořeněným v příbězích, přináší hravý, ale zároveň elegantní přístup k tašce na pizzu navrženou exkluzivně pro Croissant Pizza. Taška oslavuje kreativitu a řemeslné zpracování a odráží jak řemeslného ducha Croissant Pizza, tak závazek společnosti Papa Johns ke kvalitě. Tkaný popruh tašky odráží ručně vyrobenou, pevně spletenou kůrku pizzy, zip se jemně zakřivuje do tvaru půlměsíce a měkké okraje napodobují nadýchané záhyby ikonického pečiva. Taška Papa Johns x KidSuper Hot Bag bude oficiálně představena koncem tohoto měsíce během pařížského týdne módy pro muže jaro/léto 2026 (SS26) v rámci přehlídky KidSuper.

Spolu s uvedením croissantové pizzy na celosvětový trh se taška Papa Johns x KidSuper Hot Bag objeví na přehlídkových molech, plážích a výstavách na vybraných trzích. Vybraní zákazníci v těchto destinacích, kteří si objednají croissantovou pizzu, mohou dostat svou objednávku v exkluzivní tašce Papa Johns x KidSuper Hot Bag – a pokud jim dorazí až ke dveřím, mohou si ji nechat.

Colm Dillane, návrhář a zakladatel společnosti KidSuper, vidí v této spolupráci něco víc než jen módní trend. „KidSuper je značka, která se nebojí výzev – je založena na kreativitě, riskování a věrnosti tomu, co děláme,“ řekl. „Značka Papa Johns je stejná. Nejde jen o uvedení nové pizzy na trh – posouvají hranice kreativity a mistrovské práce. Ať už pečete těsto nebo kreslíte křídou, na procesu záleží.“

Croissantová pizza je k dostání od 10. června v celých Spojených arabských emirátech a bude k dispozici po omezenou dobu na vybraných trzích – od Koreje a Číny po Chile a Peru. Další informace nebo nejbližší pobočku společnosti Papa Johns najdete na www.papajohns.com nebo si stáhněte aplikaci Papa Johns.

O společnosti Papa Johns

Společnost Papa John’s International, Inc. (Nasdaq: PZZA) byla založena v roce 1984 s jediným cílem: LEPŠÍ SUROVINY. LEPŠÍ PIZZA – BETTER INGREDIENTS. BETTER PIZZA.® ® Společnost Papa Johns věří, že použití vysoce kvalitních surovin vede k vynikající kvalitě pizzy. Její originální těsto se skládá pouze ze šesti surovin a je čerstvé, nikdy zmrazené. Společnost Papa Johns přidává na své pizzy pravý sýr z mozzarelly, pizzovou omáčku z keříkových rajčat, která se dostává z keře do plechovky ve stejný den, a maso bez přidaných látek. Byl to první národní řetězec pizzerie s rozvozem, který oznámil odstranění umělých příchutí a syntetických barviv ze svého celého jídelního lístku. Společnost Papa Johns má sídlo v Atlantě ve státě Georgia a v Louisville ve státě Kentucky a je třetí největší společností na světě v oblasti rozvozu pizzy s více než 6 000 restauracemi v přibližně 50 zemích a teritoriích. Další informace o společnosti nebo objednávky pizzy online najdete na www.PapaJohns.com nebo si stáhněte mobilní aplikaci Papa Johns pro iOS nebo Android.

O studiích KidSuper

Společnost KidSuper vytvořil Colm Dillane. Ačkoli je společnost KidSuper nejznámější jako umělec a návrhář, Colm Dillane dává přednost tomu, aby všechny své kreativní projekty uváděl pod touto značkou. Společnost KidSuper je kreativní kolektiv, který navrhuje a vyrábí oblečení, maluje a pořádá výstavy, nahrává hudbu a natáčí filmy a hudební videa, a to vše v prostorách KidSuper v Brooklynu.

KidSuper je platformou pro Colmovu bohatou kreativitu a její úspěch učinil z umělce a návrháře nečekaný pojem v americké módě. Dillane pevně věří, že nadšení je nakažlivé a že ať děláte cokoli, pokud do toho vložíte maximum nadšení, získáte si srdce lidí. „Když jste malí, věříte, že můžete dokázat cokoli a že všechno je možné – jste mladí a svobodní. KidSuper žije podle této filozofie.“

Colm Dillane/KidSuper získal zvláštní cenu Karla Lagerfelda na prestižní ceně LVMH Prize 2021 a cenu CDFA /Vogue Fashion Fund 2022, byl nominován na cenu CFDA American Emerging Designer of the Year Award 2022 a následující rok na cenu CFDA Menswear Designer of the Year Award 2023. Byl pozván, aby jako host navrhl kolekci Louis Vuitton Homme podzim/zima 2023, a v roce 2023 se dostal na seznam BoF500.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.